Шойгу представив до держнагород льотчиків, які збили американський безпілотник над Чорним морем

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу представив до держнагород льотчиків, які збили над Чорним морем американський безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Міноборони РФ.

"Міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу представив до нагородження державними нагородами льотчиків літаків Су-27, які запобігли порушенню американським безпілотним літальним апаратом MQ-9 кордонів району тимчасового режиму використання повітряного простору, встановленого для проведення спеціальної військової операції. Кордони району були доведені до всіх, хто користується міжнародним повітряним простором, та опублікованві відповідно до міжнародних норм", - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

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