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Ватажок терористів "ДНР" Пушилін отримав громадянство Бразилії та купив там маєток, - соцмережі. ДОКУМЕНТ

пушилін

В соцмережах опубліковано документ, згідно з яким ватажок терористів так званої "ДНР" Денис Пушилін придбав у Бразилії маєток площею 550 квадратних метрів. Купівлю здійснено на бразильський паспорт з його ім’ям.

Документ опублікував блогер Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Документ датовано 5 листопада 2022 року. В ньому вказано, що покупець - громадянин Бразилії Денис Володимирович Пушилін. Транскрипцій "Володимирович" дає змогу припустити, що бразильський паспорт Пушилін отримував, пред’явивши свої українські, а не російські документи.

Читайте: Ні про яке перемир’я не може бути й мови, - ватажок донецьких терористів Пушилін не підкорився розпорядженню Путіна

Ватажок терористів ДНР Пушилін отримав громадянство Бразилії та купив там маєток, - соцмережі 01

Ватажок терористів ДНР Пушилін отримав громадянство Бразилії та купив там маєток, - соцмережі 02

Автор: 

Бразилія (287) громадянство (1082) Пушилін Денис (135)


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Топ коментарі
+39
Теперь в Бразилии на одну дикую обезьяну больше...
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17.03.2023 15:42 Відповісти
+31
Проєкт "ЛДНР" закривається? Розходимося по домівках?
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17.03.2023 15:40 Відповісти
+25
бразильский пенис душилин ))) шоб его там обезьяны ***** )))
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17.03.2023 15:39 Відповісти
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бразильский пенис душилин ))) шоб его там обезьяны ***** )))
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17.03.2023 15:39 Відповісти
Проєкт "ЛДНР" закривається? Розходимося по домівках?
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17.03.2023 15:40 Відповісти
А имя себе на Педро или Гомес еще не поменял?....
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17.03.2023 15:41 Відповісти
поменял на - Пенис Душилин. теперь официально )
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17.03.2023 15:46 Відповісти
дон Пеніс Душилін дель Данбасс
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17.03.2023 16:02 Відповісти
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17.03.2023 16:25 Відповісти
Хулио..
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17.03.2023 16:00 Відповісти
Мабуть вже вчить португальський ізик.
А ім'я йому підійде - Барбі (означає "мандрівник з чужини")
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17.03.2023 16:02 Відповісти
Гомес Педрович Чепушило
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17.03.2023 16:02 Відповісти
Теперь в Бразилии на одну дикую обезьяну больше...
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17.03.2023 15:42 Відповісти
не обіжайте бібізян це невідома науці тварюка.
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17.03.2023 15:56 Відповісти
Без срока давности. Крысиные тропы в Новый Свет. Цикл «Прокуроры 5».
https://www.youtube.com/watch?v=MOqilGgXpzQ
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17.03.2023 15:42 Відповісти
А як же бананова республіка?
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17.03.2023 15:43 Відповісти
Надіюся місцеві з ним розберуться швиденько. Я про мафію.
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17.03.2023 15:44 Відповісти
В Бразилії та Аргентині дуже великі та дружні українські діаспори В основному це емігранти першої половини ХХ ст Більшість - з Західної України Вони його швидко "візьмуть в оборот"
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17.03.2023 16:12 Відповісти
Московиты извернутся в три погибели, но найдут способ купить жилплощадь за пределами московии.
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17.03.2023 15:45 Відповісти
А,,рай,, на землі росія чому обминув а так хвалив?
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17.03.2023 15:46 Відповісти
Сразу видно - уверенно смотрит в будущее Новоотсоссии 😂😂
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17.03.2023 15:47 Відповісти
он больше всех верит в победу рабсии, прям всей гнилой душой.
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17.03.2023 15:47 Відповісти
Так воно дурне?? Якби є договір про екстрадицію..Бразилія видає воєнних злочинців
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17.03.2023 15:47 Відповісти
Вы нипанимаэтэ, эта другое!11!
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17.03.2023 15:51 Відповісти
громадянин Бразилії а як же бамбас, рідна говень, срускій мір.
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17.03.2023 15:49 Відповісти
Руссайты пишут шо росиянки массово едут в Аргентину.
Среди них и те наверно шо получили бабки за трупаков.
Там вроде бы если родишь ребенка, его запишут как аргентинца.
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17.03.2023 17:23 Відповісти
Уже все, заворачивают беременных. Как основание, недобросовестный туризм. Они же едут туда на последнем триместре. Недавно 26 кацапских беременных теток держали 3 суток в аэропорту, до ближайшего рейса на родные болота.
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17.03.2023 20:50 Відповісти
Хитрая жопа всё таки бывший мммщик всё таки.
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17.03.2023 15:50 Відповісти
Судячи з документу, придбано земельну ділянку, а не будинок.
550 кв.м. - це 20*20 + 10*15, тобто 5.5 сотки.
Прямо скажемо - небагато, як для такого навороченого перця. Певне, що крав по мінімуму.
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17.03.2023 15:51 Відповісти
За будынком дело не станет
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17.03.2023 16:13 Відповісти
Треба було на Кубі або у Північній Кореї )))
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17.03.2023 15:51 Відповісти
Якщо я правильно зрозумів, не маєток, земельна ділянка 550 м.кв.
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17.03.2023 15:51 Відповісти
Ну да, там же много диких обиззян.
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17.03.2023 15:53 Відповісти
троцкий тоже думал, что спрятался
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17.03.2023 15:54 Відповісти
неуловимый Джо решил скрыться в бразильских лесах Амазонии.
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17.03.2023 15:54 Відповісти
Как говорила тітка Секлета (За двома зайцями):

