Умиротворення Путіна не змусить його зупинити війну в Україні, - прем’єр Ірландії Варадкар

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар переконаний, що умиротворення російського лідера Володимира Путіна не змусить його зупинити війну проти України.

Про це він заявив в інтерв'ю The Irish Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Багато людей ставлять питання, де зупиниться Володимир Путін? Правда в тому, що він зупиниться там, де ми його зупинимо. Дехто закликає до умиротворення. Але Росія вже окупувала частину Молдови, вже окупувала частину Грузії, окупувала Крим, який є частиною України", - зазначив Варадкар.

Він відкинув варіант умиротворення як спосіб зупинити Путіна.

"Я думаю, що умиротворення не змусить його зупинитися, і саме тому ставки зараз такі високі. Америка, ЄС, вільний світ повинні сказати: "Це лінія на піску, яку ви перетнули. Ви зайшли занадто далеко", - пояснив свою позицію глава ірландського уряду.

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Варадкар наголосив, що хоче бачити мир в Україні. Однак він застеріг, що тривалого миру не буде, "якщо це не буде справедливий мир".

За його словами, це означає, що Україна має зберегти свою незалежність, суверенітет, демократичний європейський шлях і право на самовизначення.