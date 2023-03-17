У боях за Україну загинув захисник Донецького аеропорту Сергій Кройтор

Сергій Кройтор був учасником Революції Гідності. З літа 2014 року боронив Україну, був захисником Донецького аеропорту. Загинув під час бою біля селища Ямпіль.

Про це пише zn.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Військовий Збройних сил України із позивним Хоттабич був кадровим військовим ще до розвалу Радянського Союзу, служив у десантних військах, згодом пішов у відставку.

16 років він пропрацював із дизайнером Михайлом Вороніним, а потім відкрив маленьке власне виробництво із пошиття одягу. Після початку Революції Гідності відстоював права українців на Майдані та влітку 2014 року пішов на фронт.

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Лише за перші роки війни на Донбасі Сергій Кройтор пройшов дві ротації на Донецькому аеропорту.

Загинув український кіборг 15 березня на Донеччині поблизу села Ямпіль Донецької області.