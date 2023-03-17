Шойгу представив до держнагород льотчиків, які збили американський безпілотник над Чорним морем
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу представив до держнагород льотчиків, які збили над Чорним морем американський безпілотник.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Міноборони РФ.
"Міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу представив до нагородження державними нагородами льотчиків літаків Су-27, які запобігли порушенню американським безпілотним літальним апаратом MQ-9 кордонів району тимчасового режиму використання повітряного простору, встановленого для проведення спеціальної військової операції. Кордони району були доведені до всіх, хто користується міжнародним повітряним простором, та опублікованві відповідно до міжнародних норм", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.
Топ коментарі
+17 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар17.03.2023 11:48 Відповісти Посилання
+17 Мрачный скептик
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+13 Garry Grant
показати весь коментар17.03.2023 11:49 Відповісти Посилання
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И такая вот политика для США как раз на длительной дистанции очень выгодная. На Тайвань им плевать, спровоцировать своей показушной слабостью Китай для них великолепное мероприятие, технологичные заводы себе получить и ослабить торговлю ЕС с Китаем для них очень важно. Уже заранее готовят ЕС к санкционным пакетам против Китая за его войну. А дурачек-коммуняга Си без образования на это клюет, ровно как и ***** также поступает. И здесь как раз прокацапский фокс ньюс уже за нас играет, он накручивает свой народ ответить на такое унижение, например дать нам парочку ракет, а мы за терпил-америкосов отомстим как старший брат так сказать. Мы только за это, но Байдену же это не надо, но и рейтинг терять не хочется. Немного кацапы сыграли против него, но вообще говоря они уже полгода так пытались сбить этот рипер и задушить глобал хоук, который повыше летает, американцы должны быть готовыми к такому развитию событий еще раньше и методички в свои продемократические загрузили еще раньше, угрожая невиданным выражением глубокой озабоченности.
***... Откуда взялся энтот Бахмут???😱😱😱
Я такі фантазії не раз зустрічав на різних сайтах
Эти игры в благородство с паскудными гопниками московитами до добра не доведут.
А значит и хвост снесен
Там до Турции ближе чем до раши
- Какие были последние слова Александра Матросова, когда он закрывал грудью амбразуру ?
- Ёханый гололёд....
А если взять крупнокалиберный - то то отбросило бы наххрен куда-подальше.
Это сказки Михалкова-Маршака, которые абмразуру в своей жизни
видели только между ног жены.