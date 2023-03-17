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Генерал та нардеп "ЄС" Забродський складає мандат: Вирішив сконцентруватися на допомозі Генштабу. ДОКУМЕНТ

забродський

Нардеп "Європейської Солідарності" та генерал Михайло Забродський вирішив скласти мандат народного депутата, щоб сконцентрувати на допомозі Генштабу ЗСУ.

Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Михайло Забродський, народний депутат від Європейської солідарності, складає мандат. Генерал Забродський вже давно допомагає Генеральному штабу, особисто Валерій Залужному. То ж обрав сконцентруватися на цій ділянці", - зазначив парламентар.

Читайте: Забродський розповів про можливі сценарії розвитку війни: Україні потрібно створити три нові потужні оперативні угруповання на Запоріжжі, Сумщині та Волині

Генерал та нардеп ЄС Забродський складає мандат: Вирішив сконцентруватися на допомозі Генштабу 01

Автор: 

ВР (15073) мандат (149) Юрчишин Ярослав (153) військовослужбовці (4831) Забродський Михайло (65)


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Топ коментарі
+48
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17.03.2023 12:52 Відповісти
+38
Глибока повага пану Забродському!
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17.03.2023 12:51 Відповісти
+29
ꑭ Криголам ꑭ



Про ситуацію з "Куполом": "Офіцер ДШВ порушив низку керівних документів щодо публічного спілкування. Також офіцер назвав суттєво завищену статистику втрат"
Без питань, якщо дійсно покарали саме за це. Тільки от яке покарання поніс Арахамія, який ****** про 1000 загиблих в день?
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17.03.2023 12:59 Відповісти
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Закон 4210 ще не прийняли,а він вже починає діяти.Армія по рейтингу довіри перше місце,Зе шосте.Ну,ви розумієте для чого цей закон?
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17.03.2023 12:51 Відповісти
Глибока повага пану Забродському!
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17.03.2023 12:51 Відповісти
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17.03.2023 12:52 Відповісти
сподіваюсь Цензор зал'є весь цей сильний пост! Схоже настав час ламати хребет не тільки зовнішньому ворогу
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17.03.2023 12:57 Відповісти
Так у Буквах він такий
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17.03.2023 13:07 Відповісти
на ФБ повний пост...рекомендую
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17.03.2023 13:14 Відповісти
Декого надихає саме презедент, а не Україна, сім'я та побратими.

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17.03.2023 12:58 Відповісти
Місце народження має значення у світогляді та ставленні до начальства?

Сирський Олександр Станіславович:

Народженняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 26 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 (57 років)

с. Новинки, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Владимирська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 РСФСР

ОСВІТА
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Московське вище військове командне училище

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Національна академія оборони України

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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17.03.2023 13:04 Відповісти
В цьому училищі готували ґебню. Був такий депутат-колаборант Коновалюк від "януковичів", що також закінчував це училище.
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17.03.2023 13:41 Відповісти
Фу. Саме тому дерьмак і намагаєтся його впихнути на посаду головнокомандувача.

Таке враження, що Залужного призначили, з упевненіст, що за 5 місяців він не зможе підготувати війько до протичтояння з кацапами.
Впорався.
Значить потрібно позбутися, щоб призначити лизоблюда.
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17.03.2023 13:47 Відповісти
Iryna Gerashchenko

В одеський Гончаренко Центр вдерлися тітушки, заблокувавши вхід для волонтерів. За рік в Центрі виготовили 45 000 м2 маскувальних сіток для 450 військових частин;1035 людей отримали медикаменти;3045 сімей -продукти. Виселяють Центр Слуги і ОПЗЖ. Бо в Центру неправильне прізвище
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17.03.2023 12:54 Відповісти
Коли вже будемо виселяти , а краше викидати геть ,
мерзотних колаборантів від ОПЗЖ І слуг кремля ?😡
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17.03.2023 13:00 Відповісти
Зачищають територію від патріотів.
Кремлівське кодло "молодих регіоналов" готується до виборів фальсифакацій.
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17.03.2023 13:50 Відповісти
Можливо це вірний і виважений крок генерала Забродського , - все для перемоги ,
поживемо , побачимо 🙁
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17.03.2023 12:57 Відповісти
Так генерал Забродський вже й так давно працює у Генштабі, ще з початку березня того року.
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17.03.2023 15:27 Відповісти
ꑭ Криголам ꑭ



