За минулий тиждень морпіхи знищили 111 окупантів, 8 ББМ, 6 танків, 2 артсистеми, 4 міномети та 1 спостережний пост, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр Командування Військово-Морських Сил Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Так, за минулий тиждень нашим військовим вдалось знищити: 111 окупантів, 8 бойових броньованих машин, 6 танків, 2 артилерійські системи, 4 мінометні розрахунки та 1 спостережний пост", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль із забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи.

Так, за минулий тиждень в рамках Чорноморської зернової ініціативи 25 суден покинули українські порти на борту яких було майже мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування.

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