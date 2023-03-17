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Шойгу представив до держнагород льотчиків, які збили американський безпілотник над Чорним морем

безпілотник

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу представив до держнагород льотчиків, які збили над Чорним морем американський безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Міноборони РФ.

"Міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу представив до нагородження державними нагородами льотчиків літаків Су-27, які запобігли порушенню американським безпілотним літальним апаратом MQ-9 кордонів району тимчасового режиму використання повітряного простору, встановленого для проведення спеціальної військової операції. Кордони району були доведені до всіх, хто користується міжнародним повітряним простором, та опублікованві відповідно до міжнародних норм", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Також читайте: Американці вкрай знахабніли. І церемонитися з ними неправильно: Медведєв хоче продовжити атаки на безпілотники

Автор: 

безпілотник (4425) нагорода (1283) росія (66431) літак (2981) США (23607) Шойгу Сергій (630)


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Топ коментарі
+17
Мда, янкі десь загубили свої яйця. Цих пєлотів повинні були нагороджувати посмертно
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17.03.2023 11:48 Відповісти
+17
Мы беспилотник не сбивали, он сам упал, но летчиков наградим.
Эти игры в благородство с паскудными гопниками московитами до добра не доведут.
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17.03.2023 11:54 Відповісти
+13
Залишилось кацапам тільки сісти та масово подрочити на цей випадок.
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17.03.2023 11:49 Відповісти
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Реальна нагорода потім знайде цих героїв...
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17.03.2023 11:47 Відповісти
Мда, янкі десь загубили свої яйця. Цих пєлотів повинні були нагороджувати посмертно
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17.03.2023 11:48 Відповісти
Напоминает 90-ый год, когда перед Саддамом США в приватной беседе говорили, что они не будут против маленькой победоносной войны против Кувейта. Говорили много раз, что нам нет до этого дела. Саддам поверил, напал, ну и потом получил от всего мира. Сейчас США унижаются перед воздушными шарами и нюхают керосинчик авиационный как последние терпилы, чтобы Китай напал на Тайвань, а вся Европа резко пошла торговать с США, убрав сотни миллиардов долларов ежегодной торговли с Китаем. Притом такую политику подтвердили сами участники спустя 10-20 лет после войны в Персидском заливе, что намеренно изображали слабость с целью устроить конфликт и задушить Ирак как нефтяное государство, который тогда итак нуждался в маленькой победоносной на фоне поражения войны с Ираном и недовольством населения.

И такая вот политика для США как раз на длительной дистанции очень выгодная. На Тайвань им плевать, спровоцировать своей показушной слабостью Китай для них великолепное мероприятие, технологичные заводы себе получить и ослабить торговлю ЕС с Китаем для них очень важно. Уже заранее готовят ЕС к санкционным пакетам против Китая за его войну. А дурачек-коммуняга Си без образования на это клюет, ровно как и ***** также поступает. И здесь как раз прокацапский фокс ньюс уже за нас играет, он накручивает свой народ ответить на такое унижение, например дать нам парочку ракет, а мы за терпил-америкосов отомстим как старший брат так сказать. Мы только за это, но Байдену же это не надо, но и рейтинг терять не хочется. Немного кацапы сыграли против него, но вообще говоря они уже полгода так пытались сбить этот рипер и задушить глобал хоук, который повыше летает, американцы должны быть готовыми к такому развитию событий еще раньше и методички в свои продемократические загрузили еще раньше, угрожая невиданным выражением глубокой озабоченности.
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17.03.2023 11:58 Відповісти
Ти дуже багато дивишся кацапоTV, зав'язувай давай, бо ми тебе вже втрачаємо.
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17.03.2023 12:06 Відповісти
Залишилось кацапам тільки сісти та масово подрочити на цей випадок.
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17.03.2023 11:49 Відповісти
Бомбити цівільне населення, і сбивати беспілотники, це все на що вони згідні…
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17.03.2023 12:08 Відповісти
А "второй" армии мира нечем похвалится, так они радуются уже тому что сбили хотя бы безпилотник
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17.03.2023 12:16 Відповісти
За три дня - Киев! За неделю - Варшава! За две - Берлин! За три - Париж! Ла-Манш! Разбомбили Лондон! Вашингтон - в радиоактивный пепел!..
***... Откуда взялся энтот Бахмут???😱😱😱
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17.03.2023 12:30 Відповісти
Ага. Вот если б не этот Бахмут... Все планы наломал
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17.03.2023 12:52 Відповісти
Що вони й роблять!
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17.03.2023 12:25 Відповісти
Вони вже давно це роблять. Якшо нема свіжої теми для "дрочева", то вони швиденько щось видумають, створять чергового фейкового героя, який 20 км. повз з оточення з перебитими ногами і гранатами в руках, тягнучи за собою трьох товарисчей...
Я такі фантазії не раз зустрічав на різних сайтах
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17.03.2023 18:41 Відповісти
що і треба було довести - вони ще довго це святкуватимуть і багато американців навіть не зрозуміли в чому програли.
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17.03.2023 11:49 Відповісти
при Рейгані такої ***** не було в принципі. То як США себе ********* в відносинах з кацапією і привело до того що ***** себе веде як правитель планети
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17.03.2023 11:54 Відповісти
та ще державне свято встановить - збиття безпілотника 9-го покоління нати...
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17.03.2023 11:51 Відповісти
Тупо це все для свого бидла. Перемога так перемога
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17.03.2023 11:51 Відповісти
а день СБИТИЯ безпилотника государственный празник сделают!?
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17.03.2023 11:51 Відповісти
Млять кацапня опустилась до того что сбитие безоружного беспилотники подвиг.
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17.03.2023 11:52 Відповісти
какая страна - такие и подвиги
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17.03.2023 11:53 Відповісти
При чем они реально не понимают как это убого со стороны выглядит, так это ещё на фоне колоссальных потерь авиатехники в Украине
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17.03.2023 11:54 Відповісти
І безпілотного...
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17.03.2023 18:42 Відповісти
Мы беспилотник не сбивали, он сам упал, но летчиков наградим.
Эти игры в благородство с паскудными гопниками московитами до добра не доведут.
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17.03.2023 11:54 Відповісти
"Контакта не было" а винт погнут

