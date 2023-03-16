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Новини Війна
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Проблеми зі здоров’ям мають близько 50 політв’язнів, яких російські окупанти утримують у Криму, - Ташева

ташева

Близько 50 кримських політв’язнів, які нині перебувають у в’язницях, мають проблеми зі здоров’ям, багатьом із них не надається медична допомога.

Про це в ефірі "Радіо Культура" повідомила Постійна Представниця Президента України в АРК Таміла Ташева, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ненадання медичної допомоги, згідно із Женевською конвенцією, це, фактично, тортури над людьми. У нас ще є близько 50 осіб, у яких поганий стан здоров'я, багатьом не надається медична допомога. Велика частина цих політв'язнів - у поважному віці", - зазначила вона.

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Ташева зауважила, що політв'язнів Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова, які загинули у російських тюрмах, фактично довели до смерті.

"Звісно, що це - нелюдське поводження, що можна прирівнювати до тортур. На превеликий жаль, я боюся про це говорити, але це могли бути не останні смерті і доведення до смерті у російських тюрмах", - зазначила Ташева.

Автор: 

Крим (14199) росія (66431) політв’язні (1359) кримські татари (2005) Ташева Таміла (70)


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Как любит говорить наш зебоб. Скажімо так, татари очень хітросдєланниє таваріщі. не одного бтг не замутілі, дівєрсії не дєлалі. ждут когда іх асвабадят. а по єтому - НІКАКІХ ***** КРИМАВ, СІМФЕРОПАЛЬСКАЯ область і піздец. а город сєваштополь будет райценторм, а ялта селом!!! нах!!!
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16.03.2023 23:43 Відповісти
Проблеми зі здоров'ям мають, на мою думку, 80% мобілізованих за лютий-березень 2023р. українців. Моєму куму, якому 54 роки, вручили повістку бііля "АТБ" 10.03., вже 13.03. (за день, незважаючи що він напівсліпий і має вади хребта) він успішно пройшов ВЛК і 14.03. вже відбув до розподільчого пункту. Вчора розподілили, сьогодні просить ліки, теплі речі і їжу. А ****** "поворознюки" та "обдристовичі" лише ******* і далі *******.
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17.03.2023 00:46 Відповісти
 
 