"І не думай втікти, я і в Полтаві знайду"
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17.03.2023 16:17 Відповісти
ну с покупкой то такое, но как паспорт бразильский получил!?
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17.03.2023 15:55 Відповісти
Тітка з Бразилії підігнала)
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17.03.2023 15:58 Відповісти
также як і той бразилець який хотів в суд Гааги влаштуватися. мабуть резидентура там москальська
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17.03.2023 16:00 Відповісти
Фазенда дона пушилью.
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17.03.2023 15:56 Відповісти
Це чудове свідчення, як вірять в "пабєду" кацапські уйобки,що знайомі з ситуацією не передач шапіро-скабєєвой-кісєльова, а з інших джерел))
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17.03.2023 15:57 Відповісти
Я так понимаю, что страну он подбирал под морду лица !
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17.03.2023 15:59 Відповісти
вам говорили что МММ к успеху приведет, а вы не верили
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17.03.2023 15:59 Відповісти
Сподівається "маленьку Швейцарію" тепер і в Бразілії будувати??
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17.03.2023 16:03 Відповісти
чепушилін збирається драпати від любимої паРаші якмога далі?
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17.03.2023 16:03 Відповісти
Путін виписав йому відрядження із мокрою печаткою ?
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17.03.2023 17:28 Відповісти
Думаю наше Бавовнятко собирается в командировку в Бразилию на ранчо к Пушилину, ага.
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17.03.2023 16:05 Відповісти
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17.03.2023 16:05 Відповісти
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17.03.2023 16:34 Відповісти
донна Роза Душиліна з країни дікіх дамбазян
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17.03.2023 17:29 Відповісти
Педро Душнильо
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17.03.2023 16:09 Відповісти
Тепер в Бразилії на одного Педро більше...
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17.03.2023 16:10 Відповісти
«Мало ли в Бразилии Педров и не сосчитаешь». (с)
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17.03.2023 16:16 Відповісти
На бездуховный запад, ну не как так. Предал скрепы.
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17.03.2023 16:13 Відповісти
Сначала предал Украину, а затем и расеюшку

