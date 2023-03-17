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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 163 320 осіб (+760 за добу), 3506 танків, 2552 артсистеми, 6823 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 163 320 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 163 320 (+760) осіб ліквідовано,
  • танків - 3506 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 6823 (+13) од,
  • артилерійських систем - 2552 (+13) од,
  • РСЗВ - 504 (+1) од,
  • засоби ППО - 265 (+0) од,
  • літаків - 305 (+0) од,
  • гелікоптерів - 290 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2145 (+0),
  • крилаті ракети - 907 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5401 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 258 (+1).

Також читайте: Окупанти зосереджують основні зусилля на п’яти напрямках, за добу здійснили понад 70 атак, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 163 320 осіб (+760 за добу), 3506 танків, 2552 артсистеми, 6823 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18036) Генштаб ЗС (6869) ліквідація (4146) знищення (7696) техніка (1872)


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Топ коментарі
+16
бляха артилерія радує вже котрий день а коли дивишся на загальні цифри то це лише 50% і ти розумієш що в московитів ще є стільки ж...
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17.03.2023 08:24 Відповісти
+16
Нарешті гелікоптер!
Арті аплодую кожен день!

По моїм розрахункам, 200 тис дохлих кацапів десь якраз к 9 травня набереться...
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17.03.2023 08:29 Відповісти
+13
"ВСУ уничтожили батарею из трех российских реактивных систем залпового огня "БМ-27 Ураган". Аэроразведка 92-й отдельной механизированной бригады обнаружила вблизи поселка Новониканоровка (Луганская область) развернутую и готовую к стрельбе батарею российских 220-мм реактивных установок и навела на них артиллерию 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал "Украина 365". Артиллеристы 40-й ОАБр поразили вражеские установки двумя высокоточными ударами, которые повлекли за собой детонацию заряженного боекомплекта и полное уничтожение двух РСЗО. Третий "Ураган" российской батареи уничтожила выпущенная из союзной установки ракета. Она сработала из-за пожара и детонации боекомплекта.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/269908_1678977051"
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17.03.2023 09:18 Відповісти
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бляха артилерія радує вже котрий день а коли дивишся на загальні цифри то це лише 50% і ти розумієш що в московитів ще є стільки ж...
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17.03.2023 08:24 Відповісти
Але, то лише паперові цифри. Не факт, що все в робочому чи нормальному стані. Також треба враховувати що тисячі одиниць не 1 моделі. Більшість ********** моделей практично знищено і чим далі, то толку з тієї арти буде менше. Хоча вбити може. Це як з танками, наприклад, чи стрілецькою зброєю. У рашистів якість падає - у нас же росте по зрозумілим причинах.
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17.03.2023 08:49 Відповісти
До того ж, кожна уражена одиниця арти, з ймовірністю 90%-знищена і потребує капремонту. На відміну від танка.
А міфічні каZZапські 25.000 артсистем на складах-то лише тисячі тонн металобрухту.
Навіть старі Д1 1942 р. випуску вони після розконсервації та ремонту чомусь сєпарам віддали.
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17.03.2023 11:10 Відповісти
https://youtu.be/hLOTK3mA8Wg Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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17.03.2023 08:25 Відповісти
Москаль-це національність,каЦап-це стан "душі".Більшість населення московії та окупованих нею територій-це каЦапи,тупі,примітивні кровожерливі навіть не тварини,бо у тварин хоча б умовні рефлекси якісь набуваються-це комахи(насєкомиє),гібрід таргана та сарани.Розлазяться скрізь,жерепають все на своєму шляху,і відразу все засирають.
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17.03.2023 09:05 Відповісти
О, вертолетиков давно не было 😜!
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17.03.2023 08:27 Відповісти
Нарешті гелікоптер!
Арті аплодую кожен день!

По моїм розрахункам, 200 тис дохлих кацапів десь якраз к 9 травня набереться...
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17.03.2023 08:29 Відповісти
пилядь... шо-ж такого нам братва поставляет, что каждый день больше 3-4 расчётов арты умножается на 0
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17.03.2023 08:41 Відповісти
Природна тупість, відсутність розвідки та снарядний голод гонять ворожих пушкарів ближче до лінії зіткнення, де вони стають легкою здобиччю АРТИ ЗСУ
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17.03.2023 11:15 Відповісти
"ВСУ уничтожили батарею из трех российских реактивных систем залпового огня "БМ-27 Ураган". Аэроразведка 92-й отдельной механизированной бригады обнаружила вблизи поселка Новониканоровка (Луганская область) развернутую и готовую к стрельбе батарею российских 220-мм реактивных установок и навела на них артиллерию 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал "Украина 365". Артиллеристы 40-й ОАБр поразили вражеские установки двумя высокоточными ударами, которые повлекли за собой детонацию заряженного боекомплекта и полное уничтожение двух РСЗО. Третий "Ураган" российской батареи уничтожила выпущенная из союзной установки ракета. Она сработала из-за пожара и детонации боекомплекта.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/269908_1678977051"
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17.03.2023 09:18 Відповісти
Відос зачьотний!
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17.03.2023 09:46 Відповісти
по цифрам видно что наша арта отрабатывает по вражинам( возможно еще и беспилотники)
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17.03.2023 10:33 Відповісти
 
 