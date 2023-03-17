На пожежі в Кіровоградській області загинуло 5 осіб, серед яких 3 дитини, - ДСНС

Вночі 17 березня у Кіровоградській області на пожежі загинуло 5 осіб, серед яких 3 дитини.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"17 березня о 01:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу по вул. Заводській с. Капітанівка Новоукраїнського району. На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ.



Після прибуття на місце виклику встановлено, що горить 16 кв.м. речей домашнього вжитку. На місці пожежі виявлено 5 загиблих: жінку 1980 р.н., чоловіка 1993 р.н. та дітей 2006, 2009 та 2015 р.н. О 01:52 пожежу було локалізовано та о 01:59 — ліквідовано", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, причини пожежі встановлюються.

До гасіння залучалося 4 рятувальники особового складу та 1 одиниця техніки.

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