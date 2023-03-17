Ситуація на окупованій частині Херсонщини вкрай важка та погіршується з кожним днем, - глава ОВА Прокудін

Російські загарбники позбавили мешканців тимчасово окупованих територій Херсонщини доступу до базових людських потреб, зокрема медицини, освіти та соціального захисту.

Про це заявив глава ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація на тимчасово окупованих територіях Херсона вкрай важка і з кожним днем росіяни роблять життя там дедалі нестерпнішим. Місцевим жителям не вистачає елементарної їжі та ліків. Росіяни позбавили людей базових речей – медицини, освіти, соцзахисту тощо", - сказав очільник області.

Він зазначив, що росіяни на лівобережжі Херсонської області закривають лікарні, грабують людей, а також обстрілюють тимчасово окуповані території для того, щоб у своїй пропаганді звинуватити у цьому українську армію.

"Найжахливіше - це російський терор. Людей викрадають, катують, вбивають. Ті, хто вирвався з полону, розповідають про нелюдські умови поведінки - постійні тортури і побиття. Вони (росіяни. - Ред.) роблять там, що хочуть, оскільки відчувають безкарність. Хтось. не сподобався – забрали в полон. Їм захотілося – відключили зв'язок, залишили людей без світла та води", - додав Прокудін.

При цьому глава обладміністрації зазначив, що окупанти використовують цивільне населення окупованих територій як "заручників та живий щит, яким вони прикриваються від української армії".

"Ставлять техніку, облаштовують вогневі позиції між будинками, в яких живуть мирні люди. Вони це роблять, адже знають, що українська армія, на відміну від них, не воює із мирними людьми", - підсумував Прокудін.

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