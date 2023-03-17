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Постачальники харчів для ЗСУ закуповують продукти вдвічі-втричі дешевше, ніж продають їх Міноборони, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

харчування

Журналісти виявили, що фірми закуповують найбільш "ходові" продукти (картоплю, яблука, яйця, капусту тощо) за цінами, удвічі-тричі нижчими, ніж зрештою постачатимуть їх для війська.

Про це у Facebook повідомила журналістка "Схем" Наталія Седлецька, передає Цензор.НЕТ.

"Ми отримали у своє розпорядження усі 8 контрактів на харчування армії, укладених між Міністерством оборони та приватними фірмами у грудні 2022 року, та порівняли ціни у них із оновленими додатками до цих контрактів, які були переукладені після скандалу із завищеною вартістю на продукти для ЗСУ, що розгорнувся у січні навколо одного такого постачальника (Актив Компані). Ми дійшли висновку, що навіть після зниження цін, по багатьом ключовим позиціям вони все одно залишаються вищими за середньоринкові", - зазначила вона.

Журналісти "Схем" дістали закриту податкову звітність цих фірм та виявили, що самі вони закуповують найбільш "ходові" продукти (картоплю, яблука, яйця, капусту тощо) за цінами, удвічі-тричі нижчими, ніж зрештою постачатимуть їх для війська.

"Аналіз "Схем" виявив наступне. У засекречені грудневі контракти з МО постачальники заклали таку ціну на картоплю: від 17,7 гривень і аж до 27 гривень за кілограм. Після скандалу деякі фірми знизили ціну до 12,6 грн/кг, а деякі – так і залишили 17,7 грн/кг. При цьому, як з’ясували "Схеми", у грудні-січні вони закуповували її по ціні… від 7,6 до 10,8 грн за кілограм", - розповіла Седлецька.

За її словами, таким чином, "маржинальність" для приватників все одно зберігається на рівні 40-50 відсотків навіть після зниження цін.

"Вони продаватимуть армії картоплю майже вдвічі дороже, ніж самі її закуповують. І майже вдвічі дорожче, ніж вона представлена вроздріб в більшості мережевих супермаркетів України.

Ще один овоч, який становить вагому частину раціону для війська і закуповується у великих обсягах – це капуста. Здебільшого – звичайна, білоголова. Фірма "Актив компані", за оновленим контрактом продаватиме її за 22 гривні. При цьому, "Схеми" виявили, що протягом грудня-січня ця фірма закупила цей товар у великих обсягах майже втричі дешевше, по 8,5 гривень за кіло. Ще два постачальника закуповували її протягом зими в середньому по 10-12 гривень, а згодились постачати для війська приблизно вдвічі дорожче", - додала вона.

Що стосується закупівлі яєць для Міноборони, то після скандалу в контракті "Актив Компані" вони були вказані не по 17 грн, а по 9 за штуку.

"Водночас, як "Схеми" змогли побачити з закритої податкової документації компаній, самі постачальники закуповують яйця по ціні від 5,4 до 6,3 грн за штуку. Отже на шляху до армії вони дорожчають в середньому на 30-40 відсотків, незалежно від регіону постачання. Тобто маржа для приватних фірм лише по цих "масових" позиціях на контрактах складає від 30 до 70 відсотків", - наголосила Седлецька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони і далі уникає відповіді на запитання про завищені ціни на продукти. Приміром, картоплю по 22 грн, - Шабунін

Постачальники харчів для ЗСУ закуповують продукти вдвічі-втричі дешевше, ніж продають їх Міноборони, - ЗМІ 01
Постачальники харчів для ЗСУ закуповують продукти вдвічі-втричі дешевше, ніж продають їх Міноборони, - ЗМІ 02
Постачальники харчів для ЗСУ закуповують продукти вдвічі-втричі дешевше, ніж продають їх Міноборони, - ЗМІ 03
Постачальники харчів для ЗСУ закуповують продукти вдвічі-втричі дешевше, ніж продають їх Міноборони, - ЗМІ 04

