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Окупанти за добу 13 разів ударили по Херсону, по області здійснили 76 обстрілів, 1 людину поранено, - ОВА

херсон

За минулу добу противник здійснив 76 обстрілів Херсонщини, випустивши 275 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, місто Херсон ворог обстріляв 13 разів: "47 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкт соціальної інфраструктури. На жаль, одна людина дістала поранення".

Щодо евакуації населення Прокудін повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 56 осіб.

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обстріл (29527) Херсон (3462) Херсонська область (5937)


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