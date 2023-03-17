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На пожежі в Кіровоградській області загинуло 5 осіб, серед яких 3 дитини, - ДСНС

пожежа

Вночі 17 березня у Кіровоградській області на пожежі загинуло 5 осіб, серед яких 3 дитини.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"17 березня о 01:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу по вул. Заводській с. Капітанівка Новоукраїнського району. На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ.

Після прибуття на місце виклику встановлено, що горить 16 кв.м. речей домашнього вжитку. На місці пожежі виявлено 5 загиблих: жінку 1980 р.н., чоловіка 1993 р.н. та дітей 2006, 2009 та 2015 р.н. О 01:52 пожежу було локалізовано та о 01:59 — ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, причини пожежі встановлюються.

До гасіння залучалося 4 рятувальники особового складу та 1 одиниця техніки.

Також дивіться: У Києві на Подолі масштабна пожежа: горить склад лакофарбових матеріалів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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пожежа (4365) ДСНС (5192) Кіровоградська область (586)


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Кіровоград в Україні? -Це як??
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17.03.2023 09:20 Відповісти
Кропивницький обласний центр, Кіровограда немає.
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17.03.2023 09:27 Відповісти
Обласний центр Кропивницький, а область кировоградська. Я вірно зрозумів? Чи зовсім не зрозумів.?
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17.03.2023 09:34 Відповісти
Так, область не перейменовували
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17.03.2023 10:01 Відповісти
Кіровоградська область і не роби з цього сенсацію.
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17.03.2023 10:05 Відповісти
Невже мало війни ,ну дивітся себе не жаль то за дітей подумайте ?
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17.03.2023 09:48 Відповісти
 
 