А значит и хвост снесен
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17.03.2023 11:58 Відповісти
Ах Моська знать она сильна...
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17.03.2023 11:54 Відповісти
...запобігли порушенню кордонів району спецоперації... А шо, ********** тепер де хочуть там і встановлюють кордони? Є міжнародний простір, в межах якого був безпілотник, а то шо собі *********** надумали то їхні проблеми. І взагалі, територіальні води навколо криму то є тереторія України признані міжнародною спільнотою. І кацапня про це знає.
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17.03.2023 11:58 Відповісти
Верно

Там до Турции ближе чем до раши
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17.03.2023 12:04 Відповісти
Так кацапы же сказали,что он сам упал??
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17.03.2023 12:00 Відповісти
Ви нє панімаєтє, ето другоє. Упав сам, а пітухам мєдалькі)
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17.03.2023 12:03 Відповісти
Поначалу сциканули - а тут уже крылья петушиные расправили.
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17.03.2023 12:10 Відповісти
Ще один ляпас американцям. Збили безпілотника,''кваканння'' ''айфончика'',тепер цирк з нагодженнями. Цікаво , чи буде хоть якась реакція.
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17.03.2023 12:10 Відповісти
Действительно, какая страна - такие и подвиги и такие герои. Еще посмотрите, они еще выпустят медаль за сбитие американского безоружного беспилотника. У Шайгу есть медаль за проведение переписи населения, еще получит медаль за сбитие беспилотника.
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17.03.2023 12:19 Відповісти
Президент України повинен був їх нагородити ще вчора. Так працювати на поставку до ЗСУ далекобійних ракет та F-16 можуть тільки найвидатні українські агенти. Чекаємо продовження цього плану, бо нам ще потрібні підводні човни та авіаносні кораблі, щоб кошмарити орків по усьому світу. Та й ядерна зброя наші арсенали не обтяжить.
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17.03.2023 12:28 Відповісти
Вся эта героизация напоминает анекдот про Матросова....
- Какие были последние слова Александра Матросова, когда он закрывал грудью амбразуру ?
- Ёханый гололёд....
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17.03.2023 12:33 Відповісти
Того алкаша Матросова порвало ба на клочья уже через минуту.
А если взять крупнокалиберный - то то отбросило бы наххрен куда-подальше.
Это сказки Михалкова-Маршака, которые абмразуру в своей жизни
видели только между ног жены.
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17.03.2023 13:06 Відповісти
Боуван...
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17.03.2023 12:47 Відповісти
Ответная реакция США никакая, такая же и будет если расея ударит тактическим ядерным оружием. Никакого ответного удара даже конвенциональным оружием не приходится ожидатькак нам все обещают.
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17.03.2023 13:01 Відповісти
свинособачий подвиг.......................................тьфу ***...........пускай твои летуны оленя ******** на бегу.............тувински недомаршал ************...........
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17.03.2023 13:12 Відповісти
Для оленевода Шойгу то, что сделали пилоты Су-27, это как отогнать волков от стада оленей.
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17.03.2023 13:16 Відповісти
Молодец Оленевод спалил летчиков после падения режима Путина американцы заставят их десятилетиями выплачивать стоимость беспилотника и дети их еще будут платить.
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17.03.2023 13:27 Відповісти
Пельмені дадуть?
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17.03.2023 13:34 Відповісти
Можна скільки завгодно тут перцювати але поки американці не відповідять хоч чим небуть, лишатимуться с позором в терпілах.
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17.03.2023 14:07 Відповісти
в ракурсі кацапських нагород американці думають... збиття було навмисно, чи випвдково...
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17.03.2023 14:08 Відповісти
Дивно, а американці тих хто збив китайську кульку не нагородили.
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17.03.2023 20:05 Відповісти
 
 