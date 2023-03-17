Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили бойові дії у найскладніших точках фронту

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідмоляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Головнокомандувач ЗСУ поінформував про загальну ситуацію на фронті. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про обстановку на їхніх напрямках. Окремо члени Ставки зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту. Керівники розвідки розповіли про плани та ймовірні дії противника у близькій та середньостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, учасники засідання були поінформовані про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб. Також було розглянуто актуальну зовнішньополітичну ситуацію в контексті відбиття російського вторгнення.

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