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Новини Агресія Росії проти України Війна
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35 росіян, які підтримують війну Росії, у Латвії внесли до "чорного списку"

латвія

У "чорному списку" - артисти, журналісти, блогери та інші громадські діячі.

Про це пише Європейська правда із посиланням на МЗС Латвії, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс ухвалив рішення додати до списку небажаних осіб ще 35 громадян Росії, які підтримали російську агресію проти України.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс ухвалив рішення додати до списку небажаних осіб ще 35 громадян Росії, які підтримали російську агресію проти України.

Зокрема, у новий санкційний список потрапили співак Ярослав Дронов ("SHAMAN"), телеведучі Руслан Осташко, Юлія Барановська, Валерія Кудрявцева, актори Кирило Кузнецов, Поліна Агурєєва, Олександр Носков, Стас Старовойтов, пропагандист Акім Гасанов, віцепрезидент АТ "РФК-банк" Володимир Барінов та інші.

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Латвія рішуче засуджує неспровоковану та невиправдану війну, розв’язану Росією проти України, яка триває вже понад рік і в якій через жорстокість російських збройних сил щоденно гинуть українські цивільні особи та військові.

Підтримка звірств, скоєних кремлівським режимом, означає співучасть у скоєних злочинах; тому в'їзд таких осіб до Латвії не допускається", - пояснили у МЗС Латвії.

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Латвія (1372) росія (66431) санкції (12249)


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чемодан, вокзал, мацковія для цього кацапського лайна !!!
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17.03.2023 15:31 Відповісти
Nažaļ , tak nazivaiemie "haroshie "ruskie , boļe apasni . A te , kto rabotaiet v atkrituiu , s temi i tak jasno . NO eta v Eirope mala kto asaznaiot !
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17.03.2023 15:34 Відповісти
так и есть. Где не плюнь в европе, там начинают петь о плохом путине и бедных хороших русских!
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17.03.2023 21:54 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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17.03.2023 16:17 Відповісти
Лучше бы обратили внимание на собственные, латвийские помойки РАШИСТОВ типа даугавпилсского Грани, рижских ББ, ватных помоек в коментах Делфи и ТВНЕТ!
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17.03.2023 17:42 Відповісти
 
 