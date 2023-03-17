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Новини Санкції проти Росії
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Туреччина припинила обслуговувати літаки виробництва США, що належать РФ та Білорусі

аерофлот

Міністерство митниці і торгівлі Туреччини заборонило технічне обслуговування літаків американського походження, якщо вони пов’язані з РФ та Білоруссю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Згідно з прийнятим рішенням, з 14 березня було припинено надання різноманітних послуг літакам, виробленим у США та перебуваючим під російсько-білоруським контролем", - йдеться у повідомленні.

Відтепер у Туреччині заборонені дозаправка та супутні послуги для приватних, вантажних, комерційних, чартерних літаків або літаків, виготовлених у будь-якій іноземній країні та містять понад 25% сировини американського походження, якщо вони прямують до Росії та Білорусі.

Рішення було прийнято відповідно до листа Управління промисловості та безпеки щодо практики експорту Міністерства торгівлі США.

Також читайте: Туреччина не експортує в Росію товари, які можуть використовуватися в оборонній галузі, - Чавушоглу

Автор: 

авіація (4194) літак (2981) санкції (12249) Туреччина (3636)


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Топ коментарі
+23
Ого! Оце вже круто! Це не ятаган, це щось посерйозніше, і не в спину. Практично це заборона посадки літака, бо кожен літак після посадки, та перед вильтом проходить хоч мінімальне, але обслуговування, та супровод. До речі, диспетчерізація, це ж теж обслуговування? Питання до всепропальщиків, які говорять, шо кацапи на одній заправці туди-назад можуть літати. Ну-ну, бажаю вам такого польоту - правда в один кінець може так статись.
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17.03.2023 02:27 Відповісти
+11
самый провальный проект в мире, распил бабла и бесполезность зашкаливает)))
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17.03.2023 02:58 Відповісти
+9
Тут суть в том, что даже во всех рашкинских самолетах больше 25% зарубежных комплектующих, они и на своих лаптях еле полетают
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17.03.2023 02:41 Відповісти
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Т.е. арестовывать чужое имущество они не будут. Просто не заправят. Но раша может до Турции туда обратно на одном баке слетать.
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17.03.2023 02:18 Відповісти
Тут суть в том, что даже во всех рашкинских самолетах больше 25% зарубежных комплектующих, они и на своих лаптях еле полетают
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17.03.2023 02:41 Відповісти
Тут речь идёт о боингах
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17.03.2023 14:11 Відповісти
Ого! Оце вже круто! Це не ятаган, це щось посерйозніше, і не в спину. Практично це заборона посадки літака, бо кожен літак після посадки, та перед вильтом проходить хоч мінімальне, але обслуговування, та супровод. До речі, диспетчерізація, це ж теж обслуговування? Питання до всепропальщиків, які говорять, шо кацапи на одній заправці туди-назад можуть літати. Ну-ну, бажаю вам такого польоту - правда в один кінець може так статись.
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17.03.2023 02:27 Відповісти
Було б непогано. Але ці заяви султанату фуфло.
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17.03.2023 07:13 Відповісти
ні не фефло
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17.03.2023 08:04 Відповісти
забороны посадки нет, просто рашисты будут заправляться дома
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17.03.2023 14:12 Відповісти
блохолётам писец...
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17.03.2023 02:30 Відповісти
Это что получается, не нож в спину, а сразу закрылки в задницу?
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17.03.2023 02:39 Відповісти
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17.03.2023 02:55 Відповісти
самый провальный проект в мире, распил бабла и бесполезность зашкаливает)))
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17.03.2023 02:58 Відповісти
Bild: "Мрія" мала полетіти в Німеччину. Там її чекали ще до війни

Знищений у аеропорту Гостомеля найбільший у світі український літак "Мрія" напередодні вторгнення Росії мав полетіти в німецький аеропорт "Лейпциг/Галле".

Джерело: Bild.

