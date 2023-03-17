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Новини Війна
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ЗСУ за місяць витрачають 90 тис. снарядів калібру 155 мм, - The Wall Street Journal

боєприпаси,снаряди

За інформацією The Wall Street Journal, українські військові за місяць використовують понад 90 тис. артилерійських снарядів 155-мм калібру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Зазначається, що США вже передали Україні понад 1 млн боєприпасів калібру 155 мм. 

Водночас, за даними видання, деякі із союзників США з найбільшими запасами артснарядів ухиляються від їхніх постачань в Україну, побоюючись, що Росія розглядатиме їх як сторону війни проти України.

Наразі Вашингтон намагається забезпечити Київ достатніми запасами боєприпасів для наступної фази війни проти РФ, оскільки артилерійські снаряди допоможуть Україні деокупувати свої території, зазначила The Wall Street Journal.

Також читайте: Постійні представники ЄС розглядають механізм постачання боєприпасів Україні на суму 2 млрд євро

Автор: 

боєприпаси (2309) Пентагон (1441) артилерія (803)


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Топ коментарі
+4
Будь - яким цифрам н війні не варто вірити.
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17.03.2023 02:06 Відповісти
+3
Якщо стріляти арчером, цезарем то не треба багато витрачати для пристрілу. А "Высокоточные управляемые боеприпасы калибра 155 мм" взагалі один снаряд - одна ціль.
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17.03.2023 02:02 Відповісти
+3
І що тут сенсаційного? США знають, що вони самі розбили свій безпілотник і там нічого не залишилося. А відомо Вам, що захоплені в Уераїні зразки американської зброї, яку вони передали для нас, Засрашка переправила частину до ірану, а частину вивчають в себе з китайозами, щоб виготовити таке в себе? І якщо Вам так не подобається, що робить США, то візьміть наші "Лелеки", "Горліци" та інщі, які були розроблені з початку війни, тобись з 2014 року, але чомусь у 2019 році все їх виробництво було заморожено. Шукайте під асфальтом і не помилитися, там і безпілотники, і ракети для "Нептунів", "Вільхи", "Грім 2", "Стугни", "Корсару", "Скіфи", "Верби, снаряди 155 калібра для САУ "Богдани" і самі "Богдани". Там танки, БТРи, БМП, система ППО ПРО "Кільчень", ЗРК СД-300 та інше. Скільки можна свої про..би списувати на США, ЄС, НАТО? Де все наше? Ми були 5-ми в світі по виробництву зброї, але в 2019 році вирішили поржати, бо дуже втомилися від війни ті, які її ніколи не бачили. А вже по висновку, то побачили всі, окрім Одеси, Бесарабії і міст на заході країни.
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17.03.2023 07:00 Відповісти
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Это у кого может быть "найбільший запас артснарядів "в Европе? В Италии?
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17.03.2023 01:44 Відповісти
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17.03.2023 08:25 Відповісти
Ухилянти))
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17.03.2023 01:40 Відповісти
Германия - самая богатая страна ЕС

Германия направит в Украину тысячи снарядов

Германия объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который войдут партии боеприпасов для артиллерии

четверг, 16 марта

Часть вооружения будет поставена со складов Бундесвера, а другая - от промышленности, которая производит боеприпасы и технику по заказу правительства ФРГ.

Германия поставит в Украину:

500 пистолетов SFP9;
5000 снарядов калибра 155 мм; (этого не хватит на один день)
Высокоточные управляемые боеприпасы калибра 155 мм;
Боеприпасы для РСЗО MARS II;
25 генераторов;
Два автопогрузчика;
Две ангарные палатки.

Также в одном из следующих пакетов помощи Германия намерена поставить в Украину еще 5330 снарядов калибра 155 мм и ракеты для системы ПВО IRIS-T. (пять?)
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17.03.2023 01:54 Відповісти
шо рахували?
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17.03.2023 02:03 Відповісти
http://daily.com.ua/ukraine/04-03-20231174471 Украина - Украина просит у ЕС 250 тысяч снарядов в месяц - СМИ (daily.com.ua)
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17.03.2023 02:14 Відповісти
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-14/rheinmetall-says-europe-must-******-shell-production-for-ukraine Bloomberg пишет со слов гендиректора концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

"Мне нужны заказы. Без заказов я ничего не буду производить. В любой нехватке боеприпасов виновата не оборонка. Промышленность может предоставить то, что необходимо", - сказал он.

Паппергер посетовал, что в этом году Rheinmetall будет производить снаряды примерно на две трети своих мощностей, несмотря на неоднократные предупреждения украинских и европейских чиновников, что количество снарядов будет решающим фактором в войне.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ для контрнаступления нужно будет более 350 000 снарядов в месяц (это более чем в три раза превышает количество, которое Силы обороны используют сейчас). Он https://news.liga.net/politics/news/reznikov-prosit-es-o-250-000-snaryadov-v-mesyats-chtoby-bit-po-vragu-v-tri-raza-bolshe-ft обратился к ЕС с просьбой поставлять 250 000 снарядов в месяц.