Автор: 

Міноборони (7513) закупівлі (3460) Седлецька Наталія (93)


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Топ коментарі
+69
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17.03.2023 14:06 Відповісти
+64
Та коли ж це бл@дстіо закінчиться!?
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17.03.2023 14:08 Відповісти
+61
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17.03.2023 14:28 Відповісти
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ЗЕшлєпєри нєвінаватиє! - їх ОБРАЛИ.
то як поржали? мабуть ранко житиз голою дупою та ще й з війною?
ілі апять нє відітє прямой связі "ЗЕ**** = БІДНІСТЬ + ВІЙНА"??????
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17.03.2023 15:39 Відповісти
І які дії буде виконано? Чи просто так повний ігнор? Суспільство навіть не дізнається про ці факти бо майже всі змі контролюються тими ж олігархами які крадуть на цих контрактах.

А наше суспільство до того ж досі сидить на голці зомбоящика та вірить виключно йому...
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17.03.2023 15:41 Відповісти
Это только в Минобороны,а представьте в каких масштабах разворовывают ермаки,зеленские,татаровы,арахамии,бородатые бабушки и прочий зезброд случайных людей,который пришел к власти благодаря 73 процентам,мудрого нарида.Сдать Украину за три дня не вышло,теперь перекрасились в патриотов и готовятся к новому избранию клоуна на второй срок,а 73 процента особо не против,проголосуют за Голобородько,лишбы не Порошенко,который убил своего брата и делал бизнес на крови
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17.03.2023 15:53 Відповісти
Вчора купував картоплю на ринку 6.5 за кг якщо брати мішок.А великі оптовики певно ще дешевше мають закупівельні ціни.Виходить на армії ділки мають плюс 500-600%
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17.03.2023 15:54 Відповісти
То ковід трапився почали там красти,велике будівництво також добре ,армія най буде....якарізницяголовненепоршенкобаригасвинарчуки
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17.03.2023 16:01 Відповісти
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17.03.2023 16:02 Відповісти
я вам ничего не должен
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18.03.2023 18:16 Відповісти
Заїбали...не на часі, кажете??
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17.03.2023 16:04 Відповісти
Мародерство??? Это когда у гражданских во время войны отбираешь !А когда у армии - государственная измена!!!!!!!!А граждан на фронт в виде мяса!!???
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17.03.2023 16:16 Відповісти
Сци в очи утруться і скажуть " божа роса" То про міністра оборони і говнокомандувача.
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17.03.2023 16:40 Відповісти
крадуть вибл..ядки і не бояться-таких масштабів в історіі краіни не було!!!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!
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17.03.2023 16:42 Відповісти
Хочеться запитати у фанатів боневтіка - це вже бізнес на крові, чи ще ні?
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17.03.2023 16:53 Відповісти
Назвіть прізвище.
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19.03.2023 08:47 Відповісти
Журналісти "Схем" дістали закриту податкову звітність цих фірм та виявили, що самі вони закуповують найбільш "ходові" продукти (картоплю, яблука, яйця, капусту тощо) за цінами, удвічі-тричі нижчими, ніж зрештою постачатимуть їх для війська. Джерело:

