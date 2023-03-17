ЗСУ за місяць витрачають 90 тис. снарядів калібру 155 мм, - The Wall Street Journal
За інформацією The Wall Street Journal, українські військові за місяць використовують понад 90 тис. артилерійських снарядів 155-мм калібру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Зазначається, що США вже передали Україні понад 1 млн боєприпасів калібру 155 мм.
Водночас, за даними видання, деякі із союзників США з найбільшими запасами артснарядів ухиляються від їхніх постачань в Україну, побоюючись, що Росія розглядатиме їх як сторону війни проти України.
Наразі Вашингтон намагається забезпечити Київ достатніми запасами боєприпасів для наступної фази війни проти РФ, оскільки артилерійські снаряди допоможуть Україні деокупувати свої території, зазначила The Wall Street Journal.
Топ коментарі
+4 Stepan Nakonechnyi
показати весь коментар17.03.2023 02:06 Відповісти Посилання
+3 Alex Dev #551606
показати весь коментар17.03.2023 02:02 Відповісти Посилання
+3 Анатолий К #427424
показати весь коментар17.03.2023 07:00 Відповісти Посилання
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Германия направит в Украину тысячи снарядов
Германия объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который войдут партии боеприпасов для артиллерии
четверг, 16 марта
Часть вооружения будет поставена со складов Бундесвера, а другая - от промышленности, которая производит боеприпасы и технику по заказу правительства ФРГ.
Германия поставит в Украину:
500 пистолетов SFP9;
5000 снарядов калибра 155 мм; (этого не хватит на один день)
Высокоточные управляемые боеприпасы калибра 155 мм;
Боеприпасы для РСЗО MARS II;
25 генераторов;
Два автопогрузчика;
Две ангарные палатки.
Также в одном из следующих пакетов помощи Германия намерена поставить в Украину еще 5330 снарядов калибра 155 мм и ракеты для системы ПВО IRIS-T. (пять?)
"Мне нужны заказы. Без заказов я ничего не буду производить. В любой нехватке боеприпасов виновата не оборонка. Промышленность может предоставить то, что необходимо", - сказал он.
Паппергер посетовал, что в этом году Rheinmetall будет производить снаряды примерно на две трети своих мощностей, несмотря на неоднократные предупреждения украинских и европейских чиновников, что количество снарядов будет решающим фактором в войне.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ для контрнаступления нужно будет более 350 000 снарядов в месяц (это более чем в три раза превышает количество, которое Силы обороны используют сейчас). Он https://news.liga.net/politics/news/reznikov-prosit-es-o-250-000-snaryadov-v-mesyats-chtoby-bit-po-vragu-v-tri-raza-bolshe-ft обратился к ЕС с просьбой поставлять 250 000 снарядов в месяц.
Паппергер говорит, что такое количество "будет трудно произвести": "Для достижения такой скорости необходимо удвоить производство в Европе".
Сейчас Rheinmetall может производить 450 000 снарядов в год на заводах по всему миру и планирует увеличить число до 600 000 в течение следующих двух лет за счет дополнительных мощностей на заводе в Венгрии и новом пороховом заводе в восточногерманской земле Саксония."
То есть 600тыс - это максимум в год! Но 600тыс = расход на два месяца.
Украина обратилась к ЕС с просьбой поставлять ежемесячно 250 тысяч артиллерийских снарядов (8.333 в день) для продвижения украинских войск на поле боя. Об этом сообщает Financial Times, в распоряжении которого есть письмо министра обороны Украины Алексея Резникова коллегам из 27 стран-членов ЕС.
Отмечается, что в письме Резников сообщил, что ВСУ выпускают лишь пятую часть необходимого количества снарядов из-за нехватки боеприпасов. В среднем это составляет 110 тысяч снарядов калибра 155 мм, в то время как Россия использует в четыре раза больше.
Резников заявил, что для успешного выполнения боевых задач минимальная потребность составляет не менее 60% полного боекомплекта, а именно 356 400 снарядов в месяц."
- Уважаю
- И я тебя уважаю! Мы с тобой уважаемые люди!
@Theodor_ua
·
https://twitter.com/Theodor_ua/status/1636431981960474624 10 год
Больше пол года назад, Байден заблокировал в списке поставляемых вооружений для Украины беспилотники - под предлогом "возможной утечки современных технологий" Сегодня официальные лица США говорят, что нет беды в сбитом MQ-9 Reaper - мол старенький и никакой тайны не представляет.
Лицемерие, бесхребетность, а возможно и двурушничество этой администрации (Байдена), меня уже откровенно бесит.
Американский сенатор Линдси Грэм сравнил Джо Байдена с оленем после крушения беспилотника MQ-9.
По мнению сенатора Линдси Грэма, руководство страны проявило слабость, отказавшись от военного ответа на инцидент с беспилотником.
«Все, что я могу вам сказать, это то, что на многих фронтах мы находимся в опасной ситуации. Слабость создает провокацию. Они знают, что им это сойдет с рук», - заявил сенатор.
По его словам, президент Джо Байдена повел себя «как олень в свете фар» перед Россией. Грэм утверждает, что лидер США должен выступить с угрозой в адрес Москвы после случившегося с MQ-9.
«Если вы когда-либо приблизитесь к другому американскому объекту, летящему в международных водах, ваш самолет будет сбит. Что бы сейчас сделал Рональд Рейган? Он начал бы сбивать российские самолеты, если бы они угрожали нашим активам», - сказал Линдси Грэм.
в обох сторін.
хто перший вирішить проблєму снарядів той матиме велику перевагу для наступу.
155mm-artillery,
only 100 are likely operational
and at the frontlines
at all time.
Ruzzia has hit / damaged / destroyed
a considerable amount of M-777,
according to *************.com .
When seeing the many craters around Vugledar,
trying to hit a dirt road, it may make sense,
that 90 tsd grenades kill a 30x500 Ruzzians a month ( 15'000 ). [plausible]
That would make a ratio of 6 grenades needed,
to kill a Ruzzian. [implausible]
Ukraine likely fires 100 grenades a day while training new crews on training grounds and
to test new barrels;
30 x 100 = 3'000 .
A cannon pipe/barrel is said to last 3'000 shots:
30 new barrels needed each month.
Ukraine likely loses ammunition each day due
to Ruzzians hitting caches, storages also;
assuming 100 a day = 3'000 .
84'000 are fired effectively a month /
30 days = 2'800 a day /
100 barrels = 28 per barrel. [plausible]
---------
What also would be possible:
1) Ukraine leaderships exaggerates either
by 2 or by 10 times.
2) Part of the ammunition is loaded on ships
of the grain corridor to be shipped elsewhere;
even to Israel, which just delivers it's old ammo,
and receives fresh and even more; or Saudi Arabia, .... [TOP SECRET]
3) 90'000 is the total of all calibers.
4) 90'000 is the total of 155mm equivalent calibers,
like 155mm, 152mm, 122mm .
--------
Logistics:
A 155mm grenade weights 40 to 50 kg,
possibly without propelling charges.
90 tsd x 50 kg = 4'500 tsd kg = 4'500 tonnes /
5 t lorry = 900 rides a month, 30 a day. [plausible]