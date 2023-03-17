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Українці мають у Польщі таке саме право на відшкодування коштів за ліки, як і поляки, - Мінреінтеграції

ліки

Українці, які вимушено перебувають у Польщі через війну, мають право на відшкодування за ліки на тих самих умовах, що й громадяни країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Щоб отримати відшкодування за ліки, необхідно мати відповідний рецепт від лікаря. А також – номер PESEL і документ, що підтверджує перетин кордону не раніше як 24 лютого 2022 року", - сказано у повідомленні. 

Також на сайті розміщено перелік ліків, які підлягають відшкодуванню. 

Мінреінтеграції нагадує, що відшкодування за ліки можна отримати лише в аптеках, які мають підписаний контракт із Національним фондом охорони здоров’я (NFZ) Польщі.

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біженці (1911) ліки (1338) Польща (8659) українці (2554)


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А ви яким боком до того відшкодування?
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08.04.2023 22:04 Відповісти
 
 