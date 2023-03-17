Після збиття MQ-9 Reaper США вивчають плюси і мінуси виконання місій за допомогою безпілотників над Чорним морем, - CNN
Сполучені Штати Америки розглядають доцільність продовження розвідувальних операцій із застосуванням безпілотників над Чорним морем.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна, про це повідомляє CNN.
Видання зазначає, що після збиття MQ-9 Reaper Росією Америка не припинила польоти над Чорним морем, однак зараз військові "уважно вивчають" маршрути дронів і як краще знизити ризик ескалації з РФ.
Наразі Пентагон порівнює плюси і мінуси виконання місій за допомогою безпілотників. Крім цього, зазначається, що у США є і альтернативні методи збору розвідданих: наприклад, супутники-шпигуни.
Топ коментарі
+18 Acqua Viva
показати весь коментар17.03.2023 07:55 Відповісти Посилання
+14 Lopik Kocur
показати весь коментар17.03.2023 07:56 Відповісти Посилання
+11 5 копійок
показати весь коментар17.03.2023 08:00 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А віруни, як завжди, з однією-єдиною мантрою: ну, тепер все - зараз вони покажуть ! кінець кацапні ! москалі пожалкують !
млін, русня верещить шо з НАТО воює - чо не патрулюють ф-22 і АВАКСи небо?
їх і так хрен хто зіб.є, хіба що наші, а ракети збити і - як би сказало Пуйло - "навчання" пройти - це був би найкращий досвід для літунів.
якою відповідь - заборонять Васі Сидорову в.їзд в Пенісільванію на 3 роки
а АВАКС - буде за 300 км., йому норм, та може й навіть по ньому з бялорашки випустять з с-400 ракету, то можна збити нєх дєлать. і головне - досвід отримають бойовики Байдена.
гггг сраказм єслі шо
але мля, ну це ж тупо тільки грошей коштує, ризак - ну.... може наші п...здєц шо переплутають(ППО) і зіб.ють
шо ти в самім ділі то цей во?
воно ж логічно - підори кричать шо воюють з НАТО, то можна хоч ракети мочити, натівськими літаками.
до речі восени бачив - летіли ракети і видно шо протиракета збила, думаю з винищувача. хоча х.з., може то з Оси так летить вертикально, а потім вже - видно шо прямо за кацапським гівном.
... Але не сумнівайтесь, Сполучені Штати продовжать здійснювати польоти і операції скрізь, де це дозволяється міжнародним правом", - сказав Остін.
А тепер вже: однак зараз військові "уважно вивчають" маршрути дронів і як краще знизити ризик ескалації з РФ.
Якщо після цього вони втечуть і з Чорного моря - віруни продовжать співати осанну і чекати наступних "перемог" слабаків.
Вже ж було, ще в 2021, коли "святий" злякався і відкликав корабель, бо х**ло цикнуло.
Як сполохані зайці трясуться від придуманої тільки ними "можливої ескалації".
Нічого не здатні протиставити.
хоча... можливо будуть банальні морські дрони, ну то таке.
ой, і все ти знаєш в цьому житті, замухрижка.
кстати, а кто мрази то? путин шолё?
ну так подозрёваю что ты руснявый. "мрази" могли тупо закрыть глаза и нё помогать Навальн, ой, Зёлёнскому и ёго Ёрмачку
обосрало Байдена. хотя, Ермак то рассчитывал на 100500 авианосителей, а дали ему только рекомендации по упражнениям "как держать хлебало вроде бы открытым, но в то же время не звездеть как Троцкий"
Збив кацабський Міг- і поф "ескалація"...!)
одна втіха що це міні-перемога і вона не впливає ні на що окрім як на москальські ток-шоу, де з російських літунів будуть ліпити трьох богатирів, що дракона здолали.
десь о сьомій - "RQ-4B Global Hawk ВВС США FORTE10 взлетел с военно-морской авиабазы Сигонелла в Южной Италии в направлении Черного моря." (с) https://twitter.com/sentdefender ТТХ обох беспілотників на вікі . На всяк випадок вода в морі не більш +6, а MQ-9 Reaper може нести https://ru.wikipedia.org/wiki/AIM-9_Sidewinder AIM-9X
а інший прикриває