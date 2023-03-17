Постачальники харчів для ЗСУ закуповують продукти вдвічі-втричі дешевше, ніж продають їх Міноборони, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

Журналісти виявили, що фірми закуповують найбільш "ходові" продукти (картоплю, яблука, яйця, капусту тощо) за цінами, удвічі-тричі нижчими, ніж зрештою постачатимуть їх для війська.

Про це у Facebook повідомила журналістка "Схем" Наталія Седлецька, передає Цензор.НЕТ.

"Ми отримали у своє розпорядження усі 8 контрактів на харчування армії, укладених між Міністерством оборони та приватними фірмами у грудні 2022 року, та порівняли ціни у них із оновленими додатками до цих контрактів, які були переукладені після скандалу із завищеною вартістю на продукти для ЗСУ, що розгорнувся у січні навколо одного такого постачальника (Актив Компані). Ми дійшли висновку, що навіть після зниження цін, по багатьом ключовим позиціям вони все одно залишаються вищими за середньоринкові", - зазначила вона.

Журналісти "Схем" дістали закриту податкову звітність цих фірм та виявили, що самі вони закуповують найбільш "ходові" продукти (картоплю, яблука, яйця, капусту тощо) за цінами, удвічі-тричі нижчими, ніж зрештою постачатимуть їх для війська.

"Аналіз "Схем" виявив наступне. У засекречені грудневі контракти з МО постачальники заклали таку ціну на картоплю: від 17,7 гривень і аж до 27 гривень за кілограм. Після скандалу деякі фірми знизили ціну до 12,6 грн/кг, а деякі – так і залишили 17,7 грн/кг. При цьому, як з’ясували "Схеми", у грудні-січні вони закуповували її по ціні… від 7,6 до 10,8 грн за кілограм", - розповіла Седлецька.

За її словами, таким чином, "маржинальність" для приватників все одно зберігається на рівні 40-50 відсотків навіть після зниження цін.

"Вони продаватимуть армії картоплю майже вдвічі дороже, ніж самі її закуповують. І майже вдвічі дорожче, ніж вона представлена вроздріб в більшості мережевих супермаркетів України.

Ще один овоч, який становить вагому частину раціону для війська і закуповується у великих обсягах – це капуста. Здебільшого – звичайна, білоголова. Фірма "Актив компані", за оновленим контрактом продаватиме її за 22 гривні. При цьому, "Схеми" виявили, що протягом грудня-січня ця фірма закупила цей товар у великих обсягах майже втричі дешевше, по 8,5 гривень за кіло. Ще два постачальника закуповували її протягом зими в середньому по 10-12 гривень, а згодились постачати для війська приблизно вдвічі дорожче", - додала вона.

Що стосується закупівлі яєць для Міноборони, то після скандалу в контракті "Актив Компані" вони були вказані не по 17 грн, а по 9 за штуку.

"Водночас, як "Схеми" змогли побачити з закритої податкової документації компаній, самі постачальники закуповують яйця по ціні від 5,4 до 6,3 грн за штуку. Отже на шляху до армії вони дорожчають в середньому на 30-40 відсотків, незалежно від регіону постачання. Тобто маржа для приватних фірм лише по цих "масових" позиціях на контрактах складає від 30 до 70 відсотків", - наголосила Седлецька.

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