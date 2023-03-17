19-річна росіянка вкрала мільйони у мобілізованого бойфренда та втекла з іншим, - соцмережі

23-річний танкіст Максим М. з Підмосков’я віддав коханій картку, на яку отримував гроші за вбивства українців. Кохана втекла.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Осторожно, Москва".

Максима мобілізували у вересні 2022 року. Він відкрив у банку окрему картку для зарплати, яку отримуватиме за вбивства українців, та віддав її своїй дівчині - 19-річній Тетяні. Молоді люди зустрічалися понад рік та жили разом.

Про неочікуваний поворот у стосунках Максим довідався лише в березні. З’ясувалося, що Тетяна вже зустрічається з іншим. А також, що вона забрала собі всі гроші, які він отримав за час війни - а це 1,1 млн рублів на місяць.

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Тепер Максим шукає справедливості в поліції. Він написав на Тетяну заяву, звинувативши її у викраданні коштів.