Генерал та нардеп "ЄС" Забродський складає мандат: Вирішив сконцентруватися на допомозі Генштабу. ДОКУМЕНТ
Нардеп "Європейської Солідарності" та генерал Михайло Забродський вирішив скласти мандат народного депутата, щоб сконцентрувати на допомозі Генштабу ЗСУ.
Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.
"Михайло Забродський, народний депутат від Європейської солідарності, складає мандат. Генерал Забродський вже давно допомагає Генеральному штабу, особисто Валерій Залужному. То ж обрав сконцентруватися на цій ділянці", - зазначив парламентар.
Топ коментарі
+48 Прощай немытая раССея
показати весь коментар17.03.2023 12:52 Відповісти Посилання
+38 MrStepanovM
показати весь коментар17.03.2023 12:51 Відповісти Посилання
+29 Прощай немытая раССея
показати весь коментар17.03.2023 12:59 Відповісти Посилання
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Сирський Олександр Станіславович:
Народженняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 26 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 (57 років)
с. Новинки, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Владимирська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 РСФСР
ОСВІТА
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Московське вище військове командне училище
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Національна академія оборони України
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Таке враження, що Залужного призначили, з упевненіст, що за 5 місяців він не зможе підготувати війько до протичтояння з кацапами.
Впорався.
Значить потрібно позбутися, щоб призначити лизоблюда.
В одеський Гончаренко Центр вдерлися тітушки, заблокувавши вхід для волонтерів. За рік в Центрі виготовили 45 000 м2 маскувальних сіток для 450 військових частин;1035 людей отримали медикаменти;3045 сімей -продукти. Виселяють Центр Слуги і ОПЗЖ. Бо в Центру неправильне прізвище
мерзотних колаборантів від ОПЗЖ І слуг кремля ?😡
Кремлівське кодло "
молодихрегіоналов" готується до виборівфальсифакацій.
поживемо , побачимо 🙁
Про ситуацію з "Куполом": "Офіцер ДШВ порушив низку керівних документів щодо публічного спілкування. Також офіцер назвав суттєво завищену статистику втрат"
Без питань, якщо дійсно покарали саме за це. Тільки от яке покарання поніс Арахамія, який ****** про 1000 загиблих в день?
для своіх все ,
а чужим покарання 😠
І хто їх буде у Раді пи...дити?
Проблема не в наявності тої чи іншої фракції в Раді, не в готовності битися там навкулачки, а в спроможності не допустити ситуації, при якій приймаються реакційні закони...
А саме зараз ,Свобода,,завалила шматками кацапських трупів і Лисичанськ і Бахмут!!
Всі екс-нардеп від ,,Свободи,,на передку!!Тому як вони нащадки ОУН та УПА!!
до речі, саме в цій частині закон правильний, ти або військовий або йдеш у відставку і ти політик.
харе в раді гадати хто там справжній а хто піксель купив та прикидається.
З легкістю.
"Слуги" в пікселі, це корови з сідлами.
хочу треба і вони заслужили бо на них нема де тавро ставити.
Він у Мукачівському укріпрайоні всю весну 2022 провів!
хрін пойми що він там забув але щось дуже важливе...мабуть досліджує що таке банан і що з ним, бананом можна зробити якщо робити нічого.
Після перемоги, повертайтесь у ВР, від кацапських слуг Батьківщину звільняти.