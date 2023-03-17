На виборах 2024 Путін позиціонуватиме себе як "хранителя традиційних цінностей", - росЗМІ
Стали відомі деталі стратегії російського диктатора Володимира Путіна на виборах 2024 року. Його позиціонуватимуть як "хранителя традиційних цінностей" та наголошуватимуть на "моральній вищості Росії над Заходом".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медуза".
Джерело видання зазначає, що Кремль став розробляти "консервативну ізоляціоністську ідеологію" ще у 2021, до початку вторгнення. Планувалося, що наратив про "русский мир" поступово замінить ідея "держави в собі", тобто самодостатньої держави в усіх сенсах, яка мало контактує з зовнішнім світом. Зазначається, що "тема "русского мира", до якого нібито належить більшість країн колишнього СРСР, мала стати частиною цієї нової концепції".
Як пише видання, "однією з ідеологічних основ проєкту мали стати напрацювання проєкту "ДНК Росії", метою якого було вивчення "російського світогляду". Цей світогляд, як ідеться у статті кураторів проєкту, це певні "ціннісні константи, властиві російському народові". До цих констант відносять "спільність, відчуття обов'язку і надмети, екзистенційна стійкість та пріоритет нематеріального над меркантильним".
Крім того, у статті йдеться про те, що "для Росії актуальні такі значення, як "творення - для людини, любов - для родини, єдність - для суспільства, порядок - для держави і місія - для країни".
Нагадаємо, наразі Путін обіймає посаду президента РФ вже другий термін поспіль і четвертий загалом. Щоб він міг балотуватися на п'ятий термін, в Росії змінили конституцію і обнулили терміни президента. З огляду на чинний стан політичної системи Росії, перемога будь-кого, крім Путіна, малоймовірна.
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оно реально так "управляет", шо Невзоров говорит - самый крепкий враг рашки - пусин.
хотя, может я не все знаю, а уж о тебе - и не говорю.
ибо Си схвалив решение или даже сам науськал пуйло шоб тот завизжал - .... мля, ну уже и даже не смешно, ватники поверили что - малорос Зеля типо - нац.-социанал
так шо вы бы не думал шо мол - ой, путин есть, война идет, а сдохнет завтра и в тот же день орки уберутся.
фюреравошдя
но блин на рашке - все "скрепно" и "демократично"
выкормил Запад монстра(скропно(опечатка - скромно должно быть) прячет портрет Мовченко)
так шо... удачи пусину - на лафет, правда даже хз каким говном(лафетом) нужно быть шоб не развалиться когда на тебе этого полусталинского подонка повезут то
Ну, так, "традиційні цінності".
Яка країна, такі й традиції
1. Красти (і видавати крадене за своє)
2. Гвалтувати
3. Катувати.
4. Лизати сраку начальству
5. Вимагати від усіх шанувати своє неіснуюче "вялічіє"
6. Прикривати своє прагнення порушувати загальнолюдські норми криками про "особливий шлях та захист традиційних цінностей"