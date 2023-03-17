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Новини
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СБУ та БЕБ проводять обшуки на "облгазах" Фірташа, - джерело. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Бюро економічною безпеки проводять обшуки в "облгазах", які належать олігарху Дмитру Фірташу.

Про це повідомило Цензор.НЕТ джерело у правоохоронних органах.

Зазначається, що СБУ та БЕБ здійснюють обшуки по "газовому крилу" DF-Group.

Так, обшуки - у Києві, Львові, Рівному, Вінниці, Харкові, Закарпатті, Івано-Франківську та інших офісах "Регіональнох газової компанії".

За даними джерела, правоохоронці розслідують схему незаконного виведення коштів, сплачених за спожитий газ на підконтрольні структури. Збитки сягають мільярдів гривень.

Також читайте: БЕБ проводить обшуки на тютюновій фабриці на Львівщині

СБУ та БЕБ проводять обшуки на облгазах Фірташа, - джерело 01
СБУ та БЕБ проводять обшуки на облгазах Фірташа, - джерело 02
СБУ та БЕБ проводять обшуки на облгазах Фірташа, - джерело 03
СБУ та БЕБ проводять обшуки на облгазах Фірташа, - джерело 04
СБУ та БЕБ проводять обшуки на облгазах Фірташа, - джерело 05

Автор: 

облгази (276) обшук (1986) СБУ (13052) Фірташ Дмитро (895) Бюро економічної безпеки (664)


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Топ коментарі
+22
А чого це СБУ взуття не зняло?
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17.03.2023 15:02 Відповісти
+18
Беня 5 млрд. доларів украв і живе собі. Це все шоу для тупого бидла.
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17.03.2023 15:11 Відповісти
+12
Фірташ регоче аж із Відня чути.
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17.03.2023 15:09 Відповісти
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щось їх націоналізують, націоналізують, та ніяк не націоналізують остаточно
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17.03.2023 15:01 Відповісти
Нічого там націоналізувати не треба, вони діють по договорам оренди, сидять на управлінні газопроводами які їм не належать. Треба щоб місцеві влади порозривали ці договори, і на конкурсній основі вибрали нові управляючі компанії. Як московських попів із церков виганяють, так і цих треба гнати.
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17.03.2023 15:36 Відповісти
я не сам вигадав, читаю:

Слідчий суддя Печерського суду Києва передав в управління АРМА арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем за клопотанням Державного бюро розслідувань.«Відтепер держава контролюватиме постачання споживачам природного газу. Це є надважливим питанням національної безпеки, особливо в умовах російської агресії», - йдеться у повідомленні пресслужби.

«Економічна правда» нагадує:

«У червні 2021 року Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості газорозподільних систем у користування приватним операторам. Багаторічна протиправна діяльність завдала державі збитків на суму 1,488 млрд грн. Операторів газорозподільних мереж або так званих облгазів в Україні налічується понад 40. Приблизно 70% газу в країні розподіляє Регіональна газова компанія бізнесмена Дмитра Фірташа, який переховується від правосуддя США та України в... Швейцарії...

з дефініцією теж не згоден, але саме націоналізацією це називають всі змі та експерти з "експертами"
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17.03.2023 15:47 Відповісти
Це тільки частинка, газоросподільчі мережи мають різних власників, часто це просто кінцеві споживачі, підприемства чи частні домогосподарства, громади. Облгази нихрена не строіли, вони управляють чужим. Місцеві влади мають богато можливостей по управлінню ціми процесами, но як завжди корумповані, і десятирічями сомокчуть прутня, у фірташа, коломойського, і прочоі жиді…
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17.03.2023 17:44 Відповісти
А чого це СБУ взуття не зняло?
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17.03.2023 15:02 Відповісти
Кабаре продовжується. Ну проведуть. І що? Провели у Коломойського, і що? Народ, який торчить від кварталістів та дивиться Марафон Звіздєжа мабуть упісявся від Шоу. Завтра про це забуде, бо покажуть нову серію.
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17.03.2023 15:05 Відповісти
А саме ЩО там можна знайти, докази крадіжок??? Так для цього не обов"язково там нишпорити
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17.03.2023 15:06 Відповісти
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17.03.2023 15:06 Відповісти
продала правільно - каломойським і пінчучкам.
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17.03.2023 15:42 Відповісти
Це добре.

Але це тільки перший крок..

Потрібна системна робота уряду по створенню «нової архітектури» в єнергітічній галузі.
Щоб ця галузь працювала на Україну, та в інтересах кожного громадянина.

