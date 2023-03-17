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Новини Війна
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19-річна росіянка вкрала мільйони у мобілізованого бойфренда та втекла з іншим, - соцмережі

максим

23-річний танкіст Максим М. з Підмосков’я віддав коханій картку, на яку отримував гроші за вбивства українців. Кохана втекла.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Осторожно, Москва".

Максима мобілізували у вересні 2022 року. Він відкрив у банку окрему картку для зарплати, яку отримуватиме за вбивства українців, та віддав її своїй дівчині - 19-річній Тетяні. Молоді люди зустрічалися понад рік та жили разом.

Про неочікуваний поворот у стосунках Максим довідався лише в березні. З’ясувалося, що Тетяна вже зустрічається з іншим. А також, що вона забрала собі всі гроші, які він отримав за час війни - а це 1,1 млн рублів на місяць.

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Тепер Максим шукає справедливості в поліції. Він написав на Тетяну заяву, звинувативши її у викраданні коштів.

Автор: 

росія (66431) крадіжка (663) мобілізація (3140)


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Топ коментарі
+39
расиянки, беритє примєр с Татьяни
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17.03.2023 12:50 Відповісти
+23
Вкрала в одного мобіка та пішла до іншого мобіка... мобідічь))
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17.03.2023 12:54 Відповісти
+21
Ну что я могу сказать? Молодец баба
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17.03.2023 12:59 Відповісти
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расиянки, беритє примєр с Татьяни
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17.03.2023 12:50 Відповісти
Ну что я могу сказать? Молодец баба
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17.03.2023 12:59 Відповісти
Всім росіянам по таким Тетянам!
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17.03.2023 13:07 Відповісти
Татьяна могла б хоть роскошный чёрный пакет ему купить...
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17.03.2023 13:43 Відповісти
танкістам зазвичай півлітрової баночки вистачає,НА ТРЬОХ)))
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17.03.2023 14:44 Відповісти
И то, если запчасти орков вооще найдут
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17.03.2023 23:56 Відповісти
1 млн на місяць, це не опечатка??
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17.03.2023 12:52 Відповісти
Там вся рота за Тетяну йому на карту скидалась.
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17.03.2023 12:54 Відповісти
она звалась татьяна-грудь ноги жопа без изьяна і т д
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17.03.2023 12:57 Відповісти
Схоже на те, бо "всі гроші, які він отримав за час війни", а "мобілізували у вересні 2022".
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17.03.2023 13:02 Відповісти
Та да, с миллионом в месяц загнули.
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17.03.2023 15:03 Відповісти
Бажаю Тетяні більше подібних щасливих моментів в житті.
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17.03.2023 12:52 Відповісти
Ага. А ему, в чёрном пакете, эти деньги всё равно ни к чему
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17.03.2023 13:02 Відповісти
Зате навоювався досхочу.
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17.03.2023 12:53 Відповісти
Вкрала в одного мобіка та пішла до іншого мобіка... мобідічь))
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17.03.2023 12:54 Відповісти
Мобібіч)
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17.03.2023 14:55 Відповісти
Ахмат з Тетяною задоволені тобою, Максим.
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17.03.2023 12:54 Відповісти
Ахмат високо в горах з вівцями сидить, рятуючись від мобілізації. Інше діло - Рафік, громадянин сусідньої країни і широкий вибір тетян, ксюх, полін і т.д.
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17.03.2023 15:31 Відповісти
Любофь па-рюські)
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17.03.2023 12:56 Відповісти
Трохи поспішила, треба було почекати доки танкіста вб'ють, ще б мала похоронні.
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17.03.2023 12:56 Відповісти
Судячи з тексту вони не були одружені. Відповідно Тетяна нічого не отримала б після загибел
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17.03.2023 13:32 Відповісти
Узкий на заглавном фото готовится сесть на бутылку?
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17.03.2023 12:56 Відповісти
А может это Таня
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17.03.2023 13:00 Відповісти
😳
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17.03.2023 13:32 Відповісти
Жінки тих в кого можна забрати ресурс не ******* і завжди кидають.Вони шаленіють від тих чоловіків,коли їх древній інстинкт підказує що в цього чоловіка гарна генетика для зачаття дитини.Тоді вони самі готові віддати свої ресурси для того щоб цього чоловіка втримати біля себе.
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17.03.2023 12:59 Відповісти
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17.03.2023 12:59 Відповісти
0 дней как русня не украла
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17.03.2023 15:00 Відповісти
це реальна марка?
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17.03.2023 15:32 Відповісти
Это скорее интернет творчество из РФ. Но не удивлюсь если такую выпустят официально.
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17.03.2023 17:27 Відповісти
Хуже лядей, чем московитки не существует. На московии лживостью, садизмом и ненавистью пропитано всё насквозь. Там все такие.
А танкист долгожитель. Надо это исправлять.
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17.03.2023 13:02 Відповісти
Поспішила девка. Треба було слати орку листи про кохання до гроба, от на похоронні разом з Ахматом зробити банкет.
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17.03.2023 13:03 Відповісти
"Где деньги, Зин?!" (Из песни Высоцкого)
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17.03.2023 13:08 Відповісти
Тетяна - полковая жена = миллиардерша
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17.03.2023 13:10 Відповісти
Яка сумна новина !
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17.03.2023 13:12 Відповісти
Ему в пакете те деньги уже не будет нужны.
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17.03.2023 13:26 Відповісти
На рашке появилась новая прослойка проституток, которая высасывает деньги с вояк и называются они - Zетчици....
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17.03.2023 13:28 Відповісти
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17.03.2023 13:30 Відповісти
Хто пригадує, яка назва цього фільму? Буду дуже вдячний
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17.03.2023 13:39 Відповісти
https://filmix.ac/films/komedia/16967-kto-to-tam-poet-ko-to-tamo-peva-1980.html Кто там поет
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17.03.2023 14:15 Відповісти
Щиро дякую.
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17.03.2023 14:18 Відповісти
нецікаво.

якби кацапка вкрала гроші та задонатила на ЗСУ щоб тому москалю сраку відірвало я на такий бльокбастер навіть у кіно б сходив.
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17.03.2023 13:37 Відповісти
Татьяна, милая Татьяна!
Все дни теперь я слезы лью;
Нашла ты нового болвана,
Пока он не стоит в строю.
Погибнешь, милая; но прежде
Ты в ослепительной надежде
Блаженство темное зовешь,
Ты негу жизни узнаешь,
Ты пьешь волшебный яд желаний,
Тебя преследуют мечты:
Везде воображаешь ты
Приюты счастливых свиданий;
Сорите вместе ты и он
На мой кровавый миллион!
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17.03.2023 13:58 Відповісти
Все що потрібно знати про жінок
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17.03.2023 14:27 Відповісти
Молодець баба, диверсифікувала інвестиційний портфель
Два чмобіка-два лади
Не спиняйся на досягнутому
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17.03.2023 14:31 Відповісти
Умная дєвушка...
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17.03.2023 14:47 Відповісти
Знакомься максимумка, это Ахмет.
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17.03.2023 14:59 Відповісти
Оп....і фсьоооо, все просто
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17.03.2023 14:59 Відповісти
ХА ХА ХА!ТАК ДЕРЖАТЬ!
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17.03.2023 15:10 Відповісти
Вот какая умная девушка.
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17.03.2023 15:34 Відповісти
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17.03.2023 18:15 Відповісти
 
 