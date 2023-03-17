Дані про втрати ЗСУ в 120 тисяч не є правдивими, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Серед українських військових є багато загиблих і поранених. Однак цифри у 120 тис. втрат, які навело американське видання The Washington Post, навряд чи є правдивими.

Про це секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, який зараз боронить Україну, сказав у коментарі Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас дійсно є втрати кожного дня, і поранені, і загиблі наші воїни. Чи це правда 120 тисяч? Я не думаю, що 120 тисяч - це правдива цифра щодо наших втрат. Тому що я реально бачу: вони значно менші, ніж втрати у Російської Федерації", - сказав він, не навівши при цьому даних про українські втрати.

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Костенко також сказав, що зараз в українській армії є менше загиблих, ніж поранених, і це також може вказувати на те, що 120 тисяч - це перебільшені дані.

Крім того, народний депутат закликав довіряти офіційній інформації. "Вони (The Washington Post. - Ред.) посилаються на якісь анонімні джерела. Я би не довіряв. Нещодавно наш міністр оборони казав, що ворог втрачає кожного дня 500-600 своїх солдатів, а ми - десяту частину цього. Тому я довіряв би офіційним джерелам, а не якимось закритим".

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Раніше американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Видання вважає, що це призвело до зміни якості української армії, бо на зміну досвідченим бійцям, які загинули, прийшли непідготовлені. Видання також пише, що через ці великі втрати на Заході сумніваються у спроможності Києва здійснити весняний контрнаступ.