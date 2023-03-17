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Новини
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У Києві за два місяці евакуювали понад 17 тис. авто - по 250-300 на добу, - КМДА

евакуатор

У Києві за січень та лютий евакуювали 17 407 автомобілів. Завдяки цьому до місцевого бюджету надійшло понад 12,9 мільйона гривень.

Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Києві за день евакуюють близько 250-350 автомобілів. Під час повітряних тривог евакуація не здійснюється.

За несплату паркування виносять до 350 постанов щодня. Також з початку року водії сплатили близько 7,5 мільйона гривень за користування муніципальними майданчиками для платного паркування.

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Разом з тим Руслан Кандибор наголошує, що не можна забороняти евакуйовувати автівки у період воєнного стану.

"Це призведе до колапсу в центральній частині. Місто не матиме можливості у разі надзвичайних ситуацій евакуйовувати транспортні засоби, які створюють перешкоди для спецтехніки, зокрема для карет швидкої допомоги, пожежних машин тощо", - сказав чиновник.

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За його словами, з такою ситуацією місто зіштовхнулося в перші дні війни, коли під’їз до Центрального вокзалу був повністю заблокований покинутими транспортними засобами, що унеможливлювало повноцінну евакуацію людей.

Автор: 

авто (6253) КМДА (2382) Київ (19791) паркування (293)


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Топ коментарі
+6
тупорылые. сперва застроить всё что можно, потом с машинами бороться, долбо"бы. С Варшавы и др столиц пример берите дебилы
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17.03.2023 13:31 Відповісти
+4
А ти хоча б щось зі своєї кишені відправив? Любите ви, пролєтарії, чужим майном розпоряджатись.
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17.03.2023 13:35 Відповісти
+3
А хіба ПДР відмінили ?
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17.03.2023 13:29 Відповісти
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17.03.2023 13:20 Відповісти
А хіба ПДР відмінили ?
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17.03.2023 13:29 Відповісти
Пане з Америки, а скажіть-но, які у вас штрафи за неоплачене паркуванння чи паркування у забороненому місці?
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17.03.2023 13:38 Відповісти
Відправляйте ці авто на фронт з запискою це донат для ЗСУ від такого-то громадянина . Вони там потрібніші.
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17.03.2023 13:30 Відповісти
А ти хоча б щось зі своєї кишені відправив? Любите ви, пролєтарії, чужим майном розпоряджатись.
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17.03.2023 13:35 Відповісти
Беріть приклад з Латвії, порушники ПДР.
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17.03.2023 18:03 Відповісти
Навіть якби у нас, не дай Боже, був комунізм і були експроприатори-спортивні бмв, мерси, ауді, тесли та інші авто з низькою підвіскою на фронті нах не потрібні.
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17.03.2023 14:09 Відповісти
Щоб возити поранених по асфальтованим і освітленим дорогам в лікарні підвіска не має значення.
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17.03.2023 18:11 Відповісти
відправляйся сам на фронт, ніж ху@ню молоти! Мабуть сам нищеброд, який немає авто, ось і бісишся, що хтось краще за тебе живе в країні))
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17.03.2023 14:15 Відповісти
Я живу ********, що мені потрібно у мене є. А шарабан на колесах мені і нах не впав.
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17.03.2023 18:06 Відповісти
тупорылые. сперва застроить всё что можно, потом с машинами бороться, долбо"бы. С Варшавы и др столиц пример берите дебилы
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17.03.2023 13:31 Відповісти
Вже пізно брати "пример". Вже забудовато із троєкратним превищенням норм і звісно без паркінгів. А машини продовжують везти, як і до війни. Бариги працють, попит- зашкалює. От така війна..
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17.03.2023 13:36 Відповісти
От краще з інших столиць не брати приклад, бо у Лондоні чи Парижі введено плату за заїхд у історичний центр міста... Ну його нафіг!
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17.03.2023 13:39 Відповісти
Угу ... Розкажіть нам, що там у Варшаві ??
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17.03.2023 16:12 Відповісти
Не знаю як місцевий бюджет, думаю цифра досить завищена, але якщо взяти суму за евакуацію - 1270 грн, то фірми перевізники заробили більше 22 мільйонів...
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17.03.2023 13:35 Відповісти
как говорил известный персонаж- БАРАНЫ ДЛЯ ТОГО И СУЩЕСТВУЮТ ЧТО БЫ ИХ СТРИЧЬ
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17.03.2023 13:37 Відповісти
З одного боку, я ЗАВЖДИ у центрі Києва знаходжу собі паркомісце за правилами. Просто мені не лінь підняти дупу і пройти від машини 300-500 м.
З іншого боку, у нас евакуюють коли треба і коли не треба (можна обмежитися штрафом)
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17.03.2023 13:44 Відповісти
Кому війна, а кому безодняпрірва для збагачення, фірма-паркуальник сподіваюся як і у Дніпрі офшорна?
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17.03.2023 13:56 Відповісти
Кому війна, а кому призовного віку без обмежень по здоров'ю кортить паркувати своє дороге авто у Києві з порушенням ПДР.
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17.03.2023 14:12 Відповісти
Дуже багато евакуюють авто, які по суті не порушують ПДР і в судах потім зтягують з бюджету компенсації громадянам. Якщо авто суттєво не заважає проходу пішоходів або проїзду транспортних засобів, навіть якщо припарковане з порушенням, то таке авто можна не евакуйовувати. Є в ПДД такі виключення і враховуючи їх, суди виносять рішення на користь власників авто. Але ж цим бикам, які їх евакуюють, як крадії якісь, по барабану
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17.03.2023 14:19 Відповісти
Трошки не так, зазвичай суди визнають, що факт порушення ПДР мав місце, проте машина не завжала суттєво іншому транспорту, тому можна було обмежитися штрафом. Законно припарковані дуже рідко забирають,бо у центрі камер купа стоїть...
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17.03.2023 15:36 Відповісти
Таким повістки вручати ппи видачі авто зі штрафмайданчика.
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17.03.2023 14:49 Відповісти
 
 