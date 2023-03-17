У Києві за два місяці евакуювали понад 17 тис. авто - по 250-300 на добу, - КМДА

У Києві за січень та лютий евакуювали 17 407 автомобілів. Завдяки цьому до місцевого бюджету надійшло понад 12,9 мільйона гривень.

Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Києві за день евакуюють близько 250-350 автомобілів. Під час повітряних тривог евакуація не здійснюється.

За несплату паркування виносять до 350 постанов щодня. Також з початку року водії сплатили близько 7,5 мільйона гривень за користування муніципальними майданчиками для платного паркування.

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Разом з тим Руслан Кандибор наголошує, що не можна забороняти евакуйовувати автівки у період воєнного стану.

"Це призведе до колапсу в центральній частині. Місто не матиме можливості у разі надзвичайних ситуацій евакуйовувати транспортні засоби, які створюють перешкоди для спецтехніки, зокрема для карет швидкої допомоги, пожежних машин тощо", - сказав чиновник.

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За його словами, з такою ситуацією місто зіштовхнулося в перші дні війни, коли під’їз до Центрального вокзалу був повністю заблокований покинутими транспортними засобами, що унеможливлювало повноцінну евакуацію людей.