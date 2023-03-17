ДБР спільно з СБУ викрило на Херсонщині подружжя зрадників, яке працювало в окупаційній виправній установі

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді трьом колишнім працівникам установи "Дар’ївська виправна колонія (10)", які після деокупації Херсонської області, сподіваючись уникнути відповідальності, спалили свої російські паспорти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Подружжя, яке працювало молодшими інспекторами у виправній установі, перейшло на бік ворога. Після тимчасової окупації та захоплення колонії, вони продовжили "працювати", але вже на агресорів у незаконно створеному органі "Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области".

Як зазначається, фейкова установа працювала за законами країни-агресора. Подружжя виконувало всі вказівки окупантів. Відомо, що вони також надавали спецслужбам і військовим РФ інформацію щодо місцевих патріотів, зокрема учасників АТО та ООС.

До них долучився ще один працівник установи. Він брав активну участь у залученні місцевих жителів до співпраці з ворогом.

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У відомстві зазначили, що під час санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних, в останнього виявлено та вилучено відповідні агітаційні матеріали, підписана присяга громадянина РФ, службові посвідчення, символіка рф. Також вилучені документи, що були видані окупантами для безперешкодного проїзду блокпостами та дозвіл на носіння зброї.

За оперативною інформацією усі троє отримали паспорта країни-агресора. Але після звільнення Херсону подружжя зрадників їх спалило. Підозрювані намагалися переховуватися, але їх було викрито під час проведення стабілізаційних заходів.

Усім трьом повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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