СБУ та БЕБ проводять обшуки на "облгазах" Фірташа, - джерело. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Бюро економічною безпеки проводять обшуки в "облгазах", які належать олігарху Дмитру Фірташу.

Про це повідомило Цензор.НЕТ джерело у правоохоронних органах.

Зазначається, що СБУ та БЕБ здійснюють обшуки по "газовому крилу" DF-Group.

Так, обшуки - у Києві, Львові, Рівному, Вінниці, Харкові, Закарпатті, Івано-Франківську та інших офісах "Регіональнох газової компанії".

За даними джерела, правоохоронці розслідують схему незаконного виведення коштів, сплачених за спожитий газ на підконтрольні структури. Збитки сягають мільярдів гривень.

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