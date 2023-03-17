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Кулеба: "Ми глибоко шкодуємо, що Папа Римський не знайшов можливості відвідати Україну"

франциск

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив своє розчарування тим, що за час війни Папа Римський Франциск так і не відвідав Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

На думку Кулеби для безпеки України необхідне створення найбільш сильної з можливих коаліції підтримки. Альянсу, який, досі не включає Папу Римського. 

"Судити понтифіка маємо не ми, а Бог... Проте ми глибоко шкодуємо, що Папа Римський не знайшов можливості відвідати Україну з початку війни", - зазначив він.

Як повідомлялося, Папа Римський готовий відвідати Україну лише за умови, що після цього він поїде до Росії. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський через "виселення" УПЦ МП з Києво-Печерської лаври закликав до "поваги"

Папа Римський (336) Папа Франциск (196) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
Яке горе.
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17.03.2023 13:03 Відповісти
+10
Та забийте на цього Папу х...
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17.03.2023 13:05 Відповісти
+10
А що ти, як "Голова" МЗС, зробив для цього? Дупу від крісла не відривав, а тільки час від часу, щоб не забули, що є хтось такий, щось пробуєш розумне сказати. Люба поїздка, або приїзд політика, чи діяча, передує титанічна робота дипкорпусу. А не відосики читача чужих текстів.
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17.03.2023 13:06 Відповісти
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Яке горе.
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17.03.2023 13:03 Відповісти
Та забийте на цього Папу х...
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17.03.2023 13:05 Відповісти
Кому нужен папик коммунист подхуьловник?
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17.03.2023 13:06 Відповісти
А що ти, як "Голова" МЗС, зробив для цього? Дупу від крісла не відривав, а тільки час від часу, щоб не забули, що є хтось такий, щось пробуєш розумне сказати. Люба поїздка, або приїзд політика, чи діяча, передує титанічна робота дипкорпусу. А не відосики читача чужих текстів.
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17.03.2023 13:06 Відповісти
аби не всрався від журби за папою.
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17.03.2023 13:19 Відповісти
Та ви шо забули? В нього тоді коліно боліло він тоді поїхав нібито до Греції чи ще до біса на лікування?
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17.03.2023 13:07 Відповісти
честно говоря, посещение Украины скорее нужно этому бренному телу, чем Украинцам. Сколько интересно поломников из Украины ездило в Рим его послушать?
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17.03.2023 13:09 Відповісти
Ηαχερ он нам нужен ? Ясно что он нужен Зеле в качестве посредника для переговоров с Путлером.
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17.03.2023 13:10 Відповісти
komu treba Papa, yaksho u nas Vsesvitniy Patriarh Vorfolomiy?
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17.03.2023 13:11 Відповісти
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17.03.2023 13:13 Відповісти
Пропоную головою комітету ОКСАНУ ЗАБУЖКО . Усім читати іі ФБ
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17.03.2023 13:15 Відповісти
Вони ось ще одного Шевченко ніяк зловитиине можуть! СБУ! Надати вас адресу в Відні де живе злодій-банкір Шевченко?!
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17.03.2023 13:42 Відповісти
Папа ТРУСЛО
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17.03.2023 13:13 Відповісти
папу посадити на рускій воєнний корабль...і вслід....
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17.03.2023 13:14 Відповісти
Папа - ПОпа!
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17.03.2023 13:24 Відповісти
Мутный этот папа какой то.
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17.03.2023 13:25 Відповісти
Тільки чужих попів майже здихалися, так давай ще одного запросимо... Міністр закордонних справ України це державна посада? Держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність релігійних організацій, не фінансує діяльність будь-яких організацій, створених за ознакою ставлення до релігії. Усі релігії, віросповідання та релігійні організації є рівними перед законом. Установлення будь-яких переваг або обмежень однієї релігії, віросповідання чи релігійної організації щодо інших не допускається. Якого біса вони лізуть до того батька???
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17.03.2023 13:30 Відповісти
Вірні греко-католицької церкви України це ваші співгромадяни, дурнуватий рагуль.
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17.03.2023 13:37 Відповісти
А Папа таки мутний соціаліст і Бога в Ватикані вже немає але це моя особиста думка але Кулєба правий- вірні греко-католицької церкви це патріоти України так само як і УПЦ і місце Папи зі своїми вірними мирянами в часи скрути! Чому Папа ставить умови, що він поїде в Росію?! В Московії є католицька церква?!
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17.03.2023 13:40 Відповісти
Cумно не те, що не приїхав, а те що в нього в голові все переплутано. Мало маразму в Україні? Ще тільки цього бракувало. Які засоби безпеки для його приїзду треба би було створити, уявляєте? І скільки цей візит коштував би Україні і скільки на цій події би накралися всі до цього причетні? А воно приїде і буде молоти про мир, братську любов до ближнього та інші нісенітниці.
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17.03.2023 13:55 Відповісти
А ще... його ж носити треба комусь...
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17.03.2023 15:25 Відповісти
Які дипломати - такі й наслідки! Хоча тут втрата невелика. А ось підсумки діяльності дипломатів у Швейцерії біда!
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17.03.2023 14:04 Відповісти
Наместник Бога на земле, как говорят католики.... мда....
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17.03.2023 14:51 Відповісти
Наместник Санта Клауса.
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17.03.2023 14:54 Відповісти
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17.03.2023 14:52 Відповісти
Нахрен он нам тут нужен
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17.03.2023 14:52 Відповісти
Кулебі для початку треба визначитися чи він втомився від західних партнерів чи поміч їхня потрібна То не треба ЄС та НАТО потім чого не в ЄС та НАТО Дивно що досі терплять такі заяви і допомогають
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17.03.2023 14:53 Відповісти
этот полуПапа сменил туфли Prada на валенки ярославской фабрики валяной обуви...
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17.03.2023 14:58 Відповісти
Папа просто чмошник.
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17.03.2023 15:41 Відповісти
цей папа далекий від бога як і путін
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17.03.2023 15:51 Відповісти
Он за рубли не может билет купить, не продают.
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17.03.2023 15:51 Відповісти
 
 