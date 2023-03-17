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Китай не постачатиме РФ зброї - не захоче приєднуватися до ідіотів, - радник Залужного Райс

путін,сі

Спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Деніел Райс вважає, що Китай не постачатиме зброї Росії, бо бачить кожну помилку Володимира Путіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

"Іран виявився достатньо нерозсудливий, щоб приєднатися. Я не думаю, що Китай приєднається. Я думаю, що Сі Цзіньпін побачив кожну помилку путіна і не захоче приєднатися до... ідіотів. Я не очікую приєднання чи постачань", - зазначив Райс.

Радник Залужного також зауважив, що спочатку іранські дрони мали успіх, але зараз українська армія навчилася їх збивати.

Читайте: "Мирний план" Китаю ратифікує захоплення українських територій Росією, - Білий дім

Автор: 

Китай (4737) зброя (7560) прогноз (1398) росія (66431) Райс Деніел (2)


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Топ коментарі
+6
Зеле бы такого советника с американской фамилией (вместо Дерьмака).
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17.03.2023 08:57 Відповісти
+6
Так той же красти не дозволятиме!
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17.03.2023 08:59 Відповісти
+5
китай допомагатиме москалям це точно-- не треба себе обманювати
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17.03.2023 09:00 Відповісти
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Зеле бы такого советника с американской фамилией (вместо Дерьмака).
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17.03.2023 08:57 Відповісти
Так той же красти не дозволятиме!
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17.03.2023 08:59 Відповісти
Китайці добре навчились робити копії усілякого лайна.
Потім доведи, що made in China.
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17.03.2023 08:57 Відповісти
У них є провінція USA і доведи що це зроблено не в Штатах.
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17.03.2023 09:03 Відповісти
китай допомагатиме москалям це точно-- не треба себе обманювати
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17.03.2023 09:00 Відповісти
Куратор тебе призначив на казахські сайти.
Чого приблудився?
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17.03.2023 09:06 Відповісти
Яка впевнена маячня. Та не буде Китай постачати росії зброю НІКОЛИ. А от хто буде, то це Північна Корея. Вона вже постачає.
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17.03.2023 09:07 Відповісти
https://youtu.be/1pP5yaTKpBQ?list=TLPQMTcwMzIwMjOLTL367Z0oAA&t=5 Cудячи з усього так !!! програш паРаші-мацковії у цій війні не вигідний Китаю !!! нажаль ...
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17.03.2023 09:11 Відповісти
Нет.
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17.03.2023 09:22 Відповісти
Китай - кине... по любому...
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17.03.2023 09:26 Відповісти
Вже це робить...
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17.03.2023 09:59 Відповісти
Та вже...
https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/16/7393698/ ЗСУ збили китайський дрон з канадською начинкою
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17.03.2023 11:11 Відповісти
Не хочуть усугубляти -- комуняки включають мозги ? .
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17.03.2023 09:04 Відповісти
краснопузая мразь всегда остаётся краснопузой мразью и действует вопреки логике...тот же самый си за историю с ковидом должен быть расстрелян раз пять после повешенья,но нет-избран царём снова. передавать оружие русне они станут обязательно
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17.03.2023 09:05 Відповісти




Hellis

Дана Яровая. После зустрічі с представниками МО. Щоб ви зрозуміли, яке кубло корупції та некомпетентности зробила влада в МО. І це *******...



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17.03.2023 09:05 Відповісти
https://youtu.be/afaGhV3CYQU?list=TLPQMTcwMzIwMjOLTL367Z0oAA кацапи й*бнулися остаточно - ********* сказала нарешті правду
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17.03.2023 09:07 Відповісти
Будуть, помиляється мистер Райс, для китайців гроші не пахнуть. А ефективно протидіяти цим поставкам неможливо, тобто китайцям за це нічого не буде.
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17.03.2023 09:09 Відповісти
" помиляється мистер Райс" --- він не помиляється, він це спеціально говорить, щоб дати зрозуміти,що будуть серйозні наслідки, це такого собі роду завуальоване попередження
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17.03.2023 09:17 Відповісти
"серйозні наслідки" - 455 китайске попередження?
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17.03.2023 09:23 Відповісти
Ви експерт в тому,що американці можуть зробити чи не можуть? Звідки такі знання?
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17.03.2023 09:24 Відповісти
Якщо б могли, вже б зробили, посилення Китаю не в інтересах USA
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17.03.2023 09:33 Відповісти
А какое у вас образование? Просто интересно если человек говорит что китайцам точно ничего не будет то должен же ссылаться на что то, может вы експерт в международных отношениях,торговли, владеете статистикой китайской економики,владеете информацией поставляет ли сейчас китай кацапам что то или нет? Как они это делают,какие обходные пути используют и так далее. Какие интересы сейчас у США в Китае, выгодно ли им это делать сейчас или нет?
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17.03.2023 09:39 Відповісти
От нашо ви пишете москальською? Це не comme il faut. Намагання знецінити думку через знецінення носія - дуже примитивний прийом. Не хвилюйтесь, освіта в мене якісна та інформації досить , щоб робити всновки. Якщо буде по вашому, штати хвоста Китаю прищимлять - я тільки за.
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17.03.2023 10:00 Відповісти
"Намагання знецінити думку через знецінення носія - дуже примитивний прийом." --- а потом сразу же --- "От нашо ви пишете москальською?" --- вы пытаетесь на основании того что я пишу на русском как то выставить себя выше? Вот это как раз не то что примитивный прием,а жалкий.

"Не хвилюйтесь, освіта в мене якісна та інформації досить , щоб робити всновки" --- ну так какое у вас все таки образование и какими компетентными и проверенными источниками вы пользуетесь чтобы делать свои выводы? У вас есть свои информаторы в правительстве США или Китая может быть?
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17.03.2023 10:08 Відповісти
Правильно, деньги не пахнут. Деньги запада.
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17.03.2023 09:23 Відповісти
значить ідіоту Ину китайці помагають, а путінгу не будуть ?
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17.03.2023 09:11 Відповісти
https://youtu.be/1pP5yaTKpBQ?list=TLPQMTcwMzIwMjOLTL367Z0oAA&t=5 Cудячи з усього так, будуть !!! програш паРаші-мацковії у цій війні не вигідний Китаю !!! нажаль ...
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17.03.2023 09:16 Відповісти
Достатньо уважно слухати заяви китайців , щоб зрозуміти - чого вони хочуть .
А нещодавно їхній міністр закордонних справ ( чи його зам , не пам'ятаю точно ) майже відкрито дав зрозуміти - чого ж таки хоче Китай , коли заявив наступне - чому нам не можна постачати зброю рашці , якщо США її постачають Тайваню .. Зверніть увагу , не Україні , а саме - Тайваню . Тобто - паРаша їм пох зовсім , як вона там буде воювати , з чим , - китайоз не цікавить взагалі .. Їх цікавить лише Тайвань . І можливістю постачання зброї русні , вони лише шантажують США ,, з метою - щоб вони урізали свої амбіції щодо Тайваню .
Теж вважаю що далі шантажу , китайці не підуть . Реальної зброї кацапня не отримає ,, можливо китай надасть їм хіба що якусь символічну допомогу , у вигляді бронежилетів чи розвідувальних дронів .
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17.03.2023 09:23 Відповісти
)(уйло мріяв стати великим геополітиком,на ряду з США та Китаєм ділити світ..а тепер рашка стане поряд з африканськими розвивающимися країнами та серовинним придатком Китаю
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17.03.2023 10:25 Відповісти
китай вже допомогає росії зброєю, американці дізналися назви приватних компаній під які маскують поставки.

дурнуватий цей радник, гнати його треба.
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17.03.2023 11:02 Відповісти
 
 