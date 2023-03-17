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Новини Війна
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Після збиття MQ-9 Reaper США вивчають плюси і мінуси виконання місій за допомогою безпілотників над Чорним морем, - CNN

безпілотник,reaper,mq9

Сполучені Штати Америки розглядають доцільність продовження розвідувальних операцій із застосуванням безпілотників над Чорним морем.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна, про це повідомляє CNN.

Видання зазначає, що після збиття MQ-9 Reaper Росією Америка не припинила польоти над Чорним морем, однак зараз військові "уважно вивчають" маршрути дронів і як краще знизити ризик ескалації з РФ.

Наразі Пентагон порівнює плюси і мінуси виконання місій за допомогою безпілотників. Крім цього, зазначається, що у США є і альтернативні методи збору розвідданих: наприклад, супутники-шпигуни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вважають, що Росія знайшла в Чорному морі невеликі уламки збитого безпілотника, - CNN

Автор: 

безпілотник (4425) США (23607) Чорне море (1679) CNN (119)


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Топ коментарі
+18
Як і писали притомні: вкотре мовчки обітруться.

А віруни, як завжди, з однією-єдиною мантрою: ну, тепер все - зараз вони покажуть ! кінець кацапні ! москалі пожалкують !
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17.03.2023 07:55 Відповісти
+14
Одним словом, сбісрались. І як вони збирались воювати в холодній війні?
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17.03.2023 07:56 Відповісти
+11
Народився тут лише 3 дні тому, а що вже знає. Вундеркінд з Нідерландів.
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17.03.2023 08:00 Відповісти
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Я не политик . как по мне второй заход ********** гавна нужно было уничтожить ракетой на этом бы все закончилось
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17.03.2023 08:14 Відповісти
Здається, ракет у дрона просто не було...
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17.03.2023 08:26 Відповісти
Может быть. Значит нужно было таранить !!! К сожалению ************ по другому не понимают
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17.03.2023 08:44 Відповісти
Як ви то собі уявляєте? Швидкість дрона цього - 480 км/год, максимальна швидкысть Су-27 - 2500...
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17.03.2023 08:46 Відповісти
Як і писали притомні: вкотре мовчки обітруться.

А віруни, як завжди, з однією-єдиною мантрою: ну, тепер все - зараз вони покажуть ! кінець кацапні ! москалі пожалкують !
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17.03.2023 07:55 Відповісти
Народився тут лише 3 дні тому, а що вже знає. Вундеркінд з Нідерландів.
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17.03.2023 08:00 Відповісти
А якою мала би по твоєму бути відповідь США?
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17.03.2023 08:01 Відповісти
Якою?
млін, русня верещить шо з НАТО воює - чо не патрулюють ф-22 і АВАКСи небо?
їх і так хрен хто зіб.є, хіба що наші, а ракети збити і - як би сказало Пуйло - "навчання" пройти - це був би найкращий досвід для літунів.
якою відповідь - заборонять Васі Сидорову в.їзд в Пенісільванію на 3 роки
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17.03.2023 08:05 Відповісти
щас раше как раз надо чтобы их самолет например сбили - будут верещать шо на них ната напала.
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17.03.2023 09:44 Відповісти
Мужик, я ж сказав - ф-22 вони тупо не бачать.
а АВАКС - буде за 300 км., йому норм, та може й навіть по ньому з бялорашки випустять з с-400 ракету, то можна збити нєх дєлать. і головне - досвід отримають бойовики Байдена.
гггг сраказм єслі шо
але мля, ну це ж тупо тільки грошей коштує, ризак - ну.... може наші п...здєц шо переплутають(ППО) і зіб.ють
шо ти в самім ділі то цей во?
воно ж логічно - підори кричать шо воюють з НАТО, то можна хоч ракети мочити, натівськими літаками.
до речі восени бачив - летіли ракети і видно шо протиракета збила, думаю з винищувача. хоча х.з., може то з Оси так летить вертикально, а потім вже - видно шо прямо за кацапським гівном.
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17.03.2023 10:00 Відповісти
https://www.unian.ua/world/su-27-i-mq-9-reaper-u-chornomu-mori-glava-pentagonu-ostin-vidreaguvav-12180348.html

... Але не сумнівайтесь, Сполучені Штати продовжать здійснювати польоти і операції скрізь, де це дозволяється міжнародним правом", - сказав Остін.