Про ситуацію з "Куполом": "Офіцер ДШВ порушив низку керівних документів щодо публічного спілкування. Також офіцер назвав суттєво завищену статистику втрат"
Без питань, якщо дійсно покарали саме за це. Тільки от яке покарання поніс Арахамія, який ****** про 1000 загиблих в день?
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17.03.2023 12:59 Відповісти
Це подвійні стандарти :
для своіх все ,
а чужим покарання 😠
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17.03.2023 13:02 Відповісти
Респект Генералу. Таки люди, після війни, повинні бути в Раді, а не клоуни.
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17.03.2023 13:02 Відповісти
а кто його туди вже пустить в той Генштаб??? Він же з когорти клятого Пороха, так що його участь така ж як в захистника аеропорту Жуляни Кривоноса, ще ДБР справу відкриє
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17.03.2023 13:02 Відповісти
Майте сором,на ген.Забродського лише 4 дні тому закрили кримінальне провадження, а ви ....
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17.03.2023 16:26 Відповісти
а дєрьмак дозволить йому допомагати генштабу? чи до першого коментаря для "вашингтон пост"?
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17.03.2023 13:04 Відповісти
Пане Генерал. Із всією повагою до Вас, у Раді засіла "п'ята колона" із зелених та подібних їм опзжшників та нашкраївців!
І хто їх буде у Раді пи...дити?
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17.03.2023 13:06 Відповісти
Голосуйте у наступний раз за Свободу - ці пізтити вміють , добре гоняли Раду при Янеке
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17.03.2023 13:10 Відповісти
багато вони наганяли... аж "закони 16січня" допустили...
Проблема не в наявності тої чи іншої фракції в Раді, не в готовності битися там навкулачки, а в спроможності не допустити ситуації, при якій приймаються реакційні закони...
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17.03.2023 14:24 Відповісти
Будеш у раді,то сам спробуєш ,,поганяти,,
А саме зараз ,Свобода,,завалила шматками кацапських трупів і Лисичанськ і Бахмут!!
Всі екс-нардеп від ,,Свободи,,на передку!!Тому як вони нащадки ОУН та УПА!!
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17.03.2023 17:38 Відповісти
просто побачив що партія зеленського знайшла голоси на закон про заборону діючим військовим займатися політикою.

до речі, саме в цій частині закон правильний, ти або військовий або йдеш у відставку і ти політик.

харе в раді гадати хто там справжній а хто піксель купив та прикидається.
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17.03.2023 13:40 Відповісти
Підказати, хто справжній, а хто купив?
З легкістю.
"Слуги" в пікселі, це корови з сідлами.
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17.03.2023 13:42 Відповісти
я не критикую слуг народу.

хочу треба і вони заслужили бо на них нема де тавро ставити.
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17.03.2023 13:44 Відповісти
Коля (Котлєта) Тищенко - він справжній!
Він у Мукачівському укріпрайоні всю весну 2022 провів!
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17.03.2023 13:52 Відповісти
не видавайте військову таємницю, тищенко зараз на території ворога в глибокому тилу, точніше в таіланді.

хрін пойми що він там забув але щось дуже важливе...мабуть досліджує що таке банан і що з ним, бананом можна зробити якщо робити нічого.
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17.03.2023 14:00 Відповісти
Потім кинувся на прорив в Таїланд!
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17.03.2023 14:29 Відповісти
Дъявол кроется в деталях. Действующмй военный находясь на ротации в Киеве, пришёл в студию и дал комментарий. Это занятие политикой или нет?
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17.03.2023 15:45 Відповісти
З Богом, пане Генерале.
Після перемоги, повертайтесь у ВР, від кацапських слуг Батьківщину звільняти.
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17.03.2023 13:40 Відповісти
Якщо так - то його в ВР має замінити - вона наступна в списку черговості фракції ЄС.
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17.03.2023 14:18 Відповісти
І щоб прийшла на сесію зі своєю "Стугною"!
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17.03.2023 14:31 Відповісти
Те саме питання - Хто його пустить в армію? Зелена ОП? Тим більше якщо зараз протиснуть цей закон з підпорядкуванням генштабу міністру оборони
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17.03.2023 14:30 Відповісти
 
 