Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, 8 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 16 березня, російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 16 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Торецьку та селі Красногорівка.



Ще 8 людей в області зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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