Блащак: "Ми маємо створити таку сильну армію, щоб Росія не наважилася на нас напасти"
Варшава планує зміцнити свою армію настільки, щоб Путін або будь-хто інший не наважився атакувати Польщу. Частині, яка дислокується біля кордону з Калінінградською областю, передали ракетні установки HIMARS.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Portal Samorządowy".
За словами міністра оборони Польщі Міріуша Блащака, Польща утворює нові дивізії на заміну тих, які були розформовані у 2015 році. Він додав, що підрозділи 16-ї механізованої дивізії в Ольштині нещодавно були оснащені корейськими танками K2 й самохідними гаубицями K9. Також незабаром надійдуть на озброєння дивізії ракетні установки HIMARS.
Ольштин, де дислокується підрозділ, знаходиться поблизу Калінінградської області Росії.
"Ми, поляки, усвідомлюємо, наскільки небезпечною є імперія зла, якою є Російська імперія - скільки кривд, скільки злочинів вчинили росіяни, коли окупували польську територію. Тому наше завдання - побудувати таку сильну польську армію, щоб ті, хто сьогодні відбудовує імперію зла, не наважилися напасти на нашу батьківщину", - заявив Блащак.
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ця Держава буде мати таку армію, що буде піСятися буде не тільки Пу, але Сі
ПОЛЯКАМ
Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними...
Отак-то, ляше, друже, брате!
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
От поляки полохливі..
На нас вже напали, у нас вже анексували, нас у же вбивали, але ми вирішили що актуально для країни поржать, а не армію будувати - краще асфальтовані дороги.
Україна в 1991 р. мала набагато більшу армію та промисловий потенціал, але все просра...ли не позбувшиь комуняк
Після чого беремо під контроль України територію до Сочі та до Волгодонську (включно з ними) щоб стати по географічних перешкодах та ізолювати майбутні улуси від моря, бо хочемо ми цього чи ні, а вони можуть знову зібратись до купи. Зробивши це ми гарантуватимемо собі безпеки на віка.