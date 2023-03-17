Комітет гуманітарної та інформполітики підтримав проєкт постанови про визначення політичного режиму в Росії рашизмом

Відповідно до проєкту постанови парламент має визнати політичний режим Росії рашизмом. А також доручити голові Верховної Ради звернутися до Генеральної прокуратури, Міністерства юстиції, інших міністерств та відомств щодо невідкладного виявлення та вжиття заходів відповідного реагування на прояви ідеології та політики рашизму на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Детектор медіа

Члени комітету гуманітарної та інформаційної політики на засіданні 17 березня 2023 року одноголосно підтримали проект постанови №9101 про Заяву Верховної Ради України "Про визначення існуючого в Російській Федерації політичного режиму як рашизму та засудження його ідеологічних засад і суспільних практик як тоталітарних та людоненависницьких" в редакції комітету.

Нагадаємо, законопроєкт внесений 13 березня 2023 року Вікторією Подгорною, Володимиром В'ятровичем, Микитою Потураєвим і ще понад 40 народними депутатами.

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Заява покликана спонукати засудити чинний політичний режим в Росії міжнародним співтовариством. На думку авторів, ухвалення заяви дасть змогу сформувати єдиний підхід міжнародних інституцій до визначення російської політики, як підґрунтя вчинення нею невиправданої збройної агресії відносно України та сприятиме об’єднанню зусиль для подолання загроз для миру та безпеки.

Заява надасть можливість вкотре нагадати світу про невиправданий злочин агресії допущений відносно України та стане черговим етапом притягнення до реальної відповідальності керівництва Російської Федерації.

У заяві виписані характерні ознаки та наслідки рашизму. Серед них зокрема, "системні порушення прав та основоположних свобод людини; культ сили та мілітаризм; самозвеличування Росії та росіян за рахунок насильницького пригнічення та/або заперечення існування інших народів; використання з метою реалізації експансіоністської державної політики практики поширення серед інших народів російської мови та культури, російської православної церкви, медіа, політичних та громадських інституцій, пропагування ідей "русского мира"; систематична організація та провадження масових вбивств, страт, катувань, депортацій, створення штучних умов для виникнення голоду та інших видів масового фізичного терору, геноциду, переслідування з етнічних, національних, релігійних, політичних та інших мотивів" та інші.

Голова парламенту має забезпечити невідкладне направлення тексту заяви до Організації Об’єднаних Націй, Європарламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав.

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