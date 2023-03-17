В Асоціації міст України назвали недоліки законопроєкту 5655: Стимулюється масове самочинне будівництво. ІНФОГРАФІКА
Асоціація міст України оприлюднила інфографіку, в якій наочно пояснюється, чим шкодить законопроєкт 5655 "про містобудівну реформу" громадам та всьому українському суспільству.
Про це повідомляє сайт АМУ, передає Цензор.НЕТ.
В АМУ, зокрема, виділяють такі недоліки законопроєкту:
- Порушуються права власників земельних ділянок. Законопроєкт надає можливість будувати без обов’язкового дозволу власника землі та документів на землю.
- Стимулюється масове самочинне будівництво. Проводити перевірку об’єктів будівництва забороняється.
- Громадськість позбавляється прав контролю та впливу. Активістам та фахівцям заборонено ініціювати перевірки дотримання законодавства у сфері будівництва, активістів зобов’язують обґрунтувати їх особистий інтерес у захисті об’єктів містобудування.
- Обмежуються права місцевого самоврядування. Планові перевірки будівництва проводитимуться виключно приватною компанією.
- Фактично узаконюється безвідповідальність приватних контролерів. За невинесення припису про зупинення робіт покарання для них – лише 67 100 грн ($1700), за підписання акту готовності об’єкта, побудованого з порушеннями - 281 820 грн. ($7000).
Раніше повідомлялося, що Асоціація міст України звернулась до Президента України Володимира Зеленського про застосування ним вето щодо законопроєкту 5655. Такі ж звернення підписали понад 1000 депутатів з різних громад України. Петиція про ветування 5655 на сайті Президента набрала необхідні 25 000 голосів за кілька годин. Представники громадськості та провідних ЗМІ у зверненні до Верховної Ради наполягали на публічному обговоренні містобудівної реформи.
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и все проекты надо пропускать через градостроительные советы , чтобы сберечь лицо города. Помню , как архитектор Скорик , воевала в киевском градостроительном совете против проектов Познякижилстрой ( армяне из мацквы приехали ) , ТОМУ ЩО те приволокли в Киев дома из красного кирпича ( СБК) . ЕЕ АРГУМЕНТ БЫЛ ТАКОВ- исторично Киев строили из местных материалов ( корчеватский кирпич) , которые всегда имели светлый нежный цвет, красный кирпич- это не Киевский стиль
Но все равно братья армяне скупили Киевсовет и напхали в Киеве красных монстров .
при новом законе из европейских городов настроят безвкусных азиатских Шанхаев
У Європі цього добра придостатньо. Вони там живуть.
Все за кацапськими лекалами.
інша справа, що зараз в Україні без солідної корупції даже хату у селі не побудуешь - чиновники і пожежники знахабніли ( це з 2005 року почалось , з Юлі та Балоги) - Вот і з тим цей закон мае боротися.
у ЕС СТРОГО - строки відповіли на запити - 30 діб, аргументацію стосовно пунктів закону , а не чиїсь забаганки . У кінці відповіді завджди пишуть - якщо не згодні , можете подавати у суд
ЄрмакаМосковії мета в Україні зовсім їнша. Як це не зрозуміють !