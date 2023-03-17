Данілов про можливість відходу з Бахмуту: "Це наша земля, і ми не маємо права її не боронити"
Бахмут залишається ключовою точкою оборони України. Військові утримуватимуть його стільки, скільки це буде можливо.
Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Словосполучення "утримати Бахмут" має суто військове значення. У нас відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, і ще раз було підтверджено і головкомом Залужним, і генералом Сирським, і всіма присутніми на засіданні Ставки, що Бахмут для нас є дуже важливою, ключовою точкою. Ми розуміємо, що це когось дратує, хтось вважає, що ми маємо поступатися. Але це наша земля, і ми не маємо права її не боронити", - сказав Данілов.
Данілов нагадав, що окупанти мають величезні втрати на цьому напрямку.
"Те, що стосується Бахмуту, майте на увазі, що там щодня та величезна кількість терористів, які вдерлися на нашу територію, залишаються там назавжди. Усипане все ними навколо Бахмуту. Тобто, де перебувають сьогодні ці терористи, вони там і лишаються", - сказав Данілов.
Секретар РНБО наголосив, що Бахмут залишається важливою точкою для оборони України.
"Для нас це дуже важлива і ключова точка. Принаймні до того періоду, до початку інших військових дій для нас Бахмут є дуже важливою фортецею", - підсумував він.
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А вы наверное за СН и Зе голосовали? Только между нами, я ни кому не скажу.
"З точки зору важливості Бахмута, я би вказав на той факт, що президент Зеленський веде цю битву і він ухвалюватиме рішення, що є важливим і що таким не є для його сил, і чи потребують вони передислокації чи збереження позицій у Бахмуті", - сказав міністр оборони США.
Він уточнив, що якщо Зеленський ухвалить рішення передислокувати українські війська з Бахмута у певний час, то це не означатиме, що "війна програна".
"Це, імовірно, означатиме, що він позиціонуватиме себе для збереження переваги. Я думаю, це ключове. Але чи залишатиметься він там, чи ні, або як довго залишатиметься - це рішення президента Зеленського", - сказав Остін
Але ніколи не бачив - захищаючи Україну загинув - митник, чиновник, депутат слуги народу... Професійно воюють....
Так що Данілову звісно легко чужими руками жар загрібати, але я боюсь настане день коли ми ******* побачивши певні статистичні дані за період оборони бахмуту починаючи з кінця лютого..
(п.с. я не закликаю здавати місто, але є дуже сильні підозри що рішення утримувати продиктоване більше політичними, а не чисто віоєнними мотивами).