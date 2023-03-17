Постачальники харчів для ЗСУ закуповують продукти вдвічі-втричі дешевше, ніж продають їх Міноборони, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА
Журналісти виявили, що фірми закуповують найбільш "ходові" продукти (картоплю, яблука, яйця, капусту тощо) за цінами, удвічі-тричі нижчими, ніж зрештою постачатимуть їх для війська.
Про це у Facebook повідомила журналістка "Схем" Наталія Седлецька, передає Цензор.НЕТ.
"Ми отримали у своє розпорядження усі 8 контрактів на харчування армії, укладених між Міністерством оборони та приватними фірмами у грудні 2022 року, та порівняли ціни у них із оновленими додатками до цих контрактів, які були переукладені після скандалу із завищеною вартістю на продукти для ЗСУ, що розгорнувся у січні навколо одного такого постачальника (Актив Компані). Ми дійшли висновку, що навіть після зниження цін, по багатьом ключовим позиціям вони все одно залишаються вищими за середньоринкові", - зазначила вона.
Журналісти "Схем" дістали закриту податкову звітність цих фірм та виявили, що самі вони закуповують найбільш "ходові" продукти (картоплю, яблука, яйця, капусту тощо) за цінами, удвічі-тричі нижчими, ніж зрештою постачатимуть їх для війська.
"Аналіз "Схем" виявив наступне. У засекречені грудневі контракти з МО постачальники заклали таку ціну на картоплю: від 17,7 гривень і аж до 27 гривень за кілограм. Після скандалу деякі фірми знизили ціну до 12,6 грн/кг, а деякі – так і залишили 17,7 грн/кг. При цьому, як з’ясували "Схеми", у грудні-січні вони закуповували її по ціні… від 7,6 до 10,8 грн за кілограм", - розповіла Седлецька.
За її словами, таким чином, "маржинальність" для приватників все одно зберігається на рівні 40-50 відсотків навіть після зниження цін.
"Вони продаватимуть армії картоплю майже вдвічі дороже, ніж самі її закуповують. І майже вдвічі дорожче, ніж вона представлена вроздріб в більшості мережевих супермаркетів України.
Ще один овоч, який становить вагому частину раціону для війська і закуповується у великих обсягах – це капуста. Здебільшого – звичайна, білоголова. Фірма "Актив компані", за оновленим контрактом продаватиме її за 22 гривні. При цьому, "Схеми" виявили, що протягом грудня-січня ця фірма закупила цей товар у великих обсягах майже втричі дешевше, по 8,5 гривень за кіло. Ще два постачальника закуповували її протягом зими в середньому по 10-12 гривень, а згодились постачати для війська приблизно вдвічі дорожче", - додала вона.
Що стосується закупівлі яєць для Міноборони, то після скандалу в контракті "Актив Компані" вони були вказані не по 17 грн, а по 9 за штуку.
"Водночас, як "Схеми" змогли побачити з закритої податкової документації компаній, самі постачальники закуповують яйця по ціні від 5,4 до 6,3 грн за штуку. Отже на шляху до армії вони дорожчають в середньому на 30-40 відсотків, незалежно від регіону постачання. Тобто маржа для приватних фірм лише по цих "масових" позиціях на контрактах складає від 30 до 70 відсотків", - наголосила Седлецька.
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то як поржали? мабуть ранко житиз голою дупою та ще й з війною?
ілі апять нє відітє прямой связі "ЗЕ**** = БІДНІСТЬ + ВІЙНА"??????
А наше суспільство до того ж досі сидить на голці зомбоящика та вірить виключно йому...
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!
Це щось новеньке - в податковій звітності(закритої 🤔) вказується що за якими цінами купується? Це мабуть якась тільки "схемам" відома звітність.
А на фото в статті мабуть бланки цієї звітності?
Включайте голову, панове.
