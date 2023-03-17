Китай не готовий давати військову допомогу Росії, Зеленський хоче розмовляти з Сі Цзіньпіном, - Кулеба
На цей момент Китай не готовий озброювати Росію.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не думаю, що зараз для Китаю настав такий момент... коли він готовий озброїти Росію", - повідомив Кулеба.
Він також відмітив, що Китай досі опирається спробам України провести зустріч між лідером КНР Сі Цзіньпіном і президентом України Володимиром Зеленським, хоча очікується, що китайський лідер 20-22 березня відвідає Москву.
Кулеба зазначив, що президент Володимир Зеленський готовий до телефонної розмови із главою КНР Сі Цзіньпіном.
Топ коментарі
+9 CrossFirenko
показати весь коментар17.03.2023 11:56 Відповісти Посилання
+9 CrossFirenko
показати весь коментар17.03.2023 11:57 Відповісти Посилання
+5 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар17.03.2023 11:54 Відповісти Посилання
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Відомі «Тридцать шесть стратагем» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA кит. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%8B трад. 三十六計, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2 упр. 三十六计, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%8C пиньинь sān-shí-liù jì) - древнекитайский военный трактат. В более широком смысле, собрание неявных тактических приёмов и система непрямых ходов, используемая для достижения скрытой цели, получения преимущества и перехвата инициативы.
Синдром Данінга-Крюгера. 🤦
Тільки робити, що комуняки скажуть. Але ж у нової бидлоеліти кишені будуть повні і ніяких декларацій.