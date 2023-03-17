Мешканці Мелітополя не можуть отримати будь-які виплати без паспорта РФ, - Генштаб
У Мелітополі окупанти заборонили здійснювати будь-які виплати і розрахунки особам, які не мають картки платника податків, яку можна отримати лише з паспортом РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Продовжується примусова паспортизація населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, в місті Мелітополь, російська окупаційна так звана влада, разом з представниками російської федеральної податкової служби заборонила здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ. Його, в свою чергу, можливо отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
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На цей час зєлена шобла розкрадає гроші МО і це теж факт, яйця 17, яблука 51грн ітд. Тому покриваючи злочини Зе влади, саме ти і є ботом рашистким