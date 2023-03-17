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Новини Агресія Росії проти України
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У боях за Україну загинув захисник Донецького аеропорту Сергій Кройтор

кройтор

Сергій Кройтор був учасником Революції Гідності. З літа 2014 року боронив Україну, був захисником Донецького аеропорту. Загинув під час бою біля селища Ямпіль.

Про це пише zn.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Військовий Збройних сил України із позивним Хоттабич був кадровим військовим ще до розвалу Радянського Союзу, служив у десантних військах, згодом пішов у відставку.

16 років він пропрацював із дизайнером Михайлом Вороніним, а потім відкрив маленьке власне виробництво із пошиття одягу. Після початку Революції Гідності відстоював права українців на Майдані та влітку 2014 року пішов на фронт.

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Лише за перші роки війни на Донбасі Сергій Кройтор пройшов дві ротації на Донецькому аеропорту.

Загинув український кіборг 15 березня на Донеччині поблизу села Ямпіль Донецької області.

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Топ коментарі
+28
Слава Герою и вечная память.
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17.03.2023 12:45 Відповісти
+21
Йде еліта України. Вічна пам'ять загиблим за незалежність країни.
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17.03.2023 12:50 Відповісти
+14
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

співчуття рідним
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17.03.2023 13:00 Відповісти
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Слава Герою и вечная память.
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17.03.2023 12:45 Відповісти
Йде еліта України. Вічна пам'ять загиблим за незалежність країни.
показати весь коментар
17.03.2023 12:50 Відповісти
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

співчуття рідним
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17.03.2023 13:00 Відповісти
Герої не вмирають. В наших серцях, в наших думках вони житимуть!!!
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17.03.2023 13:01 Відповісти
вічна пам'ять Герою!
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17.03.2023 13:33 Відповісти
Чому гинуть найкращі ,а всяка українофобська мерзота як : бужанський ,дубінський ,коломойський,червоненко та інша наволоч продовжує жирувати.
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17.03.2023 14:32 Відповісти
Вічна пам'ять героям Низький уклін Щирі співчуття близьким Пам'ятаймо
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17.03.2023 14:58 Відповісти
 
 