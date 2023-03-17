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На виборах 2024 Путін позиціонуватиме себе як "хранителя традиційних цінностей", - росЗМІ

путін

Стали відомі деталі стратегії російського диктатора Володимира Путіна на виборах 2024 року. Його позиціонуватимуть як "хранителя традиційних цінностей" та наголошуватимуть на "моральній вищості Росії над Заходом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медуза"

Джерело видання зазначає, що Кремль став розробляти "консервативну ізоляціоністську ідеологію" ще у 2021, до початку вторгнення. Планувалося, що наратив про "русский мир" поступово замінить ідея "держави в собі", тобто самодостатньої держави в усіх сенсах, яка мало контактує з зовнішнім світом. Зазначається, що "тема "русского мира", до якого нібито належить більшість країн колишнього СРСР, мала стати частиною цієї нової концепції". 

Як пише видання, "однією з ідеологічних основ проєкту мали стати напрацювання проєкту "ДНК Росії", метою якого було вивчення "російського світогляду". Цей світогляд, як ідеться у статті кураторів проєкту, це певні "ціннісні константи, властиві російському народові". До цих констант відносять "спільність, відчуття обов'язку і надмети, екзистенційна стійкість та пріоритет нематеріального над меркантильним".

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Крім того, у статті йдеться про те, що "для Росії актуальні такі значення, як "творення - для людини, любов - для родини, єдність - для суспільства, порядок - для держави і місія - для країни".

Нагадаємо, наразі Путін обіймає посаду президента РФ вже другий термін поспіль і четвертий загалом. Щоб він міг балотуватися на п'ятий термін, в Росії змінили конституцію і обнулили терміни президента. З огляду на чинний стан політичної системи Росії, перемога будь-кого, крім Путіна, малоймовірна. 

Читайте: Путін розповів про нові напрямки російського експорту в ЄС: "Репа у европейских партнеров растет плохо. Это не их вина. Погодные условия такие". ВIДЕО

вибори (6724) путін володимир (24222) росія (66431)


