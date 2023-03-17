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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 163 320 осіб (+760 за добу), 3506 танків, 2552 артсистеми, 6823 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 17 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 163 320 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 163 320 (+760) осіб ліквідовано,
- танків - 3506 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 6823 (+13) од,
- артилерійських систем - 2552 (+13) од,
- РСЗВ - 504 (+1) од,
- засоби ППО - 265 (+0) од,
- літаків - 305 (+0) од,
- гелікоптерів - 290 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2145 (+0),
- крилаті ракети - 907 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5401 (+7) од,
- спеціальна техніка - 258 (+1).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Топ коментарі
+16 Ihor Demkiv #524736
показати весь коментар17.03.2023 08:24 Відповісти Посилання
+16 vadyan
показати весь коментар17.03.2023 08:29 Відповісти Посилання
+13 Яр Холодний
показати весь коментар17.03.2023 09:18 Відповісти Посилання
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А міфічні каZZапські 25.000 артсистем на складах-то лише тисячі тонн металобрухту.
Навіть старі Д1 1942 р. випуску вони після розконсервації та ремонту чомусь сєпарам віддали.
Арті аплодую кожен день!
По моїм розрахункам, 200 тис дохлих кацапів десь якраз к 9 травня набереться...
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