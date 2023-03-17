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Мешканці Мелітополя не можуть отримати будь-які виплати без паспорта РФ, - Генштаб

паспорт,рф

У Мелітополі окупанти заборонили здійснювати будь-які виплати і розрахунки особам, які не мають картки платника податків, яку можна отримати лише з паспортом РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Продовжується примусова паспортизація населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, в місті Мелітополь, російська окупаційна так звана влада, разом з представниками російської федеральної податкової служби заборонила здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ. Його, в свою чергу, можливо отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти примушують жителів Токмака отримувати російські паспорти, погрожуючи вивезенням дітей в РФ, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (6869) Мелітополь (773) паспорт (1162)


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Топ коментарі
+6
Нехай дякують зеленому зраднику який здав південь країни разом з водою на Крим і ЗАЕС.
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17.03.2023 07:55 Відповісти
+2
Цікаво - чи встигнуть в цьому році кацапи скуштувать "на халяву" черешень мелітопольських? Чи "не до них" буде?
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17.03.2023 08:06 Відповісти
+1
Окучують запорожців .
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17.03.2023 07:36 Відповісти
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Окучують запорожців .
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17.03.2023 07:36 Відповісти
Нехай дякують зеленому зраднику який здав південь країни разом з водою на Крим і ЗАЕС.
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17.03.2023 07:55 Відповісти
Ти дурнику взагалі зрозумів,що написав?Підготовкою оборони займається хто?Головнокомандувач ЗСУ та ГенШтаб,які доповідають Верховному.Ти півник кого звинувачуєш,Залужного?Шапталу?Сирського?КОГО?Закрий хлЄБАЛО,бот рашистський!
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17.03.2023 09:22 Відповісти
Дурник це ти, Зєля і його шобла про*бал напад раши і це факт, як наслідки втрачені території, та життя. Чого тільки вартує маріупольський котел та більше 2400 полонених.
На цей час зєлена шобла розкрадає гроші МО і це теж факт, яйця 17, яблука 51грн ітд. Тому покриваючи злочини Зе влади, саме ти і є ботом рашистким
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17.03.2023 10:10 Відповісти
Цікаво - чи встигнуть в цьому році кацапи скуштувать "на халяву" черешень мелітопольських? Чи "не до них" буде?
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17.03.2023 08:06 Відповісти
свиням також видають руzzоаусвайс, чи банально їх смажать ?
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17.03.2023 08:34 Відповісти
Треба розділяти людей з НОВИХ окупованих територій і ЛУГАНДОНІВ З КРИМЧАНАМИ,які ДЕВ'ЯТИЙ рік сидять на "ДВОХ СТІЛЬЦЯХ". Якщо у людей з " нових" територій були обмежені час та можливість виїхати в Україну,то лугандони та кримчани ПРНЦИПОВО цього не робили.Треба внесити в Законодавство зміни і вписати,для лугандонів та кримчан, отримання рашистського пашпорту як ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ.
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17.03.2023 09:12 Відповісти
Я може чогось не розумію, але чому для рашистів так важливо, щоб ці люди мали російський паспорт. Ну будуть мати цю ганчірку? Коли їх деокупують її просто викинуть у сміття і все. Невже в рашці думають, що навіть коли вони всім ******* цей непотріб, то ми перестанемо вважати, що ці території окуповані, або світ перестане так вважати. Ну вважають вони, що Херсон їх. Ну і що? Завтра вони включать в коституцію , що Аляска , Фінляндія з Швецією і вся Прибалтика їх. Ну і що? Навіщо серйозно відноситись до хотілок цих імперських придурків?
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17.03.2023 10:51 Відповісти
 
 