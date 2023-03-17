Мешканці Куп’янська, яка під час окупації стала "директоркою" медколеджу, заочно повідомлено про підозру, - прокуратура

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 38-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України), яка з’їздила до Курська, щоб впроваджувати російські стандарти освіти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час окупації м. Куп‘янськ місцева мешканка добровільно обійняла посаду "директорки" "Купянского медицинского колледжа имени Марии Шкарлетовой", який незаконно захопили російські загарбники.

Колаборантка по "нові знання" навіть встигла з’їздити на навчання до РФ. Вона пройшла перепідготовку в "Курском институте развития образования" для впровадження російських стандартів освіти у медколеджі.

Підозрювана повідомила викладачам коледжу та батькам студентів про викладання у коледжі навчальних предметів тільки російською мовою.

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