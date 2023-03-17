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Новини
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Блащак: "Ми маємо створити таку сильну армію, щоб Росія не наважилася на нас напасти"

блащак

Варшава планує зміцнити свою армію настільки, щоб Путін або будь-хто інший не наважився атакувати Польщу. Частині, яка дислокується біля кордону з Калінінградською областю, передали ракетні установки HIMARS.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  "Portal Samorządowy".

За словами міністра оборони Польщі Міріуша Блащака, Польща утворює нові дивізії на заміну тих, які були розформовані у 2015 році. Він додав, що підрозділи 16-ї механізованої дивізії в Ольштині нещодавно були оснащені корейськими танками K2 й самохідними гаубицями K9. Також незабаром надійдуть на озброєння дивізії ракетні установки HIMARS. 

Ольштин, де дислокується підрозділ, знаходиться поблизу Калінінградської області Росії. 

"Ми, поляки, усвідомлюємо, наскільки небезпечною є імперія зла, якою є Російська імперія - скільки кривд, скільки злочинів вчинили росіяни, коли окупували польську територію. Тому наше завдання - побудувати таку сильну польську армію, щоб ті, хто сьогодні відбудовує імперію зла, не наважилися напасти на нашу батьківщину", - заявив Блащак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перемога України буде найважливішим кроком до вступу в НАТО, - Блащак

армія (3782) Польща (8659) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+12
Здравые мысли умного человека. А не "сотрем границы в голове" и "я в голове войну уже закончил". Если бы у нас так думал нарид, "уставший от войны", то и большой агрессии не было бы.
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17.03.2023 14:30 Відповісти
+11
прихід до влади в Україні цього зеленого, криворагульного чмошника і наркомана спільна спецоперація українського олігархату (коломошських, фірташів, львочкіних, сикізів, пінчуків) та фсб/гру кацапії !!! воно 2.5 роки всіляко співпрацюволо з ворогом, дивлячись ***** в дупу та було готове здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його, банду зелених зрадників гауляртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!



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17.03.2023 14:34 Відповісти
+5
Поки у них достатні запаси біомаси тупої - нападуть. Навіть якщо у вас буде зброя 23 тисячоліття, а у них лише дрючки та каміння...
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17.03.2023 14:28 Відповісти
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Поки у них достатні запаси біомаси тупої - нападуть. Навіть якщо у вас буде зброя 23 тисячоліття, а у них лише дрючки та каміння...
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17.03.2023 14:28 Відповісти
тому хай живе Річ Посполита нова -
конфедеративна держава Польщі, України, Литви, Білорусі та всіх вільних народів Центральної Європи

ця Держава буде мати таку армію, що буде піСятися буде не тільки Пу, але Сі
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17.03.2023 14:47 Відповісти
****, коли ти вже здохнеш, малорос проклятий зі своєю річпосполитою.
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17.03.2023 14:55 Відповісти
всі питання до Тараса Григоровича

ПОЛЯКАМ
Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними...

Отак-то, ляше, друже, брате!
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
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17.03.2023 15:13 Відповісти
Кінексберг і Східна Приусія це Німетчина !!! кацапи мали звільнити цю територію від свого кацапського лайна ще у 1995 році !!!
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17.03.2023 14:29 Відповісти
Żadnych Niemców. Królewiec będzie polski. Kacapy - wypierdalać, Niemcy - tak samo.
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17.03.2023 16:18 Відповісти
Здравые мысли умного человека. А не "сотрем границы в голове" и "я в голове войну уже закончил". Если бы у нас так думал нарид, "уставший от войны", то и большой агрессии не было бы.
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17.03.2023 14:30 Відповісти
прихід до влади в Україні цього зеленого, криворагульного чмошника і наркомана спільна спецоперація українського олігархату (коломошських, фірташів, львочкіних, сикізів, пінчуків) та фсб/гру кацапії !!! воно 2.5 роки всіляко співпрацюволо з ворогом, дивлячись ***** в дупу та було готове здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його, банду зелених зрадників гауляртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!



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17.03.2023 14:34 Відповісти
Добре що він не присипляє свое суспільство!!! Як пісюн-пианіст вводів нас в оману та шкодів і зраджував, розмінуючи перешийок, відпускаючи вагнеровців, розброючи державу...
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17.03.2023 14:45 Відповісти
А як же поржать ?
От поляки полохливі..
На нас вже напали, у нас вже анексували, нас у же вбивали, але ми вирішили що актуально для країни поржать, а не армію будувати - краще асфальтовані дороги.
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17.03.2023 14:45 Відповісти
вірно казава проф. Преображенський, розруха не в унітазах та заводах, а в головах.

Україна в 1991 р. мала набагато більшу армію та промисловий потенціал, але все просра...ли не позбувшиь комуняк
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17.03.2023 14:50 Відповісти
Чудова робота, не зупиняйтеся і зміцнюйте армію, що вже ваша могла напасти, тобто завдати превентивний удар, нащо чекати, поки півень клюне? А коли зміцните, передайте все Україні і взагалі не треба буде турбуватись вам про оборону, довірте свою зброю кращим професіоналам у цій справі
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17.03.2023 14:52 Відповісти
З якого то хрена їм передавати все те шо вони роблять для своєї безпеки. Нам і нових доріг вистачає.
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17.03.2023 16:00 Відповісти
Простіше розвалити росію на царства мотивувавши до діяльності російських локальних царків. Мотивувати через ослаблення кремля і демонстрацію його немочі, та через фізичний пресинг на царьків що або вони не підкоряються немічному кремлю, або ми їх та їх сім'ї живцем ріжемо на м'ясо та згодовуємо свиням і на їх місце просуваємо інших. Це ідеально спрацює.

Після чого беремо під контроль України територію до Сочі та до Волгодонську (включно з ними) щоб стати по географічних перешкодах та ізолювати майбутні улуси від моря, бо хочемо ми цього чи ні, а вони можуть знову зібратись до купи. Зробивши це ми гарантуватимемо собі безпеки на віка.
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17.03.2023 16:08 Відповісти
 
 