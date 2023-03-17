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Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, 8 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 16 березня, російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 16 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Торецьку та селі Красногорівка.

Ще 8 людей в області зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, 8 осіб зазнали поранень, - ОВА 01

Автор: 

жертви (1839) Донецька область (8932) Кириленко Павло (910)


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