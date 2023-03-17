Китай не постачатиме РФ зброї - не захоче приєднуватися до ідіотів, - радник Залужного Райс

Спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Деніел Райс вважає, що Китай не постачатиме зброї Росії, бо бачить кожну помилку Володимира Путіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

"Іран виявився достатньо нерозсудливий, щоб приєднатися. Я не думаю, що Китай приєднається. Я думаю, що Сі Цзіньпін побачив кожну помилку путіна і не захоче приєднатися до... ідіотів. Я не очікую приєднання чи постачань", - зазначив Райс.

Радник Залужного також зауважив, що спочатку іранські дрони мали успіх, але зараз українська армія навчилася їх збивати.

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