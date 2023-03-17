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Новини Війна
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Данілов про можливість відходу з Бахмуту: "Це наша земля, і ми не маємо права її не боронити"

данілов

Бахмут залишається ключовою точкою оборони України. Військові утримуватимуть його стільки, скільки це буде можливо.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Словосполучення "утримати Бахмут" має суто військове значення. У нас відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, і ще раз було підтверджено і головкомом Залужним, і генералом Сирським, і всіма присутніми на засіданні Ставки, що Бахмут для нас є дуже важливою, ключовою точкою. Ми розуміємо, що це когось дратує, хтось вважає, що ми маємо поступатися. Але це наша земля, і ми не маємо права її не боронити", - сказав Данілов.

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Данілов нагадав, що окупанти мають величезні втрати на цьому напрямку.

"Те, що стосується Бахмуту, майте на увазі, що там щодня та величезна кількість терористів, які вдерлися на нашу територію, залишаються там назавжди. Усипане все ними навколо Бахмуту. Тобто, де перебувають сьогодні ці терористи, вони там і лишаються", - сказав Данілов.

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Секретар РНБО наголосив, що Бахмут залишається важливою точкою для оборони України.

"Для нас це дуже важлива і ключова точка. Принаймні до того періоду, до початку інших військових дій для нас Бахмут є дуже важливою фортецею", - підсумував він.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Бахмут (1563)


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Топ коментарі
+14
Хорошо этому ветеринару с позывным у братвы "Мячик", зашищать Базмут чужими детьми, в то время когда его сын зашищает, ну просто героически, землю в городе Майями США. Ну и остальные его детишки где там же, в тех краях окопались и держат оборону.
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17.03.2023 11:02 Відповісти
+10
Буду краток: Циничный МУДАК
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17.03.2023 11:06 Відповісти
+8
В нього 4 дітей, здається 3 сини призивного віку і дочка. Всі вони чисто випадково перед війною опинилися за кордоном, з тилу нас прикривають
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17.03.2023 11:25 Відповісти
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Хорошо этому ветеринару с позывным у братвы "Мячик", зашищать Базмут чужими детьми, в то время когда его сын зашищает, ну просто героически, землю в городе Майями США. Ну и остальные его детишки где там же, в тех краях окопались и держат оборону.
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17.03.2023 11:02 Відповісти
Опечатка - Бахмут.
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17.03.2023 11:03 Відповісти
В нього 4 дітей, здається 3 сини призивного віку і дочка. Всі вони чисто випадково перед війною опинилися за кордоном, з тилу нас прикривають
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17.03.2023 11:25 Відповісти
надійний тил
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17.03.2023 11:33 Відповісти
Ходят упорные слухи, что троих, ветеринар, вывез уже после 24.02.22.
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17.03.2023 14:41 Відповісти
Какие претензии к Данилову, если Бахмут решил удерживать сам Залужный? Если последний не был бы уверен в его удержании, то никакие зеленские и даниловы не стали бы за него цепляться, как не цеплялись за Северодонецк, Лисичанск и Соледар.
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17.03.2023 12:55 Відповісти
Претензии? Да что вы, перекреститесь, ну просто ни каких претензий у меня к моральным уродам и дегенератам нет, не было и не будет.
А вы наверное за СН и Зе голосовали? Только между нами, я ни кому не скажу.
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17.03.2023 14:43 Відповісти
Буду краток: Циничный МУДАК
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17.03.2023 11:06 Відповісти
вже і добавити нічого
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17.03.2023 11:29 Відповісти
Шкода не можна вставити відео . З дороги на Бахмут. Де за хвилину півтора десятка розбитих та згорівших машин. (Які певно волонтери купували) я не кажу про людей яких там вбило-поранило...
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17.03.2023 11:34 Відповісти
Ну хоть десятки. А то недавно один здешний уникум бзднул про то, что на той дороге уничтожены тысячи украинской техники... А если серьезно, то сгоревшая техника и погибшие военные - это норма любой войны, сорри за цинизм. Не хотите сгоревшей техники и погибших? Ну тогда капитулируйте, демилитаризуйтесь, признавайте оккупированные территории собственностью Путлерстана и далее по списку. В чём проблема?
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17.03.2023 13:00 Відповісти
А про Південь розкажи. І не тільки. Не те, що права не мали все проігнорувати, і все повиаодити та розмінувати. Найвідосніший із шоблом кабарешників мали ЗОБОВ'ЯЗАННЯ захищати Україну. От ніколи зельоним не прощу те, що відбувалось до вторгнення, і те, що після вторгнення. Як збирались все здати, і які тепер відбуваються події. Які підходять не під невігластво, а під диверсію.
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17.03.2023 11:38 Відповісти
Квартальні уродці - теж ніхто не пішой країну боронити. В Луценка і Петра в 14, сини боронили. ДумайТЕ.
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17.03.2023 11:39 Відповісти
Da nu , a kak zhe tagda Mariopol ? Ladno , Herson atbili , no tozhe vaprosi astalis .....
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17.03.2023 11:45 Відповісти
Словосполучення "утримати Бахмут" має суто військове значення. У нас відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, і ще раз було підтверджено і головкомом Залужним, і генералом Сирським, і всіма присутніми на засіданні Ставки, -"данило" відбілює "зе поцріота" як може....

