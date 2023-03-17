Затримано жителя Херсонщини, який працював на ворога у виправній колонії, - Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури жителю Херсону повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, експрацівник колонії після захоплення Херсона перейшов на бік ворога та почав співпрацювати з окупаційною владою.

Він добровільно погодився служити у незаконно створеній "ИК "Северная исправительная колония (№90)" на посаді молодшого інспектора відділу охорони з присвоєнням так званого "специального звания младшего сержанта внутренней службы".

Підозрюваний забезпечував охорону приміщень та периметру колонії, виконував злочинні накази окупантів, діючи у порушення правових норм і стандартів поводження з в’язнями. За віддану "службу" він отримував платню у рублях.

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Як зазначається, правоохоронці викрили чоловіка в одному з сіл на Одещини, куди той втік під час наступу українських захисників на Півдні України.

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без визначення розміру застави.