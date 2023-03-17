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Пригожин сфабрикував повідомлення про кремлівську змову проти себе, щоб підкреслити власну впливовість, - ISW

пригожин

Військові аналітики дійшли висновку, що засновник "Вагнера" Євген Пригожин вигадав кремлівську змову проти себе, щоб показати власну значимість на внутрішньополітичному рівні Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Засновник групи "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що отримав запит від преси, який викриває змову президента Росії Володимира Путіна і секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева з метою підірвати і "нейтралізувати" групу "Вагнер".

Пресслужба Пригожина опублікувала 16 березня нібито запит на коментар від російського видання, яке запитувало, чи знав Пригожин про нібито обговорення між Путіним і Патрушевим щодо майбутнього "Вагнера".

У прескоментарі стверджується, що інформація про ці обговорення нещодавно поширилася в російському та українському Telegram-каналах, і стверджується, що Патрушев сказав Путіну, що від Вагнера "нічого не залишиться" за "півтора-два місяці".

Пригожин опублікував аудіозапис у відповідь на заявлений коментар для преси, в якому заявив, що не чув про подібні переговори і не бачив спекуляцій з цього приводу у телеграм-каналах. Він зауважив, що російські спецслужби мають займатися знешкодженням загроз Росії, звідки б вони не походили.

Також читайте: У Кремлі вважають, що Пригожин може становити загрозу для режиму Путіна, - ISW

ISW не знайшов жодної інформації, яка б свідчила про те, що ці переговори відбулися, а також не зафіксував жодних спекуляцій у російському інформаційному просторі на цю тему.

В інституті зазначають, що відсутність зовнішнього підтвердження з цього приводу наводить на думку, що Пригожин сфабрикував повідомлення про цю нібито змову, щоб провести кілька інформаційних операцій від імені "Вагнера" та власної репутації.

Аналітики припускають: схоже, Пригожин ретельно створює інформаційні умови, щоб звинуватити Патрушева в невдачах "Вагнера" і потенційних репресіях проти ПВК, а також представити вигаданий сценарій, згідно з яким "Вагнер" становить пряму загрозу на внутрішньополітичному рівні Росії.

"Ці зусилля, схоже, є подальшим етапом кампанії Пригожина проти російського військового істеблішменту, а Патрушев може стати наступною мішенню Пригожина після його скоординованих інформаційних кампаній проти Міністерства оборони та Генерального штабу Росії", – ідеться в огляді інституту.

Автор: 

кремль (531) ПВК Вагнер (1543) Пригожин Євген (522) ISW (653)


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Топ коментарі
+6
Досить уже піарити цього півня. Він ніхто і звуть його ніяк.
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17.03.2023 06:49 Відповісти
+4
Спецоперация Неуловимого Джо...
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17.03.2023 06:41 Відповісти
+4
Наверное скоро его грохнут слишком много шума от него.
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17.03.2023 06:44 Відповісти
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Спецоперация Неуловимого Джо...
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17.03.2023 06:41 Відповісти
Наверное скоро его грохнут слишком много шума от него.
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17.03.2023 06:44 Відповісти
Щоб його швидше грохнули, нам потрібно щосили посилювати цей шум, активно розкручуючи тему тероризму пригожина у західмних ЗМІ. Саме з України потрібно розпочати потужну інформаційну кампанію до підготовки західного населення до знищення пригожина вже силами США як борця з тероризмом, щоб у населення не було жодних острахів щодо наслідків, бо пригожин не належить до армії жодної країни світу, а є звичайним злочинцем. І коли справа надійде до кульмінації томагавками, ось тоді настане справжній конфлікт інтересів з кремлем і щоб уникнути визннання росії спонсором тероризму та вже повної ізоляції, яке піде за цим вже безпосередньо військовим ударом США, кремль усуне пригожина та знищить решту його терористів, не добитих в Україні, щоб уникнути цих наслідків
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17.03.2023 08:13 Відповісти
вагнеровці стягують на себе увагу з російських військових злочинів і пройобів росії. Вони затичка яка виснажує увагу і ціль ця в них точно закладена самим путьою. Як можна вважати, що в росії може функціонувати настільки відбита організація без жорсткого контролю або тотальних репресій за виїбони?
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17.03.2023 09:52 Відповісти
Найтяжчі злочини проти людства скоїли всі учасники російського нападу, але величезная різниця між вагнерівцями та російською армію не у плані скоєня злочинів, а у формальному відношенні армії до збройних сил країни, на яку наші союзники поки що не наважуються напасти і тому їм легше на даному етапі прикритися за ядерним щитом та тимчасово уникнути покарання. А ось вагнерівці - це ідеальна і зовсім незахищена мішень для американської воєнної машини і тому саме у лекгості їх покарання без наслідків і весь сенс. Звісно, Захід ніколи не зробить виключень для військових злочинців і ніяка затичка тут ніколи не спрацює, і все керівництво країни-агресора відправиться на лаву підсудних, для чого і створюється Міжнародний трибунал. І вагнерівці і контрактникі і чмобіки по локоть у крові після Бучі, але знищення вагнерівців силами НАТО це питання вже сьогоднішнього дня, а армії та росії як країни - завтрашнього і у тому у відношенні вагнерівців требя закликати союзників діяти вже зараз
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17.03.2023 10:08 Відповісти
Вагнерівські військові злочини, це тільки частка російських військових злочинів.
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17.03.2023 13:30 Відповісти
Досить уже піарити цього півня. Він ніхто і звуть його ніяк.
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17.03.2023 06:49 Відповісти
Скоріше кремль сфабрикував цю змову, щоб прикрити його дупу. Змова кремля закінчується лише фізичним знищенням, все інше - фейки для зовнішнього використання. Україні, розвінчуючи ці фейки, потрібно працювати над "змовою" всіх цивілізованих країн світу, щоб визнати через пригожина росію країною-терористом та створення антитерористичної коаліції, яка нанесе вже військовий удар по вагнеру, який не належить до армії росії та навіть за російськими законами терорист і діяльність його смертників ні на день не повинна зникати з західного порядку денного.
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17.03.2023 07:04 Відповісти
12 замахів .
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17.03.2023 07:30 Відповісти
жьізнь пєрєоцєнєна і кіпіт в тераріумі вавсю....
пора мочіть руснявьім друг друга...
опосля вайньі водкі, дєнєх і работьі не будєт
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17.03.2023 07:38 Відповісти
Багато кукурікає. На рабсєї може бути тільки одне ху...ло.
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17.03.2023 07:51 Відповісти
"серіал їбала жаба гадюку" буде прикольніший за сантабарбару
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17.03.2023 07:58 Відповісти
zavzhdy tak dumav, tam pysnuty ne moja bez dozvoly, a tut cila drama... srut' nam u vuha kacapy, yak zavzhdu... kacapu poviryty - sebe naduryty
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17.03.2023 08:28 Відповісти
sh4e cei Feigin zmushue pro ce govoryty... ochevydno sho Feigin tej pid kolpakom, sh4e i ne vyznae sho Ukraina - ce Rus', a RF - Moskoviya - ce kluchovyi moment, yakyi vidriznyae Ukraincya vin kacapa
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17.03.2023 08:30 Відповісти
Let's say Ukraine is ex-Rus, while RF - ex-Muscovy.
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17.03.2023 13:31 Відповісти
 
 