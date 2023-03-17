Китай не готовий давати військову допомогу Росії, Зеленський хоче розмовляти з Сі Цзіньпіном, - Кулеба

На цей момент Китай не готовий озброювати Росію.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, що зараз для Китаю настав такий момент... коли він готовий озброїти Росію", - повідомив Кулеба.

Він також відмітив, що Китай досі опирається спробам України провести зустріч між лідером КНР Сі Цзіньпіном і президентом України Володимиром Зеленським, хоча очікується, що китайський лідер 20-22 березня відвідає Москву.

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Кулеба зазначив, що президент Володимир Зеленський готовий до телефонної розмови із главою КНР Сі Цзіньпіном.