А ні в групових інтересах сумнівних бізнес структур, незрозумілих « инвесторів», незрозумілого походження.
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17.03.2023 15:08 Відповісти
Фірташ регоче аж із Відня чути.
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17.03.2023 15:09 Відповісти
заходят в помещение и даже не снимают обувь ??? Фирташ подаст в суд за осквернение кошерного помещения
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17.03.2023 15:10 Відповісти
Беня 5 млрд. доларів украв і живе собі. Це все шоу для тупого бидла.
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17.03.2023 15:11 Відповісти
Тєлєшоу від кварталу95
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17.03.2023 15:34 Відповісти
Не пройшло і чотири роки. Оперативненько. Спочатку дали обібрати мудрий нарід до нитки, а потім ніби щось чи когось шукають. Що не діляться? Переписати на друзів єлдака, нарід буде в захваті.
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17.03.2023 15:35 Відповісти
зразу приходить на ум питання , а чого с хфірташем і каломойським не розібралися після революції гідності,а в особливо її ,,лідер,, і ,,провідник,,??
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17.03.2023 15:45 Відповісти
Відповісти просто, бо фірташ був під слідством США в Австрії, чи десь там в ЄС, не в Україні а коломойський зразу втік до Ізраїлю і приїхав тільки при Зеленському. Ось і всі питання до пана Зеленського. Там здається хтось із банку поцупив 5,5 мільярдів доларів США, такий весь не громадянин України і не олігарх і мабуть не співвласник з медведчуком телеканалу "1+1", на якому виступає "квартал"?
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17.03.2023 18:33 Відповісти
Тю а шо так можна было?!Ещё бы через лет так 20 обшукалы!чё за клоунада в Украине!да всё национализировать!
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17.03.2023 15:35 Відповісти
Днепрогаз национализировали. Результат: теперь в Днепре уже не осталось людей сомневающихся в том, что государство - худший из всех возможных и невозможных собственников. Такого бардака и звиздеца как последние два месяца с платежками на газ не было никогда.
4190 показания за февраль, 4118 показания за январь. Разница 4190-4118 = 72 куба. Но это нормальная, человеческая арифметика. Арифметика государственного Нафтогаза: 4190-4118 = 415,58.
Так это еще по божески. Другим выставляют счета за взятые с потолка 3000 кубов. По квартире, хозяин которой с апреля находится в Германии и за весь этот период есть фотографии счетчика на каждое первое число насчитали 20 кубов.
Так что, хотите бардак, "левые" цифры в платежках и километровые очереди жалобщиков - добивайтесь национализации.
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17.03.2023 19:21 Відповісти
у носках?
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17.03.2023 15:36 Відповісти
Інші облгази не кращі, контролюються то риговнею, то рашистами через офшори.
Їх перевіряти не_на_часі?
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17.03.2023 15:37 Відповісти
Я за доставку не плачу Львів
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17.03.2023 15:38 Відповісти
А міністерство оборони - шо не на часі. Там таки оборутки з закупівельними цінами, шо фірташ, проти них - бомжара.
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17.03.2023 15:40 Відповісти
В ціні газу закладено було і транспортування однак влада з олігархами вирішили щоб нарід заплатив ще раз віддавши в безоплатну аренду російському мафіозі фірташу облгази
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17.03.2023 18:24 Відповісти
Было ваше стало наше! Закон джунглей
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17.03.2023 15:52 Відповісти
Так Фирташа и его компании крышует НКРЕКП. Я написал им жалобу на Николаевгаз, а НКРЕКП лениво промычало, и выложило документы в ответе, как начисляется оплата за транспортировку. Вот мое письмо в НКРЕКП :

На фоні війни моє звернення може казатись дрібязковим, але я хочу таки звернути вашу увагу на те, як Миколаївгаз під шумок военних дій стараеться обдурити своїх споживачів і вкрасти у них грошей. 3 січня я зайшов на сайт 104ua щоб занести дані про спожитий мною газ за грудень 22 року і звернув увагу на то, що з Нового року я повинен платити за доставку газу 254 гр.19 коп. Ціна доставки газу складаеться з вжитого газу в кубометрах за період з жовтня 2021р. по вересень 2022 року, ділиться на 12 , цим визначаеться місячна потужність, яка множиться на вартість доставки газу, у Миколаївгаз це буде 2.388 гр. за кубометр і отримуеться сума, яку треба сплачувати кожен місяць за доставку газу. Сума явно була завищенною і я звернувся на 104ua Миколаївгазу за розясненням. У відповіть мені сказали, що вони не причому, отправили на Миколаївгаззбут. Написав листа і їм. Відповіді не отримав.Щоб було вам зрозуміло, про що я пишу, наведу таблицю, яку я зробив для порівняння. Мій особистий рахунок на сайті 104ua в Миколаївгаз : 1000344256

З лівої сторони вказаний місяць, потім показання лічильника за данний місяць, потім різниця, скільки я спожив газу і права колонка - данні від Миколаївгазу. Переважна більшість показань від Миколаївгазу не співпадають з моїми данними. Я сплачую за газ через Приват24 і в мене е всі копії квитінцій про оплату за кожен місяць, завірені печаткою Приватбанком, тому являються документом, на відміну від даних Миколаївгазу, які просто придумані. Особливо виділяються дані за квітень, в який я спожив 79 кубів газу а вони намалювали 155 кубів. Я розрахувався за вжиті мною 79 кубів газу, а з Миколаївгазу був звінок, що я винен ще 660 гр. і вони подадуть в суд, щоб я заплатив їм. Ну а вишенька на тортик - жовтень 2021 року, коли я спожив 33 кубометра, а ці артисти намалювали 370 кубів газу, я стільки не споживаю в самі холодні зимові місяці. І мені вже виписали попередження про відключення газу, як що я не розрахуюсь з ними за придумані ними цифри, взяті із стелі.

