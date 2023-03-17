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Офіцера Вітусевича, який ногами побив строковика в казармі, відправили під домашній арешт

побиття,вітусевич

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який побив солдата-строковика в навчальному центрі.

Про це повідомили в ДБР, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Відповідне рішення виніс Богунський районний суд м. Житомир 16 березня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лейтенант Вітусевич ногами відлупцював у казармі на Житомирщині строковика.

Читайте: Лейтенант Вітусевич ногами відлупцював у казармі на Житомирщині строковика. Обох відсторонили. ВIДЕО

Офіцера відсторонили на час розслідування. ДБР повідомило йому про підозру в перевищенні службових повноважень. Йому може загрожувати до 12 років за ґратами.

Автор: 

армія (3782) дідівщина (19) побиття (967) домашній арешт (199) ЗСУ (7717) ДБР (3587)


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Топ коментарі
+27
Це натуральне бидло. Позбавити офіцерського звання і відправити на фронт рядовим
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17.03.2023 11:50 Відповісти
+22
Опа! А казали що по новому закону за такі дії тільки арешт, а також не можна застосовувати умовне покарання. Чи той закон для хлопців що сидять в окопах. Да ЗЕлені ********?
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17.03.2023 11:50 Відповісти
+18
Який це офіцер?
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17.03.2023 12:26 Відповісти
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Ну ничего, скоро до лав одной из партии примкнёт,таких не бросают на дороге. Таких не берут в космонавты, зато таких полно в партиях.
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17.03.2023 11:47 Відповісти
домашній арешт для цього бидла означає бардак в ЗСУ та Державі Україна !!!
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17.03.2023 17:40 Відповісти
Раз розв"язно поводить себе, ще і в тилу - то вже ясно, що ставленик когось недружнього до нашої Армії. Поки що він відпочиває дома. Побачимо хто його відбілюватиме. Вітання й підтримка та шана всім нашим дорогим захисникам! Україна велика та сильна Держава. Нас більше 40 млн. людей; мало таких в Європі. І територія в нас найбільша в Європі, бо пращури і ми змогли захистити її від загарбників, ласих до розбудованого чужого. Правда і допомога Божа з нами! Хай вороги розуміють це, начуваються і забираються геть! Слава нашим ЗСУ!
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17.03.2023 18:02 Відповісти
Не мочте офіцеру голову. Відправте на передову, а суд після війни.
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17.03.2023 11:49 Відповісти
хай спочатку тебе, клоуна, ногами вдпздяче
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17.03.2023 12:22 Відповісти
Який це офіцер?
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17.03.2023 12:26 Відповісти
Чимось нагадує ківу.
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17.03.2023 15:48 Відповісти
Як у вас поєднується героїзація наших захисників на фронті з пропозицією відправки на фронт злочинців.
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17.03.2023 12:34 Відповісти
Злочинцем його може визнати тільки суд. А поки у нас війна і кожний бієць важливий для перемоги.
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17.03.2023 12:57 Відповісти
да, клоун на "блатной кацапской волне" дуже там потрібен. його пристрілять свої. нащо ще на це падло відволікатись, якщо кцпів вбивати треба
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17.03.2023 13:11 Відповісти
Лапін каже що потрібен. Каже, що артилерійські прильоти прочищають мізки.
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05.04.2023 10:04 Відповісти
суд вже йде
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05.04.2023 12:48 Відповісти
Якщо вам так важливий статус в рамках КПК, то підозрюваний. Для нашої перемоги точно не потрібно люди у війську, які б'ють підлеглих, молодих хлопців, цінності яких ще не сформовані, і вони дивлячись на таке відношення можуть втратити бажання приймати участь в захисті країни
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17.03.2023 13:11 Відповісти
Нах воно тут не треба
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17.03.2023 17:23 Відповісти
це козел а не офіцер якщо такий герой чому не дав ***** полковнику що той посьмів зайти до нього без стуку а якби він в цей час із телицєю був. А солдата бить і принижувать навіть в полоні заборонено а порушують ці правила тільки козли у яких є влада над іншими.
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17.03.2023 13:27 Відповісти
Може і так. Але наш суд може тривати пару років, офіцер буде сидиті вдома, а держава йому платити немалу зарплату.
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17.03.2023 14:56 Відповісти
Опа! А казали що по новому закону за такі дії тільки арешт, а також не можна застосовувати умовне покарання. Чи той закон для хлопців що сидять в окопах. Да ЗЕлені ********?
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17.03.2023 11:50 Відповісти
Да этот отброс человечества "слуги" ещё и к себе в команду пригласят...
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17.03.2023 12:19 Відповісти
Це натуральне бидло. Позбавити офіцерського звання і відправити на фронт рядовим
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17.03.2023 11:50 Відповісти
А ти, кац, яким боком до цього?
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17.03.2023 12:22 Відповісти
Видайте премію цьому "герою" і забезпечте посилене харчування!
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17.03.2023 11:52 Відповісти
Буде вірний"опричник" для Зеполеона!
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17.03.2023 11:52 Відповісти
Додом на відпочинок а потім щей заплатять добре
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17.03.2023 11:56 Відповісти
І на фронт не попаде.
Лежи собі вдома на дивані, дивись зелений марафон.
Лафа!!
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17.03.2023 16:28 Відповісти
Коротше, нічого йому не буде, взагалі. Посидить вдома, потім хтось візьме його "на порукі, під чесне слово". На тому й закінчиться.
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17.03.2023 12:02 Відповісти
Що з солдатом, якого били в житомирській частині? І що з поліцейським,який дав розклад на начальника? https://www.youtube.com/watch?v=dKGQBsyVt6c
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17.03.2023 12:03 Відповісти
Ото уже побухает от души круглосуточно..
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17.03.2023 12:04 Відповісти
Перед арештом йому для профілактики необхідно було продемонструвати нові прийоми рукопашного бою.
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17.03.2023 12:06 Відповісти
Таких людей в ЗСУ не має бути, ні в якості контрактників, ні мобілізованих. Суд, вирок, репутаційні втрати, що дозволять лише піти на роботу сторожем. Питання до ротного і до його професійних здібностей, бо він або прикривав його, або був сліпим і на командирській посаді йому не має чого роботи. Прикро, що солдати мають використовувати мережу інтернет для того, щоб був розголос і відкрили справу.
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17.03.2023 12:09 Відповісти
не факт що ротний його в обличчя знав...
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17.03.2023 12:17 Відповісти
Втече.Хай живе найгуманніший суд(((
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17.03.2023 12:12 Відповісти
В мене є така підозра,що той строковик ще той екземпляр (хоча офіцер не правий звичайно)
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17.03.2023 12:18 Відповісти
WTF? На записі мурло звинувачувало солдата, що той не попередив його про візит підполковника.