Це щось новеньке - в податковій звітності(закритої 🤔) вказується що за якими цінами купується? Це мабуть якась тільки "схемам" відома звітність.
А на фото в статті мабуть бланки цієї звітності?
Включайте голову, панове.
Я не виключаю що купують дешевше(можливо значно дешевше), але коли в тексті написана маячня, то довіра щодо об'єктивності одразу пропадає
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17.03.2023 17:17 Відповісти
що ти верзеш... податкова формується на кожну поставку разом з видатковою.
І в податковій накладній зазначається і назва, і кількість, і ціна.
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18.03.2023 11:26 Відповісти
Схоже що верзти язиком що помелом "чув дзвін, та не почув де він" - твоя прерогатива. Податкова накладна не є документом податкової звітності. Податкові накладні це первинні документи на базі яких формується податкова звітність.
А ти скоріш за все чуло про книгу покупок та книгу продаж.
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18.03.2023 15:46 Відповісти
набрид ти вже, кумедний і агресивний). "книга продаж" - це щось з минулого ФОПів. Юрособи на кожну продажу формують "податкову накладну", в якій зазначають все що я тобі вже описав раніше. Вчи матчасть), потім прийму екзамен
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18.03.2023 20:28 Відповісти
Ти мабуть взагалі не розумієш про що йде мова, але свій писак встромляєш
Бовдур, тобі скільки років, чмошник? Я тебе не чіпав, придурка, який думає що податкова накладна - це податкова звітність.
І да, ти ще мабуть в пісочниці гралось, коли я ці ази проходив так що завалі, чмо, свою пельку, та не відсвічувай, "екзаменатор"
😁
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19.03.2023 07:12 Відповісти
Почему минобороны не заключит договор на прямую с многими, Пусть даже сотнями агрофирмами!! Что єто так сложно в век интернета ?? Зато всякие недобитые жиды типа Резникова. зеленского . архамии Ермака прочих ворюг умерят свои аппетиты!!.. Ой !!.....Только не говорите мне . что Зеленский ни хрена не знает!! Всё этот дебильный наркоман и жид прекрасно знает и покрывает всяких таких же ворюг жидов, евреев, как им есть сам!!!..АСМ он до сих пор получает девиденты из россиии за прокат фильма "СВАТЫ"",, и до сих пор не продал квартиру в КРЫМУ И ЛОНДОНЕ!!.... А от порошенко прилюдно требовал продать Липецкую шоколадную фабрику, Завод "КУЗНЯ на рыбальском и т. д"".. Скоты и предатели от слуг народа1!!
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17.03.2023 17:39 Відповісти
German radio:

European Union has 14 points declared
to reduce corruption.

Germoney until now
has implemented only 1 point.

Still ¡13! points to implement left.

Ukraine is not alone.
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17.03.2023 18:38 Відповісти
Germoney
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18.03.2023 00:24 Відповісти
Звикли отримувати над прибутки((((((( гніди
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17.03.2023 22:43 Відповісти
а це вже бізнес на крові чи ще нє?
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17.03.2023 23:13 Відповісти
Ні, бо він не втік
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19.03.2023 05:43 Відповісти
І в постачальника для ЗСУ за таке гнидство і ручечка не відсохне, і їбальце не обприще?
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18.03.2023 00:18 Відповісти
Курва. Мародери вже як гриби ростуть від безкарності. Одні абсолютно безкоштовно забезпечують військових всім чим можуть, а інші в цей час нажертись не можуть.
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18.03.2023 01:15 Відповісти
А что тут такого? Шикарно жить все хотят, а тут такие возможности. Хочешь жить умей вертеться, вот все они и вертятся кто как может, или у кого как получается. Напрямую поставлять, это же какая орава дармоедов голодать начнёт, да и государству скорее всего не понравится.
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18.03.2023 05:31 Відповісти
Где наше СБУ и внутренняя экономическая разведка???

Где наш украинский Джон Хетчер (Стивен Сигал)? Или мы только смотрим фильмы с Мел Гибсоном, Сильвестером Сталлоне, Брюсом Уиллисом…? Или это только бред сценаристов…В жизни таких нет.

Если Гос.Органы не выполняют свои функции и получают зарплаты за деньги налогоплательщиков, то зачем они…

Там же наверняка есть порядочные офицеры…Что же вы молчите?

