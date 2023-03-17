Американці вкрай знахабніли. І церемонитися з ними неправильно: Медведєв хоче продовжити атаки на безпілотники

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв прокоментував інцидент з американським БПЛА у Чорному морі та вкотре почав погрожувати сенаторам США.

Про це пиши "Українська правда" із посиланням на Telegram-канал Медведєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом, кажучи по-простому, американці вкрай знахабніли. І церемонитися з ними неправильно. Хоча і контакти військових потрібні, звісно", - йдеться в повідомленні.

За його словами, повітряний кодекс оперує термінами "заборонені зони" і "зони з обмеженнями". Він вважає, що безпілотники теж повинні дотримуватися цих правил, особливо в період бойових дій.

Медведєв почав брехати, що БПЛА був над частиною російської території, "на яку поширюється наш суверенітет".

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При цьому він пригрозив сенатору США Ліндсі Грему фізичною розправою. Той виступив із критикою щодо недостатньо рішучої відповіді на інцидент у Чорному морі.