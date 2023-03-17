2 675 32
Кулеба: "Ми глибоко шкодуємо, що Папа Римський не знайшов можливості відвідати Україну"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив своє розчарування тим, що за час війни Папа Римський Франциск так і не відвідав Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
На думку Кулеби для безпеки України необхідне створення найбільш сильної з можливих коаліції підтримки. Альянсу, який, досі не включає Папу Римського.
"Судити понтифіка маємо не ми, а Бог... Проте ми глибоко шкодуємо, що Папа Римський не знайшов можливості відвідати Україну з початку війни", - зазначив він.
Як повідомлялося, Папа Римський готовий відвідати Україну лише за умови, що після цього він поїде до Росії.
Топ коментарі
+12 5 копійок
показати весь коментар17.03.2023 13:03 Відповісти Посилання
+10 Garry Grant
показати весь коментар17.03.2023 13:05 Відповісти Посилання
+10 CrossFirenko
показати весь коментар17.03.2023 13:06 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар17.03.2023 13:03 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
✘
Garry Grant
показати весь коментар17.03.2023 13:05 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Opera GX
показати весь коментар17.03.2023 13:06 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
CrossFirenko
показати весь коментар17.03.2023 13:06 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Никоай Соловей
показати весь коментар17.03.2023 13:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Raisa Lenfer
показати весь коментар17.03.2023 13:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Евгений Дюков #562479
показати весь коментар17.03.2023 13:09 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Владимир Сухов #378743
показати весь коментар17.03.2023 13:10 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Aaron Yaglom
показати весь коментар17.03.2023 13:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Прощай немытая раССея
показати весь коментар17.03.2023 13:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар17.03.2023 13:15 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Myroslav Hrabovsky #517948
показати весь коментар17.03.2023 13:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар17.03.2023 13:13 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Bob Fayn
показати весь коментар17.03.2023 13:14 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Leon Renk #454630
показати весь коментар17.03.2023 13:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
govtva
показати весь коментар17.03.2023 13:25 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Григорич #421689
показати весь коментар17.03.2023 13:30 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Myroslav Hrabovsky #517948
показати весь коментар17.03.2023 13:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Myroslav Hrabovsky #517948
показати весь коментар17.03.2023 13:40 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Stefan Pentsak #552469
показати весь коментар17.03.2023 13:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
УКРАЇНО4КА
показати весь коментар17.03.2023 15:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleksandr Pohribnyi #550970
показати весь коментар17.03.2023 14:04 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Foma Gluk
показати весь коментар17.03.2023 14:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Aleksey NotBad
показати весь коментар17.03.2023 14:54 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Алекс Скела
показати весь коментар17.03.2023 14:52 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Aleksey NotBad
показати весь коментар17.03.2023 14:52 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Tetiana Koliesnikova
показати весь коментар17.03.2023 14:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Владимир Елисеев
показати весь коментар17.03.2023 14:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вадим Владимирович #550978
показати весь коментар17.03.2023 15:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Степан Гладкий #551604
показати весь коментар17.03.2023 15:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ревизор
показати весь коментар17.03.2023 15:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль