Ватажок терористів "ДНР" Пушилін отримав громадянство Бразилії та купив там маєток, - соцмережі. ДОКУМЕНТ

В соцмережах опубліковано документ, згідно з яким ватажок терористів так званої "ДНР" Денис Пушилін придбав у Бразилії маєток площею 550 квадратних метрів. Купівлю здійснено на бразильський паспорт з його ім’ям.

Документ опублікував блогер Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Документ датовано 5 листопада 2022 року. В ньому вказано, що покупець - громадянин Бразилії Денис Володимирович Пушилін. Транскрипцій "Володимирович" дає змогу припустити, що бразильський паспорт Пушилін отримував, пред’явивши свої українські, а не російські документи.

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