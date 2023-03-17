Офіцера Вітусевича, який ногами побив строковика в казармі, відправили під домашній арешт
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який побив солдата-строковика в навчальному центрі.
Про це повідомили в ДБР, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Відповідне рішення виніс Богунський районний суд м. Житомир 16 березня.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лейтенант Вітусевич ногами відлупцював у казармі на Житомирщині строковика.
Офіцера відсторонили на час розслідування. ДБР повідомило йому про підозру в перевищенні службових повноважень. Йому може загрожувати до 12 років за ґратами.
Топ коментарі
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Лафа!!
"А я в ета врємя мог півко піть" - це його слова.
Завтра таких випадків буде тисячі