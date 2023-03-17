Генерал та нардеп "ЄС" Забродський складає мандат: Вирішив сконцентруватися на допомозі Генштабу. ДОКУМЕНТ

Нардеп "Європейської Солідарності" та генерал Михайло Забродський вирішив скласти мандат народного депутата, щоб сконцентрувати на допомозі Генштабу ЗСУ.

Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Михайло Забродський, народний депутат від Європейської солідарності, складає мандат. Генерал Забродський вже давно допомагає Генеральному штабу, особисто Валерій Залужному. То ж обрав сконцентруватися на цій ділянці", - зазначив парламентар.

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