Українці мають у Польщі таке саме право на відшкодування коштів за ліки, як і поляки, - Мінреінтеграції

Українці, які вимушено перебувають у Польщі через війну, мають право на відшкодування за ліки на тих самих умовах, що й громадяни країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Щоб отримати відшкодування за ліки, необхідно мати відповідний рецепт від лікаря. А також – номер PESEL і документ, що підтверджує перетин кордону не раніше як 24 лютого 2022 року", - сказано у повідомленні.

Також на сайті розміщено перелік ліків, які підлягають відшкодуванню.

Мінреінтеграції нагадує, що відшкодування за ліки можна отримати лише в аптеках, які мають підписаний контракт із Національним фондом охорони здоров’я (NFZ) Польщі.

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