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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Умиротворення Путіна не змусить його зупинити війну в Україні, - прем’єр Ірландії Варадкар

варадкар

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар переконаний, що умиротворення російського лідера Володимира Путіна не змусить його зупинити війну проти України.

Про це він заявив в інтерв'ю The Irish Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Багато людей ставлять питання, де зупиниться Володимир Путін? Правда в тому, що він зупиниться там, де ми його зупинимо. Дехто закликає до умиротворення. Але Росія вже окупувала частину Молдови, вже окупувала частину Грузії, окупувала Крим, який є частиною України", - зазначив Варадкар.

Він відкинув варіант умиротворення як спосіб зупинити Путіна.

"Я думаю, що умиротворення не змусить його зупинитися, і саме тому ставки зараз такі високі. Америка, ЄС, вільний світ повинні сказати: "Це лінія на піску, яку ви перетнули. Ви зайшли занадто далеко", - пояснив свою позицію глава ірландського уряду.

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Варадкар наголосив, що хоче бачити мир в Україні. Однак він застеріг, що тривалого миру не буде, "якщо це не буде справедливий мир".

За його словами, це означає, що Україна має зберегти свою незалежність, суверенітет, демократичний європейський шлях і право на самовизначення.

Автор: 

Ірландія (169) путін володимир (24222)


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Топ коментарі
+5
Так не умиротворення нужно, а ликвидация
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17.03.2023 13:59 Відповісти
+5
"Умиротворення" швидше за все ні, не змусить (як і гітлера не змусили). А ось "умертвлення" могло б.
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17.03.2023 14:00 Відповісти
+5
Зачем рассматривают какие-либо договоренности с хутиным в принципе? Всё, что нужно для остановки колониальных амбиций московии это регулярные поставки бк ВСУ.
Арестовали московские деньги, на эти средства платите своим заводам, заводы передают оружие ВСУ. Все в профите, и экономически, и политически, и геополитически.
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17.03.2023 14:01 Відповісти
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Так не умиротворення нужно, а ликвидация
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17.03.2023 13:59 Відповісти
"Умиротворення" швидше за все ні, не змусить (як і гітлера не змусили). А ось "умертвлення" могло б.
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17.03.2023 14:00 Відповісти
А.Гітлер у порівннянні з двола совковими кацапами, комуно-нацистами був ще "ангел Небесний" !!!










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17.03.2023 14:12 Відповісти
Ну чого ж, якщо він "умиротворенно" лежатиме в гробу, то можливо війна і припиниться.
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17.03.2023 14:43 Відповісти
Зачем рассматривают какие-либо договоренности с хутиным в принципе? Всё, что нужно для остановки колониальных амбиций московии это регулярные поставки бк ВСУ.
Арестовали московские деньги, на эти средства платите своим заводам, заводы передают оружие ВСУ. Все в профите, и экономически, и политически, и геополитически.
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17.03.2023 14:01 Відповісти
Завжди поважав ірландців(стикався з ними), конкретні, правильні легіні.
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17.03.2023 14:08 Відповісти
Куди вже умиротворять? Заклики до припинення війни без покарання та виведення військ це надавати змогу путіну відновити армію для подальшої агресії. Свої плани він вже озвучив і поки не відмовився від них, і ще більше ускладнив становище включенням територій в склад ерефії.
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17.03.2023 14:31 Відповісти
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17.03.2023 15:02 Відповісти
Путина надо не умиротворять, а усыплять
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17.03.2023 15:05 Відповісти
Прекрасно що вони це розуміють.

Ще б до них дійшло що причина в росіянах і нічого не зміниться без денацифікації росіян. Тобто рвання їх як народу на шматки з якого їх зшили, тобто на колись окуповані ними народи.
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17.03.2023 16:24 Відповісти
 
 