Я не голосовала ни за Зеленского, ни за Порошенко, т.к. считаю их наследниками и продолжателями афёр Ёси Бендера.
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18.03.2023 06:42 Відповісти
"Там же наверняка есть порядочные офицеры…"
Порядні офіцери є (генерали Марченко та Кривонос, комбат "Купол" тощо), але влада їх гнобить та переслідує. Хіба досі ще незрозуміло, що ця влада "працює" не на боці України?
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18.03.2023 10:45 Відповісти
прошу пардону, а хто цю владу вибрав? марсіани?
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18.03.2023 14:19 Відповісти
Сігал кацапський пітух
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19.03.2023 05:42 Відповісти
Сравнивать Порошенко с зеленым щелкопером, это всеравно что сравнивать Божий дар с яичницей.

Или теперь как-то не комильфо признаться , что вы голосовали за ЗЄ?
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19.03.2023 12:00 Відповісти
Евгения Шелест с закрытым профилем, можно в личку запитати, якого хрiна вона грабить армiю. https://www.facebook.com/evgenia.shelest
Данные из опендата
Власники «ГАРНА СТРАВА» Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 66А

https://opendatabot.ua/p/7MDQ711 Шелест Євгенія Вікторівна
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18.03.2023 08:33 Відповісти
потрібна петиція щодо визнання тотальної корупціі в закупівлях в МО і визнання неспроможності іі подолати, а тому просити Пентагон повністю взяти на себе функцію цих закупівель. і буде чудо чудесне і настане диво дивнеє - і 10 млрд зекономиться - на безпілотники піде. а весь особовий склад МО підсилить Бахмутський напрямок - там якраз дефіцит професійних кадрів.
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18.03.2023 09:15 Відповісти
В усій країні тотальна системна корупція і подхалімство
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18.03.2023 10:32 Відповісти
Ви нормально придумали! Ми обираємо до влади політиків популістів-аферистів, а Пентагону розй#буватися за наші такі рішення?!
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18.03.2023 10:50 Відповісти
я пропоную негайне рішення яке актуальне вже зараз, а якщо вас влаштовує корупція це одне, а більшість людей це невлаштовує, порядним і чесним людяс неможливо пробитись на ці посади.
цю посаду (міністра оборони) повинна зайняти людина, якій потрібна ця країна а не нажива, та, яка ,можливо, втратила руку чи ногу на фронті- але не бажання боротись далі, тому що в МО на неї чекає новий фронт. якщо ця людина набере нову команду з собі подібних - ми побачимо "диво дивне" - забезпечення потреб арміі у 2 або 3 рази зменшене. корупційну мафію паркетних генералів та іх заступників з нач відділами потрібно прибрати цілком , одна посада нічого не змінить, просто почнуть рахувати яйця в кілоджоулях чи футах, що буде , на їх думку гарним поясненням суспільству нових змін. те ж саме до інших держ службовців - іх місця повинні зайняти саме така категорія людей - які перші пішли на фронт, а зараз після пораненння можуть відчувати себе забутими, а іх потенціал не розкритим. і тоді держ служба не буде найкращим стартапом збагачення - а почесною роботою на УКРАЇНУ за гідну оплату. міністр, який переслідує через сбу журналістів які викрили корупцію в його міністерстві -ВОРОГ НАРОДУ!, а не просто чергово зашкварений злодюжка на яйцях по 17
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18.03.2023 13:04 Відповісти
"Ми обираємо" - все ясно. Не надо прятаться за "ми"

