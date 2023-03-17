ЄС перекаже Україні другий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро з пакету на 18 млрд наступного тижня

ЄС наступного тижня перерахує Україні другий транш макрофінансової допомоги з пакету допомоги загалом на 18 млрд євро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс у своєму Twitter.

Домбровскіс зазначив, що ЄС розраховує наступного тижня здійснити другий платіж на суму 1,5 млрд євро у вигляді екстреної допомоги, щоб допомогти Україні задовольнити нагальні потреби.

"ЄС зобов'язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - запевнив віцепрезидент Європейської комісії.

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