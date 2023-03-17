Блащак: "Ми маємо створити таку сильну армію, щоб Росія не наважилася на нас напасти"

Варшава планує зміцнити свою армію настільки, щоб Путін або будь-хто інший не наважився атакувати Польщу. Частині, яка дислокується біля кордону з Калінінградською областю, передали ракетні установки HIMARS.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Portal Samorządowy".

За словами міністра оборони Польщі Міріуша Блащака, Польща утворює нові дивізії на заміну тих, які були розформовані у 2015 році. Він додав, що підрозділи 16-ї механізованої дивізії в Ольштині нещодавно були оснащені корейськими танками K2 й самохідними гаубицями K9. Також незабаром надійдуть на озброєння дивізії ракетні установки HIMARS.

Ольштин, де дислокується підрозділ, знаходиться поблизу Калінінградської області Росії.

"Ми, поляки, усвідомлюємо, наскільки небезпечною є імперія зла, якою є Російська імперія - скільки кривд, скільки злочинів вчинили росіяни, коли окупували польську територію. Тому наше завдання - побудувати таку сильну польську армію, щоб ті, хто сьогодні відбудовує імперію зла, не наважилися напасти на нашу батьківщину", - заявив Блащак.

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