Тот кто не выбирал цирк шапито во власть, чтобы хоть поржать, нникогда не скажет "мы"
Существует хотя бы чувство самосохранения, чтобы тебя не причислили к этому "мы"
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19.03.2023 12:05 Відповісти
Я не обирав піаніста до влади, але я кажу "ми", бо маю на увазі нас, українців, котрі ходили на вибори, а не залишалися на дивані за келихом пива перед телевізором.
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19.03.2023 23:53 Відповісти
А можно поподробнее про руководство этих компаний закупщиков, кто эти благородные люди, кому говорить "спасибо" ?
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18.03.2023 10:55 Відповісти
Эти люди засекречены похлеще Ксюши Манекен.
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18.03.2023 11:20 Відповісти
Ну так завжи було. Спочатку їсть король. Після короля вартість об'їдків виростає, й він її за рахунок казни продає жінці й дітям. Потім жінка й діти, поласувавши, продають їх дорожче за рахунок казни міністрам-дармоїдам. Ну і вже огризки за рахнок казни міністри втридорога продають війську. Таким чином усі задоволені й багаті. І війську є чим зайнятись - виварювати рога й копита на холодець.
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18.03.2023 11:26 Відповісти
Найбільший удар по військових в окопах👇

https://youtu.be/jBBdxRviIlQ
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18.03.2023 12:52 Відповісти
А чего не говорят какой солярой заправляют, там вообще диверсия движки становятся
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18.03.2023 19:28 Відповісти
У товаріщей з "Гарної страви" кепські справи
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18.03.2023 19:43 Відповісти
На передову *******...страшний ворог внутрішній!!!!
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18.03.2023 20:11 Відповісти
Не може Бути !!!!!!..)
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18.03.2023 23:18 Відповісти
Вони мерзотники і мерзотники ті хто їх кришує.
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18.03.2023 23:54 Відповісти
У меня на работе отдел снабжения берет список фирм-продавцов и что по какой цене они продают. И покупают самое дешевое. 5% имеет значение. А тут разы. Тех кто выбрал этих продавцов за решетку нещадно. Вместе с продавцами. Мафия явно.
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19.03.2023 00:20 Відповісти
И еще. Не продавцов надо выбирать, а самый дешевый товар и смотреть кто его продает. И покупать. Я не подсказываю им, они и так все знают. Только гнилые мошенники, поэтому так себя ведут.
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19.03.2023 00:25 Відповісти
Хоча б один зебіл напише чому так? І чому винен Порошенко?
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19.03.2023 05:35 Відповісти
хтось усердно розгойдує човен
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19.03.2023 10:35 Відповісти
Студия "95 квартал" в начале своей деятельности

финансировалась одиозным украинским политиком,

кумом президента РФ Владимира ***** Виктором Медведчуком.

https://www.o b o z r e v a t e l.com/show/news/80123-odin-negativ-chekalkin-rasskazal-kak-95-kvartal-finansirovalsya-medvedchukom.htm
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19.03.2023 11:39 Відповісти
картопля по 7 наприклад а доставка+зберігання-частково гнила і можливо і вийде в два раза дорожче
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19.03.2023 10:39 Відповісти
якщо картопля закуплена по 7 то до цієї ціни потрібно додати доставку зберігання мінус підгнивша і можливо ціна і вийде в три рази більша
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19.03.2023 10:43 Відповісти
Покупаю на рынке картошку по 7 все время и никогда она у меня не подгнила настолько, чтобы стать в три раза дороже.
Не надо прикрывать зеленых барыг
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19.03.2023 11:53 Відповісти
А хіба харчі зберігаються не на складах військових частин? Раніше так було, мій двоюрідний брат розповідав, як у Десні з холодильників розгружав свинину 1975 року заморозки...
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19.03.2023 14:15 Відповісти
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Стаття 11. Засади діяльності Збройних Сил України

Збройні Сили України провадять свою діяльність на засадах:

верховенства права, законності та гуманності, поваги до людини, її конституційних прав і свобод;

гласності, відкритості для демократичного цивільного контролю;

поєднання єдиноначальності і колегіального розроблення найбільш важливих рішень;

забезпечення державного соціально-економічного та соціально-правового захисту громадян, які перебувають на службі у Збройних Силах України, а також членів їх сімей;
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19.03.2023 11:32 Відповісти
А керує всім цим мародерством єрмак!
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19.03.2023 13:06 Відповісти
А прикриває боневтік?!
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19.03.2023 14:05 Відповісти
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