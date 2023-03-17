У Києві транспорт з 26 березня працюватиме на годину довше, - Кличко

З 26 березня у Києві планують скоротити комендантську годину і відповідно продовжити роботу метро, наземного транспорту, магазинів та ресторанів.

Про це мер Києва Віталій Кличко у коментарі Українській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Метро і наземний громадський транспорт з 26 березня змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години - тобто, працюватимуть на годину довше", - сказав він.

Мер додав, що магазини, торговельні центри та ресторани також подовжать свою роботу - з урахуванням часу, щоб їхні працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.

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За словами Кличка, також скоротять комендантську годину і в Київській області. Триватиме вона, як і в столиці, з 00:00 до 5 години ранку щодоби.