Предатели оне такие
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17.03.2023 16:19 Відповісти
Рожа в нього абізянська так шо зійде за бразильську фауну.
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17.03.2023 16:14 Відповісти
Скоро на пляже Копакабана начнётся паломничество - посмотреть на пенис душилина
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17.03.2023 16:15 Відповісти
вона оно чё?!...
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17.03.2023 16:22 Відповісти
Он еще не в базе Интерпола ?
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17.03.2023 16:24 Відповісти
Если Бразилия не входит в список сотрудничества з Интерполом,то ему там ничего не грозит, кроме малярии.
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17.03.2023 17:33 Відповісти
А шож теперь делать? Пенис Душилин и народ бамбаса кормили Украину и Европу, а теперь, когда пенис рванет в Бразилию, будет голод? Вон, фюрер репоедов *****, срущее в чемодан, прокукарекало, шо в Лондоне нет помидор и огурцов, которыми расея их кормила и лондонцы переходят на репу, а с бегством пениса Душилина всем кранты...
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17.03.2023 16:29 Відповісти
А де поданя в міжнародний розшук українськими правоохороними органами на цього терориста злочинця ? чому ця паскуда в Бразилії купило а не на росії .
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17.03.2023 16:30 Відповісти
А як же ж Бамбас!?
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17.03.2023 16:30 Відповісти
Ми тебе гандоне і там достанемо!
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17.03.2023 16:31 Відповісти
Не жилец чепушилка. Кацапам это не понравится.
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17.03.2023 16:42 Відповісти
До своїх у джунглі потягнуло, горілли чєкають на тебе.
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17.03.2023 16:51 Відповісти
Что и стоило доказать...
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17.03.2023 16:51 Відповісти
Україна повинна з бразилією серйозно поговорити як так сталось що вони надали громадянство терористу? За це і дипломатичні відносини розірвати можна
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17.03.2023 16:51 Відповісти
Південна Америка завжди була надійним прихистком для нацистів, а тепер для рашистів.
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17.03.2023 17:04 Відповісти
Ну нацисти це таке вони хоч терористами не були на відміну від цих клоунів
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17.03.2023 17:59 Відповісти
многие российские чиновники и военные преступники готовят себе запасной аэродром в странах Латинской Америки, в частности в Аргентине. (по сообщениям знакомых ) Совсем как Гитлер со свитой....
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17.03.2023 16:52 Відповісти
дамбас ще й Бразилію годував, он як !

а я думав тільки Україну
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17.03.2023 16:53 Відповісти
Маленький подарок себе - на годовщину октября... Святое дело.
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17.03.2023 16:55 Відповісти
Видно славно настриг бабла з лугандонських лохів.
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17.03.2023 17:00 Відповісти
плохая донецкая обезьяна.......................тьфу ***......................
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17.03.2023 17:14 Відповісти
Якщо він у розшуку - не по ***** сомбреро.
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17.03.2023 17:26 Відповісти
Не знаю, як у Бразилії із видачею злочинців та їхніх активів, але знаю, що там легко замовити ліквідацію.
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17.03.2023 17:38 Відповісти
навіщо це все жмурику?
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17.03.2023 18:30 Відповісти
бомбаских идиотов сепаров и коллаборантов к рефии решил присоединить, а сам в Бразилию.
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17.03.2023 20:03 Відповісти
Будет в белых штанах, а к ним и тапочки под цвет
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17.03.2023 20:09 Відповісти
И весь бамбасс гарцует, мурцует, танцует и поёт ламбу-баду---от восторга! Найдётся ли один там на сегодня какой ботаник со знанием португальского языка?
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17.03.2023 20:34 Відповісти
Опаньки, МММ в действии, лэнэрэдэнэре . Опыт не пропить. Для молодежи этих образований рекомендовано узнать, что такое пирамида МММ Мавроди и Пушилин в этой связи. Значит готовит себе отход, проект лэнэрэдэнэрэ закончился.... Сложно и недолго будет ему в Бразилии, там очень большая украинская диаспора.... А сейчас уже даже адрес всем известен. Как прозрачен стал мир... беда просто...
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17.03.2023 21:23 Відповісти
Там у Комарова зв'язки в фавелах, може домовиться, щоб спалили разом зі злим духом? Відоси з Зелею вже майже ніхто не дивиться, займись Діма ділом. А ще з дикими племенами курив і танцював, то вони за карпатські коралі і борщ теж можуть посприяти.
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18.03.2023 00:46 Відповісти
Чупушила на старті в південну Америку, чучело буде валити з ДНР, потрібно задвухсотити петушар
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18.03.2023 08:15 Відповісти
Может пора лишить уже этого чепушилку украинского гражданства?
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25.03.2023 07:36 Відповісти
 
 