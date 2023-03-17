Американці вкрай знахабніли. І церемонитися з ними неправильно: Медведєв хоче продовжити атаки на безпілотники
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв прокоментував інцидент з американським БПЛА у Чорному морі та вкотре почав погрожувати сенаторам США.
Про це пиши "Українська правда" із посиланням на Telegram-канал Медведєва, інформує Цензор.НЕТ.
"Загалом, кажучи по-простому, американці вкрай знахабніли. І церемонитися з ними неправильно. Хоча і контакти військових потрібні, звісно", - йдеться в повідомленні.
За його словами, повітряний кодекс оперує термінами "заборонені зони" і "зони з обмеженнями". Він вважає, що безпілотники теж повинні дотримуватися цих правил, особливо в період бойових дій.
Медведєв почав брехати, що БПЛА був над частиною російської території, "на яку поширюється наш суверенітет".
При цьому він пригрозив сенатору США Ліндсі Грему фізичною розправою. Той виступив із критикою щодо недостатньо рішучої відповіді на інцидент у Чорному морі.
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В каком полку Илюша служит?
Да и вообще, в россии он находится или на территории "вконец обнаглевшей Америки"?
Як сказав мені один військовий суддя - "Мастерство не пропивается!"
Дорогою ціною вони стануть людству....
"Стоит в Кунсткамере мужик перед заспиртованым у бутыли младенцем Полчаса стоит Час И что-то постоянно бормочет себе под нос Подошли работники музея Слышат:
- Боже мой! Какой счастливый! Вечно молодой и вечно пьяный!"
- Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…
- Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать… Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…
- Ага… А победить нам помешали бандеровцы…