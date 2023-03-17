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Новини Агресія Росії проти України
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На бойовому чергуванні у Чорному морі Росія тримає 4 ракетоносії

човен,підводний

Станом на ранок 17 березня у Чорне море Росія вивела 4 ракетоносії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

"У Чорному морі - 4 ворожих ракетоносії, серед них - 2 підводних човни. Загальний залп - до 24 калібрів", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

ракети (4092) Чорне море (1679) Братчук Сергій (148)


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