Паппергер говорит, что такое количество "будет трудно произвести": "Для достижения такой скорости необходимо удвоить производство в Европе".

Сейчас Rheinmetall может производить 450 000 снарядов в год на заводах по всему миру и планирует увеличить число до 600 000 в течение следующих двух лет за счет дополнительных мощностей на заводе в Венгрии и новом пороховом заводе в восточногерманской земле Саксония."

То есть 600тыс - это максимум в год! Но 600тыс = расход на два месяца.
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17.03.2023 02:24 Відповісти
Москва швея,еще парочку🤣🥃🍷
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17.03.2023 07:07 Відповісти
Резніков сказав ... Ще мені спеціаліст. Він з дурними яйцями не може розібратись. Нехай снаряди, як і яйця в кілограмах рахує.
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18.03.2023 04:43 Відповісти
Резніков озвучил требования Залужного
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19.03.2023 14:20 Відповісти
Якщо стріляти арчером, цезарем то не треба багато витрачати для пристрілу. А "Высокоточные управляемые боеприпасы калибра 155 мм" взагалі один снаряд - одна ціль.
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17.03.2023 02:02 Відповісти
Ага, скромно умолчали - сколько штук.
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17.03.2023 02:04 Відповісти
"ВСУ выпускают лишь пятую часть необходимого количества снарядов из-за нехватки боеприпасов.

Украина обратилась к ЕС с просьбой поставлять ежемесячно 250 тысяч артиллерийских снарядов (8.333 в день) для продвижения украинских войск на поле боя. Об этом сообщает Financial Times, в распоряжении которого есть письмо министра обороны Украины Алексея Резникова коллегам из 27 стран-членов ЕС.

Отмечается, что в письме Резников сообщил, что ВСУ выпускают лишь пятую часть необходимого количества снарядов из-за нехватки боеприпасов. В среднем это составляет 110 тысяч снарядов калибра 155 мм, в то время как Россия использует в четыре раза больше.

Резников заявил, что для успешного выполнения боевых задач минимальная потребность составляет не менее 60% полного боекомплекта, а именно 356 400 снарядов в месяц."
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17.03.2023 02:12 Відповісти
Хай навчаться прицільніше стріляти, а не діють по принципу "...баш Петре, піндоси дадуть ще. Вони нам винні за меморандум"
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17.03.2023 19:25 Відповісти
украинские артилеристы лучшие, это массово признают рашисты
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17.03.2023 19:28 Відповісти
Мамо, мамо, нас люди хвалять. Та хто, доцю? Та ви мене а я вас.
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17.03.2023 19:37 Відповісти
- Ты меня уважаешь?
- Уважаю
- И я тебя уважаю! Мы с тобой уважаемые люди!
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17.03.2023 19:48 Відповісти
Ну от бачиш, ти ж такої самої думки, як і я.
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17.03.2023 19:51 Відповісти
Да это из Аркадия Райкина
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17.03.2023 20:03 Відповісти
Так. Проблема в артилеристах, які "розумніші" за НАТОвських інструкторів.
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17.03.2023 02:57 Відповісти
Будь - яким цифрам н війні не варто вірити.
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17.03.2023 02:06 Відповісти
Дай Боже, щоби ці снаряди лягали в ціль, а не просто покривали площі. Щось американські генеали здивовані кількістю випущених снарядів та результатами на фроні.
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17.03.2023 02:54 Відповісти
Израиль, по просьбе США, передали со складов, в одну из стран ЕС, в январе-феврале, 300.000 снарядов, предназначенных для Украины.
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17.03.2023 05:12 Відповісти
Ідіот почав бухати вночі?Вдень спить?🍷🥃🤣
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17.03.2023 07:09 Відповісти
Пінок під дупу.Ідіотам тут не місце🍷🥃🤣
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17.03.2023 07:40 Відповісти
Theodoro

@Theodor_ua

·

https://twitter.com/Theodor_ua/status/1636431981960474624 10 год

Больше пол года назад, Байден заблокировал в списке поставляемых вооружений для Украины беспилотники - под предлогом "возможной утечки современных технологий" Сегодня официальные лица США говорят, что нет беды в сбитом MQ-9 Reaper - мол старенький и никакой тайны не представляет.

