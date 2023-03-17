Кулеба: "Ми глибоко шкодуємо, що Папа Римський не знайшов можливості відвідати Україну"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив своє розчарування тим, що за час війни Папа Римський Франциск так і не відвідав Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

На думку Кулеби для безпеки України необхідне створення найбільш сильної з можливих коаліції підтримки. Альянсу, який, досі не включає Папу Римського.

"Судити понтифіка маємо не ми, а Бог... Проте ми глибоко шкодуємо, що Папа Римський не знайшов можливості відвідати Україну з початку війни", - зазначив він.

Як повідомлялося, Папа Римський готовий відвідати Україну лише за умови, що після цього він поїде до Росії.

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