"А я в ета врємя мог півко піть" - це його слова.
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17.03.2023 12:25 Відповісти
який би не був строковик,офіцер повинен діяти по статуту!..хоча про що я...коли Найвеличніший Харант постійно підтирається Конституцією і "кладе" на закони,то що хотіти в якогось там офіцера..
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17.03.2023 12:28 Відповісти
А чього не побили??? Йому ж подобаються такі покарання.
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17.03.2023 12:21 Відповісти
Солдат же заявив, що маленький лейтенат, показував йому прийоми самозахисту. Про що мова? Де тутай кремінал?І до чого цей квартирний арешт?
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17.03.2023 12:31 Відповісти
рузгє, спробуй ще раз
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17.03.2023 13:12 Відповісти
воно худоба,так собі авторитет заробляло,показувало свою вищість над підлеглими.Впевнений,як би солдат був немаленьких фізичних параметрів,такий собі здоровань,то те чмо пари з вуст би не пустило,навть якби строковик пяний на карачках по казармі лазив.
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17.03.2023 12:42 Відповісти
Представляю какое давление "охвицеры", что любовались на избиение окажут на солдата! В ход пойдут угрозы. шантаж, предупреждения, обещание расправы, уговоры отказатся от притензий (типа тренировочная "шутка") и проч. Сомневаетесь? А Демусика не сомневается, ага.
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17.03.2023 15:33 Відповісти
Не знаю чому цей кабанець навчав своїх підлеглих,але Бахмут для нього був би підписанням мирної угоди.Як що він знав що з ціми хлопцями буде воювати ,то цього ніколи не було.Цього "аХфіцера" виховували такі самі тупорилі,і вбили в його курячі мізкі перевагу силою над підлеглим.
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17.03.2023 15:55 Відповісти
супер..тобто ото ху..ло посидить вдома, не попаде під Бахмут (а мав би у перших рядах) а потім, коли все вгамується, спокійно дасть на лапу слідаку/судді і буде гуляти...може ще й відновиться на службі...а в цей час багато звичайних слюсарів та студентів загине під Бахмутом замість оцього опудала
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17.03.2023 16:05 Відповісти
Увы... . Дело еще и в том, что эта мерзость получила право руководить солдатами... . И что обидно, если бы в ответ этому ...... рядовой намял морду, рядового бы судили по всей строгости. Печалька, короче.
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17.03.2023 16:21 Відповісти
Ну что-то я сомневаюсь, что этот преступник сядет с лишением звания. Надеюсь, я не прав. Но по опыту...
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17.03.2023 16:17 Відповісти
він же про зе нічого поганого не говорив, тому все буде пучком
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17.03.2023 17:00 Відповісти
Ідеальна схема відкосити від фронту)
Завтра таких випадків буде тисячі
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17.03.2023 16:30 Відповісти
А інші чого стоять і дивляться, а не побили цього офіцера, як це роблять в Ізраїлі із офіцерами, що зарвалися?
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17.03.2023 17:08 Відповісти
Лейтенант і воспітатель ?
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17.03.2023 17:34 Відповісти
Якщо він молодший лейтенант, то звідки він "викуваний". З військового училища випускають лейтенантів. З прапорщиків чи контратників? Явний недолік виховання.
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17.03.2023 18:03 Відповісти
Або прийшов з поліції, на більшу зарплатню. Занадто добре він знає блатні теми.
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17.03.2023 18:32 Відповісти
 
 