Данілов про можливість відходу з Бахмуту: "Це наша земля, і ми не маємо права її не боронити"

Бахмут залишається ключовою точкою оборони України. Військові утримуватимуть його стільки, скільки це буде можливо.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Словосполучення "утримати Бахмут" має суто військове значення. У нас відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, і ще раз було підтверджено і головкомом Залужним, і генералом Сирським, і всіма присутніми на засіданні Ставки, що Бахмут для нас є дуже важливою, ключовою точкою. Ми розуміємо, що це когось дратує, хтось вважає, що ми маємо поступатися. Але це наша земля, і ми не маємо права її не боронити", - сказав Данілов.

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Данілов нагадав, що окупанти мають величезні втрати на цьому напрямку.

"Те, що стосується Бахмуту, майте на увазі, що там щодня та величезна кількість терористів, які вдерлися на нашу територію, залишаються там назавжди. Усипане все ними навколо Бахмуту. Тобто, де перебувають сьогодні ці терористи, вони там і лишаються", - сказав Данілов.

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Секретар РНБО наголосив, що Бахмут залишається важливою точкою для оборони України.

"Для нас це дуже важлива і ключова точка. Принаймні до того періоду, до початку інших військових дій для нас Бахмут є дуже важливою фортецею", - підсумував він.