На бойовому чергуванні у Чорному морі Росія тримає 4 ракетоносії
Станом на ранок 17 березня у Чорне море Росія вивела 4 ракетоносії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал речника Одеської ОВА Сергія Братчука.
"У Чорному морі - 4 ворожих ракетоносії, серед них - 2 підводних човни. Загальний залп - до 24 калібрів", - йдеться в повідомленні.
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