"З точки зору важливості Бахмута, я би вказав на той факт, що президент Зеленський веде цю битву і він ухвалюватиме рішення, що є важливим і що таким не є для його сил, і чи потребують вони передислокації чи збереження позицій у Бахмуті", - сказав міністр оборони США.

Він уточнив, що якщо Зеленський ухвалить рішення передислокувати українські війська з Бахмута у певний час, то це не означатиме, що "війна програна".

"Це, імовірно, означатиме, що він позиціонуватиме себе для збереження переваги. Я думаю, це ключове. Але чи залишатиметься він там, чи ні, або як довго залишатиметься - це рішення президента Зеленського", - сказав Остін
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17.03.2023 11:48 Відповісти
Біда,коли проблеми війни вирішують актори насміши коміка, ветеринари, стрептизери і випадкові люди. Наразі це справа тільки ЗСУ.
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17.03.2023 12:18 Відповісти
Тобто Соледар був не нашею землею?
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17.03.2023 12:23 Відповісти
По сути он давно на нарах должен быть , но пришелся ко двору .....
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17.03.2023 12:28 Відповісти
цей гімнюк синів своїх не хоче відправити на захист Бахмуту?
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17.03.2023 12:38 Відповісти
Найкращі підрозділи ДШВ і ССО зібрані у Бахмуті. Наскрізь прострілюються з 3-х боків. Кому це вигідно?
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17.03.2023 12:38 Відповісти
Постійно читаю - загинув - науковець, інженер, кіборг...

Але ніколи не бачив - захищаючи Україну загинув - митник, чиновник, депутат слуги народу... Професійно воюють....
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17.03.2023 13:23 Відповісти
Взагалі в останній місяць просто до жахіття багато загинуло медійних людей. Скільки загинуло не медійних - важко уявити. Інтенсивність вражаюча. Мої прийтелі, які зараз у Бахмуті, і які раніше довлі активно були на звязку і в соцмережах, останні 3 тижні ледве часом виходять і звісно не мають бажання щось розповідати, окрім того, що є проблеми з ************.

Так що Данілову звісно легко чужими руками жар загрібати, але я боюсь настане день коли ми ******* побачивши певні статистичні дані за період оборони бахмуту починаючи з кінця лютого..

(п.с. я не закликаю здавати місто, але є дуже сильні підозри що рішення утримувати продиктоване більше політичними, а не чисто віоєнними мотивами).
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17.03.2023 13:50 Відповісти
 
 