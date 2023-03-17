Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили бойові дії у найскладніших точках фронту
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це повідмоляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Головнокомандувач ЗСУ поінформував про загальну ситуацію на фронті. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про обстановку на їхніх напрямках. Окремо члени Ставки зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту. Керівники розвідки розповіли про плани та ймовірні дії противника у близькій та середньостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, учасники засідання були поінформовані про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб. Також було розглянуто актуальну зовнішньополітичну ситуацію в контексті відбиття російського вторгнення.
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зе, його банда, 2.5 роки всіляко співпрацювали з ворогом, дивлячись ***** в дупу та було готове здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його, банду зелених зрадників гауляртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!
В роли польского разведчика "Янека" В.А.Зеленский под личиной российского агента "Ермак"
І ще одне. До приходу Зеленського подібна карта могла б відобразити численні українські укріпрайони на потенційних напрямках вторгнення, хоча за Порошенка путін навіть не мріяв про перспективу великого наступу. Частина таких укріплень на Донецькому напрямку й досі стримують ворола й не дають йому просунутися вперед. А напрям з Криму взагалі був неприступною фортецею на зразок того, що ворог зараз вибудовує біля Мелітополя. Їх узагалі не можна було подолати. Так само й Маріуполь був укріплений з боку ворога й був неприступним, але ворогів умисне пропустили з тилу. Були й відведені бригади з півночі, від Києва та зняті укріпрайони...
Те саме, що ціною надзусиль доведеться зараз проривати ЗСУ, мало вберегти країну від вторгнення торік і порступово вичерпати агресивний запал путлєра. Але потім дехто вирішив знищити країну із середини. Це була найгеніальніша у своїй руйнівній силі операція...
-Сирський в інтерв'ю "Economist": "В Україні є проблема з ************"
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Але Сирського нагородили черговою медалькою, а "Купола" через теж саме понизили в посаді
і у всьому винен порох...