Китай не постачатиме РФ зброї - не захоче приєднуватися до ідіотів, - радник Залужного Райс
Спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Деніел Райс вважає, що Китай не постачатиме зброї Росії, бо бачить кожну помилку Володимира Путіна.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
"Іран виявився достатньо нерозсудливий, щоб приєднатися. Я не думаю, що Китай приєднається. Я думаю, що Сі Цзіньпін побачив кожну помилку путіна і не захоче приєднатися до... ідіотів. Я не очікую приєднання чи постачань", - зазначив Райс.
Радник Залужного також зауважив, що спочатку іранські дрони мали успіх, але зараз українська армія навчилася їх збивати.
Топ коментарі
+6 ZoV KobZona
показати весь коментар17.03.2023 08:57 Відповісти Посилання
+6 Яр Холодний
показати весь коментар17.03.2023 08:59 Відповісти Посилання
+5 Azamat KZ
показати весь коментар17.03.2023 09:00 Відповісти Посилання
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Потім доведи, що made in China.
Чого приблудився?
https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/16/7393698/ ЗСУ збили китайський дрон з канадською начинкою
Hellis
Дана Яровая. После зустрічі с представниками МО. Щоб ви зрозуміли, яке кубло корупції та некомпетентности зробила влада в МО. І це *******...
"Не хвилюйтесь, освіта в мене якісна та інформації досить , щоб робити всновки" --- ну так какое у вас все таки образование и какими компетентными и проверенными источниками вы пользуетесь чтобы делать свои выводы? У вас есть свои информаторы в правительстве США или Китая может быть?
А нещодавно їхній міністр закордонних справ ( чи його зам , не пам'ятаю точно ) майже відкрито дав зрозуміти - чого ж таки хоче Китай , коли заявив наступне - чому нам не можна постачати зброю рашці , якщо США її постачають Тайваню .. Зверніть увагу , не Україні , а саме - Тайваню . Тобто - паРаша їм пох зовсім , як вона там буде воювати , з чим , - китайоз не цікавить взагалі .. Їх цікавить лише Тайвань . І можливістю постачання зброї русні , вони лише шантажують США ,, з метою - щоб вони урізали свої амбіції щодо Тайваню .
Теж вважаю що далі шантажу , китайці не підуть . Реальної зброї кацапня не отримає ,, можливо китай надасть їм хіба що якусь символічну допомогу , у вигляді бронежилетів чи розвідувальних дронів .
дурнуватий цей радник, гнати його треба.