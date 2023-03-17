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Окупанти на Луганщині намагаються прискорити процес видачі російських паспортів, зокрема неповнолітнім, - ОВА

паспорт,рф

На окупованих територіях Луганської області за дітей-сиріт заяви про відмову від українського громадянства подають соціальні установи та опікуни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Луганська ОВА.

"Росіяни усіма можливими способами намагаються прискорити процес відмовлення від громадянства України жителів тимчасово окупованих територій. Дійшли вже й до дітей, аби не чекати їхнього повноліття і більшого розуміння ситуації навкруги", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, згідно із нещодавно ухваленим законом, заяву на припинення громадянства за дитину, яка не досягла 14-річного віку, може подати один із батьків, єдиний батько або усиновлювач.

Крім того, за дітей, які залишилися без піклування батьків, зокрема постійно перебувають в освітній, медичній, організації, що надає соціальні послуги, заява подається опікуном або уповноваженим представником такої установи. Тобто дитину ніхто не питає.

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Автор: 

неповнолітні (79) паспорт (1162) Луганська область (4899)


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Громадянство рашки - то мета мешканців цієї території.
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17.03.2023 09:47 Відповісти
Ждуни дождалися. Ура! Тепер підуть дохнути в траншеях і окопах за сруцкій мір.
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17.03.2023 11:35 Відповісти
У всьому цивілізованому світі паспорт треба заслужити. Кацапи ж роздають свої аусвайси усім хто знає російські матюки і готовий дихнути за сцаря.
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17.03.2023 11:34 Відповісти
 
 