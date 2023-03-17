Ватажок терористів "ДНР" Пушилін отримав громадянство Бразилії та купив там маєток, - соцмережі. ДОКУМЕНТ
В соцмережах опубліковано документ, згідно з яким ватажок терористів так званої "ДНР" Денис Пушилін придбав у Бразилії маєток площею 550 квадратних метрів. Купівлю здійснено на бразильський паспорт з його ім’ям.
Документ опублікував блогер Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Документ датовано 5 листопада 2022 року. В ньому вказано, що покупець - громадянин Бразилії Денис Володимирович Пушилін. Транскрипцій "Володимирович" дає змогу припустити, що бразильський паспорт Пушилін отримував, пред’явивши свої українські, а не російські документи.
Топ коментарі
+39 Линкин Парк #550871
показати весь коментар17.03.2023 15:42 Відповісти Посилання
+31 Белла Богун #551369
показати весь коментар17.03.2023 15:40 Відповісти Посилання
+25 Oleg Mamont
показати весь коментар17.03.2023 15:39 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ім'я йому підійде - Барбі (означає "мандрівник з чужини")
https://www.youtube.com/watch?v=MOqilGgXpzQ
Среди них и те наверно шо получили бабки за трупаков.
Там вроде бы если родишь ребенка, его запишут как аргентинца.
550 кв.м. - це 20*20 + 10*15, тобто 5.5 сотки.
Прямо скажемо - небагато, як для такого навороченого перця. Певне, що крав по мінімуму.
"І не думай втікти, я і в Полтаві знайду"
Предатели оне такие
а я думав тільки Україну