Я не виключаю що купують дешевше(можливо значно дешевше), але коли в тексті написана маячня, то довіра щодо об'єктивності одразу пропадає
І в податковій накладній зазначається і назва, і кількість, і ціна.
А ти скоріш за все чуло про книгу покупок та книгу продаж.
Бовдур, тобі скільки років, чмошник? Я тебе не чіпав, придурка, який думає що податкова накладна - це податкова звітність.
І да, ти ще мабуть в пісочниці гралось, коли я ці ази проходив так що завалі, чмо, свою пельку, та не відсвічувай, "екзаменатор"
😁
European Union has 14 points declared
to reduce corruption.
Germoney until now
has implemented only 1 point.
Still ¡13! points to implement left.
Ukraine is not alone.
Где наш украинский Джон Хетчер (Стивен Сигал)? Или мы только смотрим фильмы с Мел Гибсоном, Сильвестером Сталлоне, Брюсом Уиллисом…? Или это только бред сценаристов…В жизни таких нет.
Если Гос.Органы не выполняют свои функции и получают зарплаты за деньги налогоплательщиков, то зачем они…
Там же наверняка есть порядочные офицеры…Что же вы молчите?
Я не голосовала ни за Зеленского, ни за Порошенко, т.к. считаю их наследниками и продолжателями афёр Ёси Бендера.
Порядні офіцери є (генерали Марченко та Кривонос, комбат "Купол" тощо), але влада їх гнобить та переслідує. Хіба досі ще незрозуміло, що ця влада "працює" не на боці України?
Или теперь как-то не комильфо признаться , что вы голосовали за ЗЄ?
Данные из опендата
Власники «ГАРНА СТРАВА» Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 66А
https://opendatabot.ua/p/7MDQ711 Шелест Євгенія Вікторівна
цю посаду (міністра оборони) повинна зайняти людина, якій потрібна ця країна а не нажива, та, яка ,можливо, втратила руку чи ногу на фронті- але не бажання боротись далі, тому що в МО на неї чекає новий фронт. якщо ця людина набере нову команду з собі подібних - ми побачимо "диво дивне" - забезпечення потреб арміі у 2 або 3 рази зменшене. корупційну мафію паркетних генералів та іх заступників з нач відділами потрібно прибрати цілком , одна посада нічого не змінить, просто почнуть рахувати яйця в кілоджоулях чи футах, що буде , на їх думку гарним поясненням суспільству нових змін. те ж саме до інших держ службовців - іх місця повинні зайняти саме така категорія людей - які перші пішли на фронт, а зараз після пораненння можуть відчувати себе забутими, а іх потенціал не розкритим. і тоді держ служба не буде найкращим стартапом збагачення - а почесною роботою на УКРАЇНУ за гідну оплату. міністр, який переслідує через сбу журналістів які викрили корупцію в його міністерстві -ВОРОГ НАРОДУ!, а не просто чергово зашкварений злодюжка на яйцях по 17
Тот кто не выбирал цирк шапито во власть, чтобы хоть поржать, нникогда не скажет "мы"
Существует хотя бы чувство самосохранения, чтобы тебя не причислили к этому "мы"
https://youtu.be/jBBdxRviIlQ
финансировалась одиозным украинским политиком,
кумом президента РФ Владимира ***** Виктором Медведчуком.
https://www.o b o z r e v a t e l.com/show/news/80123-odin-negativ-chekalkin-rasskazal-kak-95-kvartal-finansirovalsya-medvedchukom.htm
Не надо прикрывать зеленых барыг
Стаття 11. Засади діяльності Збройних Сил України
Збройні Сили України провадять свою діяльність на засадах:
верховенства права, законності та гуманності, поваги до людини, її конституційних прав і свобод;
гласності, відкритості для демократичного цивільного контролю;
поєднання єдиноначальності і колегіального розроблення найбільш важливих рішень;
забезпечення державного соціально-економічного та соціально-правового захисту громадян, які перебувають на службі у Збройних Силах України, а також членів їх сімей;