А тепер вже: однак зараз військові "уважно вивчають" маршрути дронів і як краще знизити ризик ескалації з РФ.

Якщо після цього вони втечуть і з Чорного моря - віруни продовжать співати осанну і чекати наступних "перемог" слабаків.

Вже ж було, ще в 2021, коли "святий" злякався і відкликав корабель, бо х**ло цикнуло.

Як сполохані зайці трясуться від придуманої тільки ними "можливої ескалації".
Нічого не здатні протиставити.
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17.03.2023 08:12 Відповісти
в сша есть пословица, если ты такой умный - че ты такой бедный
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17.03.2023 09:42 Відповісти
найкраща відповідь буде. Тільки ми про це не дізнаємось. Одне погано, в кацапі в Чорному морі не лишилось жодно Маааскви. Ну нічого, щось дрібніше, бажано з ракетами, штуки три є... Думаю кацапи про щось здогадуються, але "томагавкі можна купіть в любом воєнторгє, і вообщє, то нє томагавкі а українські топірці..." - Коли? - Скоро. Чекаємо...
хоча... можливо будуть банальні морські дрони, ну то таке.
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17.03.2023 08:56 Відповісти
Сотня F16х Україні.
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17.03.2023 09:05 Відповісти
Дурачки уже рассказывают, что в Ростове вчера фсбшников американцы подорвали, типа ответ прилетел
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17.03.2023 08:12 Відповісти
" вкотре мовчки обітруться"
ой, і все ти знаєш в цьому житті, замухрижка.
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17.03.2023 08:37 Відповісти
Я тобі дещо поясню. Так, Штати самі не полізуть. Але дадуть нам все, щоб за них це зробили ми. 😊 Цинічно? Так. Але нам це на руку. А не відповісти ніяк у Байдена не вийде. Бо цю тему Трамп точно на виборах підніме.
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17.03.2023 08:43 Відповісти
Во первых не США, а администрация Байдена. Боятся они что республиканцы подымут вой что Байден втянул в конфликт с ядерной державой ( вой маска например) и тогда кердык помощи.
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17.03.2023 09:04 Відповісти
а тебе какая разница оботрутся или нет. они наверное лучше знают что для них лучше
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17.03.2023 09:37 Відповісти
Одним словом, сбісрались. І як вони збирались воювати в холодній війні?
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17.03.2023 07:56 Відповісти
А вони зібрались воювати? Перший раз чую.
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17.03.2023 11:32 Відповісти
Бояться ескалації. Тепер зрозуміло чого вони тягнуть з літаками, танками
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17.03.2023 07:57 Відповісти
Тепер? Це ж яким тугодумом тре бути, щоб тільки зараз стало зрозуміло...
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17.03.2023 11:33 Відповісти
Это ты тупая редкая мразь,которая голосовала за ЗЕ,и благодаря которой у нас война
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17.03.2023 08:04 Відповісти
Хто просто мрази? Ви читаєте, що пишите?
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17.03.2023 08:04 Відповісти
ну так а что ты хотёл то?
кстати, а кто мрази то? путин шолё?
ну так подозрёваю что ты руснявый. "мрази" могли тупо закрыть глаза и нё помогать Навальн, ой, Зёлёнскому и ёго Ёрмачку
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17.03.2023 08:08 Відповісти
блин, стерли уже животное йо-кающее.
обосрало Байдена. хотя, Ермак то рассчитывал на 100500 авианосителей, а дали ему только рекомендации по упражнениям "как держать хлебало вроде бы открытым, но в то же время не звездеть как Троцкий"
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17.03.2023 08:10 Відповісти
В них гасло -- ліпше перебздєть чим нєдобздєть .
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17.03.2023 08:03 Відповісти
Боты набеги устраивают,Омерика нас сливает,Бидон не тащит .Тупые амебы имени ЗЕ
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17.03.2023 08:06 Відповісти