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Топ коментарі
+7
З законною дружиною розлучитися, молоду дівку, на 30 років молодшу, примусити до співжиття, на лікування дітей збирати копійки пожертвувань, а на війну витрачати мільярди на день, собі побудувати купу палаців, а людей заганяти у рабську іпотеку.
Ну, так, "традиційні цінності".
Яка країна, такі й традиції
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17.03.2023 10:33 Відповісти
+6
Да когда же оно сдохнет.
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17.03.2023 10:28 Відповісти
+6
а цінності ті що в валізі ?
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17.03.2023 10:34 Відповісти
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Хоронителя скрєп))
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17.03.2023 10:26 Відповісти
з язика зняв))
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17.03.2023 10:27 Відповісти
Ага. Педофил и ценности... Как это скрепно, по мацковски
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17.03.2023 11:43 Відповісти
Тут одно из двух. Либо Хранитель дефективный, либо ценности.
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17.03.2023 10:27 Відповісти
Да когда же оно сдохнет.
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17.03.2023 10:28 Відповісти
тебе то что?
оно реально так "управляет", шо Невзоров говорит - самый крепкий враг рашки - пусин.
хотя, может я не все знаю, а уж о тебе - и не говорю.
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17.03.2023 10:34 Відповісти
Пока оно живо, война не прекратиться.
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17.03.2023 12:15 Відповісти
а может Си?
ибо Си схвалив решение или даже сам науськал пуйло шоб тот завизжал - .... мля, ну уже и даже не смешно, ватники поверили что - малорос Зеля типо - нац.-социанал
так шо вы бы не думал шо мол - ой, путин есть, война идет, а сдохнет завтра и в тот же день орки уберутся.
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24.03.2023 08:04 Відповісти
президєнт мира
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17.03.2023 10:34 Відповісти
Гандона
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17.03.2023 10:28 Відповісти
Брехня, лицемірство, насильство, паразитизм і ********** - традиційні скріпи московії
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17.03.2023 10:30 Відповісти
Ага, нагребти собі мільрдів, і розпочати війну-ото всі кацапські цінності. О, ще ''бояра з ''сєльодкою''
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17.03.2023 10:31 Відповісти
з цього й починається звичайний фашизм - якийсь гнилий народець вважає себе богоізбранним і вибирає собі фюрера вошдя
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17.03.2023 10:31 Відповісти
"вольностям" РПЦ завидует весь католичекий католицизм, а "вольностям" пусина - все короли и императоры ( в т.ч.в гробах)
но блин на рашке - все "скрепно" и "демократично"
выкормил Запад монстра(скропно(опечатка - скромно должно быть) прячет портрет Мовченко)
так шо... удачи пусину - на лафет, правда даже хз каким говном(лафетом) нужно быть шоб не развалиться когда на тебе этого полусталинского подонка повезут то
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17.03.2023 10:32 Відповісти
Північна Корея -2.0..буде придатком Китаю і серовинною базою.Просто невідомо,чи є план у сильних світу роздробити рашку і відібрати яндрову зброю
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17.03.2023 10:32 Відповісти
З законною дружиною розлучитися, молоду дівку, на 30 років молодшу, примусити до співжиття, на лікування дітей збирати копійки пожертвувань, а на війну витрачати мільярди на день, собі побудувати купу палаців, а людей заганяти у рабську іпотеку.
Ну, так, "традиційні цінності".
Яка країна, такі й традиції
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17.03.2023 10:33 Відповісти
Зато вялікіє, он усі бабки кричайть у вуличних інтерв'ю!
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17.03.2023 10:44 Відповісти
Когда-то русаку (сильно православному) одному примерно тоже сказали, что типа посмотри на сына сольвьева, ну что за дырявый, крашеные в блондина патлачи и губы с глазами тоже крашеные, как ты можешь быть за них. И еще про дочь Шойгу с миллиардами рассказали, про яхту Гундяева даже без упоминаний часов, еще парочку мажоров с дорогими тачками и бухающими с наркотой на вечеринках в элитных клубах Монако и всех остальных, а также про 18-ти летних любовниц и детей от 3-4 шлюх сразу. Так русак подумал, и потом заявил, что это для нас же и хорошо, они бояре, а мы холопы, нам положено жить в нищете, деньги нас развращают, а бояре должны как можно больше красоваться перед всеми и показывать свою власть, потом начал про религию упоминать и там действительно как он говорил написано, что холопы должны отдавать свое добро, чтобы им же жилось лучше. Это так с русаками работает. Либералы почему-то за 25 лет так этого и не поняли, когда они пытались попасть во власть на местном уровне, то всегда приезжали на недорогой машине и были в свитерке заляпанном. Их никто не слушал. Каждый русак из пожилых, кто приходил посмотреть на либерала, справедливо ему говорил, что ты выглядишь как нищий, так чего ты хочешь нам дать, если себя сначала не смог обогатить. Остальные русаки с этим согласились и пошли проголосовали за вора, который ездил на бэнтли и они за это его уважают больше всех остальных. Им нужен боярин с плеткой, который будет их хлестать и выбивать дурь. ***** как раз подходит тем, что находит самых мерких опричников и те выбивают дурь из народа, чтобы все жили плохо как в хлеву. Русаки просто счастливы. Действительно жду на честных выборах 90% за ***** (85% с удаленным голосованием в третьих странах, которого скорее всего не будет).
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17.03.2023 12:25 Відповісти
а цінності ті що в валізі ?
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17.03.2023 10:34 Відповісти
А воно дотягне?
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17.03.2023 10:35 Відповісти
Х.йло земель мокшанских!
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17.03.2023 10:35 Відповісти
Наконец-то всё стало на свои места ! Традиционные ценности кацапов от путина - педофилия и гомосятина!
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17.03.2023 10:41 Відповісти
Так половина Думы вместе с спикером голубые?Охерительный хранитель ценностей.
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17.03.2023 10:46 Відповісти
Традиционные росийские ценности и обычаи
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17.03.2023 10:48 Відповісти
Да на московии пох как он будет позиционироваться,там главное что бы хорошо работала мозгопромывочная машина,машина фальсификаций и все,кто может поднять быдло на бунт против царька были либо потравлены либо на зоне.
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17.03.2023 10:51 Відповісти
О каких выборах можно говорить. В 2024 году в его доме будет рыдать безутешная Кабаева, будет играть музыка но он ее не услышит.
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17.03.2023 10:53 Відповісти
Всім знайома пісня про х*йло. Той самий "Крокодайл рок". Потрібна тільки одна заміна: замість слова "путін" співаємо "здохни". "ЗДОХНИ, Х*ЙЛО! Ла, ла, ла, ла..." Далі по тексту...
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17.03.2023 10:56 Відповісти
далі за текстом
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17.03.2023 10:59 Відповісти
А як же "бліни з лопати", їжа зі смітників, ср@льники у дворі, фекальні сталактити, брага? Якось не скрєпно без цього всього - вялічія немає!
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17.03.2023 10:58 Відповісти
Які вибори,про що річ.#уйло вибере #уйла.😬
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17.03.2023 10:59 Відповісти
Хранитель ****** ЧЁРНЫХ ДЫР!!!
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17.03.2023 11:01 Відповісти
"...однією з ідеологічних основ проєкту мали стати напрацювання проєкту "ДНК Росії"
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17.03.2023 11:01 Відповісти
Після всього, що відбулося, наявність зайвої хромосоми у орків - це факт.
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17.03.2023 11:04 Відповісти
вибори на паРаші. смішно.
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17.03.2023 11:03 Відповісти
Якщо доживе
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17.03.2023 11:05 Відповісти
Традиційні кацапські цінності:

1. Красти (і видавати крадене за своє)
2. Гвалтувати
3. Катувати.
4. Лизати сраку начальству
5. Вимагати від усіх шанувати своє неіснуюче "вялічіє"
6. Прикривати своє прагнення порушувати загальнолюдські норми криками про "особливий шлях та захист традиційних цінностей"
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17.03.2023 11:05 Відповісти
Настругай байстрюків і сімейні цінності? Таке може бути тільки в параші.
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17.03.2023 11:09 Відповісти
підорська цінність кремля - недоторканна.пляшущіє генерали.
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17.03.2023 11:34 Відповісти
"Хранитель традиційних цінностей":-діточок в животик,тваринок,генерала якогось шваброю побалувати,напоїти спраглого полонієм,а голодного нагодувати солов'їно-скабєєвським лайном... Як кажуть :-"Який хранитель,-такі і цінності"
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17.03.2023 12:33 Відповісти
Русские пословицы о женщинах «Бей жену обухом, припади да понюхай - дышит? - морочит, еще хочет». «Жена дважды мила бывает: когда в дом ведут, да когда в могилу несут». «На бабу да на скотину суда нет». «Чем больше бабу бьешь, тем щи вкуснее».
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17.03.2023 13:58 Відповісти
«вибори» на росії - це вже смішно
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17.03.2023 20:46 Відповісти
 
 