Дослівно: "У Лейпцигу/Галле Ан-225 мали вивести на безпечне місце у лютому 2022 року перед вторгненням Росії в Україну...

Увечері перед початком війни екіпаж і пілоти сіли в повністю заправлений вантажний літак, але, за заявами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти за вказівкою вищого керівництва".

Деталі: Звіт про розслідування, який підготували через рік, показує, що аеропорт "Лейпциг/Галле" за місяць до вторгнення Росії підготував усе для порятунку "Мрії".

Відповідно, з 26 січня 2022 року для "Мрії" у Німеччині було забезпечене паркомісце.

Речник аеропорту Уве Шухарт підтвердив виданню, що "переміщення Ан-225 та Ан-124 було заплановано на 25 лютого. Це було підтверджено 21 лютого. Були дискусії про це тижнями раніше".

Супутникові знімки аеродрому в Гостомелі свідчать про те, що найважливіші літаки навмисно залишили під ударом, оскільки решта повітряних суден залишилася недоторканою.

Капітан екіпажу Антонов це підтвердив: "Ті, хто приходив на аеродром, точно знали, які літаки справні, а які першими треба було збити".

З 2008 року "Мрія" 32 рази приземлялася в аеропорту "Лейпциг/Галле". У листопаді 2021 року український літак доставив 3,5 мільйона експрес-тестів на коронавірус.
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17.03.2023 03:04 Відповісти
Носом вже клацаєш?🤣🥃🍷
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17.03.2023 07:24 Відповісти
Дело в формуле о 25%. A321 с 2016 года выпускаются в американском штате Алабама, а A300-600 и A330 оборудованы американскими двигателями компании Pratt & Whitney. Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев объясняет, что доля комплектующих американского происхождения определяется по их вкладу в стоимость изделия. «Когда речь идет о пассажирских самолетах, таких как Airbus A320neo или A330 с двигателями американского производства, цена двух моторов будет гарантированно составлять более 25% стоимости магистрального воздушного судна»
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17.03.2023 05:38 Відповісти
Потому х-ло и решило оплатить самолеты и выкупить

Понтов хватило на год
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17.03.2023 05:42 Відповісти
25% це не тільки для літаків, а і на все шо має 25% виробництва, або патентоване виробництво в іншіх краінах, черга мінус яблука, самсунги, всі ноутбуки, вінда це 100% і т.п, це вже не камні з неба, це само небо вже летить на скрепу!
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17.03.2023 06:27 Відповісти
Кацапщина пришвидшить свій розвал через свою тупоголовість, завалили у міжнародному повітряному просторі американський беспілотник, і ось швидка і елегантна відповідь
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17.03.2023 06:37 Відповісти
теж 14 березня) Мабуть совпадіння
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17.03.2023 06:58 Відповісти
Аирбус будет отвечать за аварии? Они что-то предприняли? Их самолёты летают в Турцию без тех. обслуживания. С раши попробуй забери, если что-то случится против кого адвокаты подадут иски?
Пора аирбусу и ЕС проснутся
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17.03.2023 06:56 Відповісти
якщо вашу машину вкрали та здійснили на ній ДТП, то ви ж не сядете у тюрму за наслідки цього ДТП. то чого Ейрбас повинні відповідати за злодія, який вкрав їх літаки? нехай відповідають ті дауни, які згодні літати на тих літаках, та власники тих аеропортів, які їх будуть приймати.
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17.03.2023 08:56 Відповісти
"Быть подлецом и в то же время не хотеть сознавать этого - страшная особенность русского негодяя!" А.П.Чехов ..!!!!
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17.03.2023 07:32 Відповісти
Кацапи фактично ВКРАЛИ всі боїнги та ербаси, які взяли в лізінг. Причому самим нахабним чином, навіть не подумавши, що за крадійство може бути "бо-бо".
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17.03.2023 09:06 Відповісти
а чіво їво абслуживать?! он патаму і самальот што сам літаіт!
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17.03.2023 09:12 Відповісти
 
 