Ти правий Пятачок,а при чому тут Америка до нас,вони нам що щось винні,давайте радіти тому що нас підтримують.
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17.03.2023 08:42 Відповісти
Мда... Просто якийсь іспанський сором...
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17.03.2023 08:15 Відповісти
Дно. На якому лежить Reaper.
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17.03.2023 08:23 Відповісти
Супутники-шпигуни? Кацапи вже вищать, що пора починати їх збивати. І, зважаючи на безкарність, рано чи пізно все-таки зіб"ють. І тоді США розгляне питання про доцільність їх запуску...
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17.03.2023 08:25 Відповісти
уезжай оттуда, или перестань пользоваться их впн пока не поздно...
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17.03.2023 09:39 Відповісти
Що хотів сказати? По темі є що? Чи до чого висер?
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17.03.2023 09:42 Відповісти
мне непонятно як ты так переживаешь что в сша спутник собьют
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17.03.2023 09:46 Відповісти
Підростеш - зрозумієш. Чому не в школі? Проспав? Допізна кацапську маячню в тік-ток дивився?
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17.03.2023 10:02 Відповісти
Супутник Сушкой? У вологих снах тільки що)))
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17.03.2023 11:34 Відповісти
Градус ескалації піднявся "по шкалі стурбометра на 18 Меркелей".
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17.03.2023 08:28 Відповісти
О почалося Я не розумію, Чорне море, це міжнародни води , то що тут вивчати , як не обісратися вдруге , чи де придбати памперси для дорослих . Бандюка добрим словом не зупинити. Тільки добра піздюлина. . Є ще варіант, дідусь байден пов'язан сказати, що вони помилились та той бізпелотник не їх ,а України ,як та ракета ППО , яка спочатку була Х-101 , ну це буває при перетині кордону вченні мене зрозуміють ,
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17.03.2023 08:45 Відповісти
Взагалі то Чорне море наше Це ми його викопали і наносили води з Дніпра. Кацапи самі про це казали.
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17.03.2023 08:59 Відповісти
Ось і пшик... )))
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17.03.2023 08:48 Відповісти
Виходить що пан Ердоган крутіший за Обаму,Трампа,Байдена - разом узятих...
Збив кацабський Міг- і поф "ескалація"...!)
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17.03.2023 09:23 Відповісти
Я так розумію, що і далі будуть гвалтувати Україну , і усім на це насрати , щоб тільки не було ескалації
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17.03.2023 09:28 Відповісти
Якщо перестануть літати то буде означати що гопник з московії залякав дядю Джо.
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17.03.2023 10:03 Відповісти
якщо американці відсунуть маршрути ріперів то перемога москалів стане очевидною не тільки москалям а і всьому світу.

одна втіха що це міні-перемога і вона не впливає ні на що окрім як на москальські ток-шоу, де з російських літунів будуть ліпити трьох богатирів, що дракона здолали.
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17.03.2023 11:05 Відповісти
Ох і до#уя тут своїх ******** порозкривали подмоскалики Ну по перше сьогодня

десь о сьомій - "RQ-4B Global Hawk ВВС США FORTE10 взлетел с военно-морской авиабазы Сигонелла в Южной Италии в направлении Черного моря." (с) https://twitter.com/sentdefender ТТХ обох беспілотників на вікі . На всяк випадок вода в морі не більш +6, а MQ-9 Reaper може нести https://ru.wikipedia.org/wiki/AIM-9_Sidewinder AIM-9X
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17.03.2023 11:14 Відповісти
Это какой то позор!
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17.03.2023 12:34 Відповісти
два запускати, один розвідує
а інший прикриває
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17.03.2023 20:53 Відповісти
хоть бы тихо ушли с черного моря, но не позорились! представляю как горды собой кацапы....
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17.03.2023 22:43 Відповісти
 
 