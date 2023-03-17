19-річна росіянка вкрала мільйони у мобілізованого бойфренда та втекла з іншим, - соцмережі
23-річний танкіст Максим М. з Підмосков’я віддав коханій картку, на яку отримував гроші за вбивства українців. Кохана втекла.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал "Осторожно, Москва".
Максима мобілізували у вересні 2022 року. Він відкрив у банку окрему картку для зарплати, яку отримуватиме за вбивства українців, та віддав її своїй дівчині - 19-річній Тетяні. Молоді люди зустрічалися понад рік та жили разом.
Про неочікуваний поворот у стосунках Максим довідався лише в березні. З’ясувалося, що Тетяна вже зустрічається з іншим. А також, що вона забрала собі всі гроші, які він отримав за час війни - а це 1,1 млн рублів на місяць.
Тепер Максим шукає справедливості в поліції. Він написав на Тетяну заяву, звинувативши її у викраданні коштів.
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А танкист долгожитель. Надо это исправлять.
якби кацапка вкрала гроші та задонатила на ЗСУ щоб тому москалю сраку відірвало я на такий бльокбастер навіть у кіно б сходив.
Все дни теперь я слезы лью;
Нашла ты нового болвана,
Пока он не стоит в строю.
Погибнешь, милая; но прежде
Ты в ослепительной надежде
Блаженство темное зовешь,
Ты негу жизни узнаешь,
Ты пьешь волшебный яд желаний,
Тебя преследуют мечты:
Везде воображаешь ты
Приюты счастливых свиданий;
Сорите вместе ты и он
На мой кровавый миллион!
Два чмобіка-два лади
Не спиняйся на досягнутому