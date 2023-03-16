Проблеми зі здоров’ям мають близько 50 політв’язнів, яких російські окупанти утримують у Криму, - Ташева
Близько 50 кримських політв’язнів, які нині перебувають у в’язницях, мають проблеми зі здоров’ям, багатьом із них не надається медична допомога.
Про це в ефірі "Радіо Культура" повідомила Постійна Представниця Президента України в АРК Таміла Ташева, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ненадання медичної допомоги, згідно із Женевською конвенцією, це, фактично, тортури над людьми. У нас ще є близько 50 осіб, у яких поганий стан здоров'я, багатьом не надається медична допомога. Велика частина цих політв'язнів - у поважному віці", - зазначила вона.
Ташева зауважила, що політв'язнів Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова, які загинули у російських тюрмах, фактично довели до смерті.
"Звісно, що це - нелюдське поводження, що можна прирівнювати до тортур. На превеликий жаль, я боюся про це говорити, але це могли бути не останні смерті і доведення до смерті у російських тюрмах", - зазначила Ташева.
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