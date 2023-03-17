ЗСУ за місяць витрачають 90 тис. снарядів калібру 155 мм, - The Wall Street Journal

За інформацією The Wall Street Journal, українські військові за місяць використовують понад 90 тис. артилерійських снарядів 155-мм калібру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Зазначається, що США вже передали Україні понад 1 млн боєприпасів калібру 155 мм.

Водночас, за даними видання, деякі із союзників США з найбільшими запасами артснарядів ухиляються від їхніх постачань в Україну, побоюючись, що Росія розглядатиме їх як сторону війни проти України.



Наразі Вашингтон намагається забезпечити Київ достатніми запасами боєприпасів для наступної фази війни проти РФ, оскільки артилерійські снаряди допоможуть Україні деокупувати свої території, зазначила The Wall Street Journal.

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