Лицемерие, бесхребетность, а возможно и двурушничество этой администрации (Байдена), меня уже откровенно бесит.
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17.03.2023 06:32 Відповісти
І що тут сенсаційного? США знають, що вони самі розбили свій безпілотник і там нічого не залишилося. А відомо Вам, що захоплені в Уераїні зразки американської зброї, яку вони передали для нас, Засрашка переправила частину до ірану, а частину вивчають в себе з китайозами, щоб виготовити таке в себе? І якщо Вам так не подобається, що робить США, то візьміть наші "Лелеки", "Горліци" та інщі, які були розроблені з початку війни, тобись з 2014 року, але чомусь у 2019 році все їх виробництво було заморожено. Шукайте під асфальтом і не помилитися, там і безпілотники, і ракети для "Нептунів", "Вільхи", "Грім 2", "Стугни", "Корсару", "Скіфи", "Верби, снаряди 155 калібра для САУ "Богдани" і самі "Богдани". Там танки, БТРи, БМП, система ППО ПРО "Кільчень", ЗРК СД-300 та інше. Скільки можна свої про..би списувати на США, ЄС, НАТО? Де все наше? Ми були 5-ми в світі по виробництву зброї, але в 2019 році вирішили поржати, бо дуже втомилися від війни ті, які її ніколи не бачили. А вже по висновку, то побачили всі, окрім Одеси, Бесарабії і міст на заході країни.
показати весь коментар
17.03.2023 07:00 Відповісти
це був головний та основний *****👇

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17.03.2023 07:13 Відповісти
Так, аде ми з Вами ведемо дискусію не про ядерну зброю, а про безпілотники.
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17.03.2023 10:47 Відповісти
Newsweek: сенатор США Грэм сравнил Байдена с оленем после крушения MQ-9

Американский сенатор Линдси Грэм сравнил Джо Байдена с оленем после крушения беспилотника MQ-9.

По мнению сенатора Линдси Грэма, руководство страны проявило слабость, отказавшись от военного ответа на инцидент с беспилотником.

«Все, что я могу вам сказать, это то, что на многих фронтах мы находимся в опасной ситуации. Слабость создает провокацию. Они знают, что им это сойдет с рук», - заявил сенатор.

По его словам, президент Джо Байдена повел себя «как олень в свете фар» перед Россией. Грэм утверждает, что лидер США должен выступить с угрозой в адрес Москвы после случившегося с MQ-9.

«Если вы когда-либо приблизитесь к другому американскому объекту, летящему в международных водах, ваш самолет будет сбит. Что бы сейчас сделал Рональд Рейган? Он начал бы сбивать российские самолеты, если бы они угрожали нашим активам», - сказал Линдси Грэм.
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17.03.2023 19:35 Відповісти
Орки летом за день столько выпускали по нашим позициям.
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17.03.2023 06:41 Відповісти
Дивилася від Залужного сьогодні про артилерію ,яка визволяла Херсон. Вражаючі кадри.
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17.03.2023 07:29 Відповісти
Ну якщо в ЗСУ є приблизно 300 стволів калібру 155 мм, то виходить по 10 снарядів на день. Снарядів 152 мм в нас взагалі майже не має. От і спробуй втримати Бахмут без артпідтримки
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17.03.2023 09:13 Відповісти
на фронті сильний снарядний голод.

в обох сторін.

хто перший вирішить проблєму снарядів той матиме велику перевагу для наступу.
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17.03.2023 11:10 Відповісти
Of the probably 300 delivered
155mm-artillery,
only 100 are likely operational
and at the frontlines
at all time.

Ruzzia has hit / damaged / destroyed
a considerable amount of M-777,
according to *************.com .

When seeing the many craters around Vugledar,
trying to hit a dirt road, it may make sense,
that 90 tsd grenades kill a 30x500 Ruzzians a month ( 15'000 ). [plausible]

That would make a ratio of 6 grenades needed,
to kill a Ruzzian. [implausible]

Ukraine likely fires 100 grenades a day while training new crews on training grounds and
to test new barrels;
30 x 100 = 3'000 .

A cannon pipe/barrel is said to last 3'000 shots:
30 new barrels needed each month.

Ukraine likely loses ammunition each day due
to Ruzzians hitting caches, storages also;
assuming 100 a day = 3'000 .

84'000 are fired effectively a month /
30 days = 2'800 a day /
100 barrels = 28 per barrel. [plausible]

---------

What also would be possible:

1) Ukraine leaderships exaggerates either
by 2 or by 10 times.

2) Part of the ammunition is loaded on ships
of the grain corridor to be shipped elsewhere;
even to Israel, which just delivers it's old ammo,
and receives fresh and even more; or Saudi Arabia, .... [TOP SECRET]

3) 90'000 is the total of all calibers.

4) 90'000 is the total of 155mm equivalent calibers,
like 155mm, 152mm, 122mm .

--------

Logistics:

A 155mm grenade weights 40 to 50 kg,
possibly without propelling charges.

90 tsd x 50 kg = 4'500 tsd kg = 4'500 tonnes /
5 t lorry = 900 rides a month, 30 a day. [plausible]
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17.03.2023 13:45 Відповісти
 
 