Перемовини про вступ України в ЄС варто розпочати до виборів у Європарламент, - Кубілюс

Перемовини про вступ України в Європейський Союз необхідно розпочати вже цього року, адже наступного року відбудуться вибори в Європарламент, через які не можна очікувати значних геополітичних рішень.

Про це заявив литовський європарламентарій Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чому важливо розпочати перемовини вже цього року? Дуже просто: через те, що наступний рік в Європейському Союзу стане роком виборів в Європейський парламент, що означає: вибори відбудуться у травні, тоді Європейська комісія буде також заново заснована. Цілий рік піде на певні внутрішні процеси і перестановки. Саме тоді, відповідно до європейських традицій, ми не можемо очікувати якихось великих, значних геополітичних рішень", - пояснив він.

Кубілюс наголосив і на важливості представлення позитивного звіту Єврокомісії вже у жовтні цього року, бо тоді Комісія може рекомендувати розпочинати перемовини.

На переконання євродепутата, тоді необхідно буде наполягати, щоб ЄС створив "амбітний порядок денний для цих перемовин", у рамках якого Україні треба буде продемонструвати результати.

За його прогнозом, після початку переговорів про вступ України в ЄС можна очікувати, що приблизно у 2027 році вони можуть підійти до свого завершення. Адже саме цього року Литва вдруге головуватиме в ЄС і зможе відіграти важливу роль на останньому етапі перемовин.

Також Кубілюс відзначив, що для набуття членства в таких термінах, Україні необхідно до 2025 року завершити повне входження на Єдиний ринок Євросоюзу.

"Звісно, знадобиться, щоби ви дуже швидко рухалися вперед, робили великі кроки із запровадження європейських стандартів у себе на ринках, щоби бути конкурентноздатними на Європейському ринку", - підсумував європарламентарій.

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