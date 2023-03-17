Окупанти на Луганщині намагаються прискорити процес видачі російських паспортів, зокрема неповнолітнім, - ОВА

На окупованих територіях Луганської області за дітей-сиріт заяви про відмову від українського громадянства подають соціальні установи та опікуни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Луганська ОВА.

"Росіяни усіма можливими способами намагаються прискорити процес відмовлення від громадянства України жителів тимчасово окупованих територій. Дійшли вже й до дітей, аби не чекати їхнього повноліття і більшого розуміння ситуації навкруги", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, згідно із нещодавно ухваленим законом, заяву на припинення громадянства за дитину, яка не досягла 14-річного віку, може подати один із батьків, єдиний батько або усиновлювач.



Крім того, за дітей, які залишилися без піклування батьків, зокрема постійно перебувають в освітній, медичній, організації, що надає соціальні послуги, заява подається опікуном або уповноваженим представником такої установи. Тобто дитину ніхто не питає.

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