Місяць------------ показання
лічильника---------- спожито газу-----------дані від
Миколаївгазу

Лічильник №774734

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Жовтень 21р.----- 7715 - 7682 = ------------33 куб.м.----------370,13 куб. м

Листопад 21р. ----7821 - 7715 = ------------106 куб. м-------- 50,62 куб.м

Грудень 21р. ------7982 - 7831 = ------------161 куб. м------- 230.03куб.м

Січень 22р---------8169 - 7982 = ------------187куб.м---------202.56куб.м

Лютий 22р --------8321 - 8169 = ------------152 куб. м------- 152куб.м

Березень 22р.-----8485 - 8321 = ------------164 куб. м------- 77.01куб.м

Квітень 22р. -------8564 - 8485 = ------------79 куб. м-------- 155.11куб.м

Травень 22р.------ 8575 - 8564 =-------------11 куб. м--------- 10.88куб.м

Червень 22р. ------8580 - 8575 =-------------5 куб. м--------- 16куб.м

Липень 22р.------- 8585 - 8580 =-------------5 куб. м ---------- 0

Серпень 22р.-------8589 - 8585 =-------------4 куб. м------9 куб.м

Вересень 22р. 8593 - 8589 =-------------4 куб. м----------- 4куб.м

По моїм розрахункам з жовтня 2021р по вересень 2022р. виходить :

8593 куб м.(вересень 2022р) мінус 7682 (жовткнь 2021р) = 911 куб. метрів

Ділим на 12, отримуем установлену потужність 75.92.

Установлену потужність множим на ціну доставки газу, установлену Миколаївгазом,

2.388гр. за куб. метр. Виходить 181гр. 29 коп. Миколаївгаз требує 254гр.19 коп.

При моїй пенсіі 2784гр (стаж 41 з половиною років) якось не дуже хочеться переплачувати 79гр.90коп

Розберіться будь ласка з цими злодюжками. Я не думаю, що я в них такий один, у них може бути ціла система обкрадання.

Уже і звонили по телефону і присилали предупрежденияпро відключення, погрожували судом. По документам, оригінали яких я можу надати це е признаками рекету з боку Миколаївгазу та

Миколаївгаззбуту

А по поводу СБУ, это хорошая идея, надо будет сегодня и им пожаловаться на рекет Миколаївгазу.
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17.03.2023 17:34 Відповісти
Не туліть грішне до праведного. Ніякого відношення сивочолий до облгазів немає. А от результатом атаки на бізнес Фірташа стане переоформлення цього джерела доходів на Коломойського або Єрмака (чи його людей)
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17.03.2023 17:34 Відповісти
Транспортування температурні коєфіцієти це ж досягнення сивочолого єлча на рахунок переоформлення ви праві
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17.03.2023 18:27 Відповісти
ой, бросьте
команда "фас" не прозвучит никогда
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17.03.2023 17:41 Відповісти
Та бери любі владні кабінети починаючи з Києва і закінчуючи адміністрацією селищної громади, познаходиш скільки, що не повіриш в об*єми краденого. Дурнувате об*єднання в громади добиває невеликі населені пункти. Вони скоро зовсім пропадуть з мапи України і без війни на цій території.
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17.03.2023 18:24 Відповісти
Єти воры -гавнюки Фирташи,.Коломойские , ахметовы, Пинчуки .давно должны были быть в наручниках..
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17.03.2023 18:47 Відповісти
Ти ба, як дЄрьмак креативно пропонує Фірташу поділитися накраденим баблом - тут тобі і "маскі-шоу" і "цікаві конкурси" в різних містах України і яскраві заголовки, прям все за правилами зеленого шапіто. Наскочили, зробили картинку для "лоховського марафону", навіть не розбувшись, зрубили бабла з власника, і потім замуляли тему новим шоу для лохів... І такий "канєц епохі бєднасті" вже 4 роки поспіль... І що цікаво - лохи це лайно далі хавають, бабло тече, а війна все спише... Ну принаймні "слуги" та "найвеличніший лідор" так вважають. Чи помиляється ця мерзота, залежить лише від громадян України ("какієразніци" до них не відносяться, бо бидло)
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17.03.2023 19:25 Відповісти
Как же всё это катастрофически поздно!
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17.03.2023 21:10 Відповісти
Тема з газом просто перейде в другі руки,для простих людей ціна не зміниться,весь сенс цієї новини
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18.03.2023 10:38 Відповісти
 
 