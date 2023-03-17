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Новини
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В Асоціації міст України назвали недоліки законопроєкту 5655: Стимулюється масове самочинне будівництво. ІНФОГРАФІКА

будівництво

Асоціація міст України оприлюднила інфографіку, в якій наочно пояснюється, чим шкодить законопроєкт 5655 "про містобудівну реформу" громадам та всьому українському суспільству.

Про це повідомляє сайт АМУ, передає Цензор.НЕТ.

В АМУ, зокрема, виділяють такі недоліки законопроєкту:

- Порушуються права власників земельних ділянок. Законопроєкт надає можливість будувати без обов’язкового дозволу власника землі та документів на землю.

- Стимулюється масове самочинне будівництво. Проводити перевірку об’єктів будівництва забороняється.

- Громадськість позбавляється прав контролю та впливу. Активістам та фахівцям заборонено ініціювати перевірки дотримання законодавства у сфері будівництва, активістів зобов’язують обґрунтувати їх особистий інтерес у захисті об’єктів містобудування.

- Обмежуються права місцевого самоврядування. Планові перевірки будівництва проводитимуться виключно приватною компанією.

- Фактично узаконюється безвідповідальність приватних контролерів. За невинесення припису про зупинення робіт покарання для них – лише 67 100 грн ($1700), за підписання акту готовності об’єкта, побудованого з порушеннями - 281 820 грн. ($7000).

Раніше повідомлялося, що Асоціація міст України звернулась до Президента України Володимира Зеленського про застосування ним вето щодо законопроєкту 5655. Такі ж звернення підписали понад 1000 депутатів з різних громад України. Петиція про ветування 5655 на сайті Президента набрала необхідні 25 000 голосів за кілька годин. Представники громадськості та провідних ЗМІ у зверненні до Верховної Ради наполягали на публічному обговоренні містобудівної реформи.

Читайте: АСЕУ та асоціації з відновлюваної енергетики надіслали НКРЕКП пропозиції щодо нової формули з врегулювання небалансів

В Асоціації міст України назвали недоліки законопроєкту 5655: Стимулюється масове самочинне будівництво 01

Автор: 

асоціація (408) місцеве самоврядування (326) будівництво (3042) міста (50)


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Топ коментарі
+7
Вся фішка цього закону полягає у тому, що забудовник може збудувати будь-де і будь-що. Тобто якщо завтра на території Софії Київської збудують черговий гуллівер - це буде означати, що загон працює. До речі цей загон нівелює таке поняття як приватна власність, а це значить, що ласкаво просимо у Сомалі з правовою вакханалією.
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17.03.2023 10:03 Відповісти
+6
Європейські депутати, вже давно висловилися з приводу цього закону - він порушує всі норми здорового глузду
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17.03.2023 10:04 Відповісти
+5
"Слугам" та забувовникам, какаяРазніца? Вони не планують жити в цих містах. Похрін на архітектуру та озелененння.
У Європі цього добра придостатньо. Вони там живуть.
Все за кацапськими лекалами.
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17.03.2023 10:38 Відповісти
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Фавели forever!!!
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17.03.2023 09:32 Відповісти
Ти диви як підхопилися. Одну з основних корупційних годівниць у місцевих депутатиків віднімають.
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17.03.2023 09:45 Відповісти
Європейські депутати, вже давно висловилися з приводу цього закону - він порушує всі норми здорового глузду
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17.03.2023 10:04 Відповісти
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17.03.2023 10:39 Відповісти
Типу вони раніше не порушували! Позабудовували береги річок-озер і впливу на них немає!
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17.03.2023 09:47 Відповісти
Цей закон узаконює будівельне свавілля.
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17.03.2023 10:06 Відповісти
Нихто з опонентів цього закону не дае ссилок на закони краін Східної Европи ( хоть би) , бо у старий Европі закони ще жесткище
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17.03.2023 10:51 Відповісти
Ніде у Європі не існує законів, які б дозволяли як 5655 - захоплювати чужу приватну власність.
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09.06.2023 15:49 Відповісти
Вся фішка цього закону полягає у тому, що забудовник може збудувати будь-де і будь-що. Тобто якщо завтра на території Софії Київської збудують черговий гуллівер - це буде означати, що загон працює. До речі цей загон нівелює таке поняття як приватна власність, а це значить, що ласкаво просимо у Сомалі з правовою вакханалією.
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17.03.2023 10:03 Відповісти
ржака - все выше перечисленное власти на местах делали на ррраз и без этого закона))))
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17.03.2023 10:17 Відповісти
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ , состоящие из архитекторов , должны быть в каждом городе .

и все проекты надо пропускать через градостроительные советы , чтобы сберечь лицо города. Помню , как архитектор Скорик , воевала в киевском градостроительном совете против проектов Познякижилстрой ( армяне из мацквы приехали ) , ТОМУ ЩО те приволокли в Киев дома из красного кирпича ( СБК) . ЕЕ АРГУМЕНТ БЫЛ ТАКОВ- исторично Киев строили из местных материалов ( корчеватский кирпич) , которые всегда имели светлый нежный цвет, красный кирпич- это не Киевский стиль
Но все равно братья армяне скупили Киевсовет и напхали в Киеве красных монстров .

при новом законе из европейских городов настроят безвкусных азиатских Шанхаев
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17.03.2023 10:38 Відповісти
"Слугам" та забувовникам, какаяРазніца? Вони не планують жити в цих містах. Похрін на архітектуру та озелененння.
У Європі цього добра придостатньо. Вони там живуть.
Все за кацапськими лекалами.
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17.03.2023 10:38 Відповісти
Аргументи проти цього закону мають опиратись на европейский доевід , а в них по части містобудування досить жостки закони.

інша справа, що зараз в Україні без солідної корупції даже хату у селі не побудуешь - чиновники і пожежники знахабніли ( це з 2005 року почалось , з Юлі та Балоги) - Вот і з тим цей закон мае боротися.

у ЕС СТРОГО - строки відповіли на запити - 30 діб, аргументацію стосовно пунктів закону , а не чиїсь забаганки . У кінці відповіді завджди пишуть - якщо не згодні , можете подавати у суд
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17.03.2023 10:48 Відповісти
Ну так 5655 повна протилежність жорстким законам - дозволяє свавілля.
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09.06.2023 15:52 Відповісти
У Єрмака Московії мета в Україні зовсім їнша. Як це не зрозуміють !
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17.03.2023 12:44 Відповісти
 
 