УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10261 відвідувач онлайн
Новини
737 3

Затримано жителя Херсонщини, який працював на ворога у виправній колонії, - Офіс Генпрокурора

херсонщина

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури жителю Херсону повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, експрацівник колонії після захоплення Херсона перейшов на бік ворога та почав співпрацювати з окупаційною владою.

Він добровільно погодився служити у незаконно створеній "ИК "Северная исправительная колония (№90)" на посаді молодшого інспектора відділу охорони з присвоєнням так званого "специального звания младшего сержанта внутренней службы".

Підозрюваний забезпечував охорону приміщень та периметру колонії, виконував злочинні накази окупантів, діючи у порушення правових норм і стандартів поводження з в’язнями. За віддану "службу" він отримував платню у рублях.

Також читайте: РФ планує створити понад 20 колоній на окупованих територіях України

Як зазначається, правоохоронці викрили чоловіка в одному з сіл на Одещини, куди той втік під час наступу українських захисників на Півдні України.

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без визначення розміру застави.

Автор: 

колонія (257) колабораціонізм (1178) підозра (798) Херсонська область (5937)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на гіляку запроданця !!!
показати весь коментар
17.03.2023 11:41 Відповісти
У меня вопрос. Если происходит во время войны тайная встреча с враждебной стороной с начальником ФСБ Патрушевым, которая протекает в дружеской обстановке, это считается колабораційной діяльностью ДА или НЕТ ? Если ДА ,то почему к лицу ,которое проводил тайную встречу нет вопросов?
показати весь коментар
17.03.2023 11:44 Відповісти
Это сколько потом надо будет посадить особенно в Лугандонии всяких псевдоментов судей и прокуроров..
показати весь коментар
17.03.2023 11:55 Відповісти
 
 