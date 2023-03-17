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Новини Війна
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Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили бойові дії у найскладніших точках фронту

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідмоляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Головнокомандувач ЗСУ поінформував про загальну ситуацію на фронті. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про обстановку на їхніх напрямках. Окремо члени Ставки зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту. Керівники розвідки розповіли про плани та ймовірні дії противника у близькій та середньостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, учасники засідання були поінформовані про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб. Також було розглянуто актуальну зовнішньополітичну ситуацію в контексті відбиття російського вторгнення.

Читайте: Зеленський схвалив перше в цьому році збільшення видатків держбюджету

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) ЗСУ (7717) Ставка (141)


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Топ коментарі
+17
вофка зе може досить з себе корчини дибіла червоножопого йоську сталіна (джугашвілі) ???
зе, його банда, 2.5 роки всіляко співпрацювали з ворогом, дивлячись ***** в дупу та було готове здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його, банду зелених зрадників гауляртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!



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17.03.2023 15:48 Відповісти
+16
Які можуть бути бойові дії з отакими?
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17.03.2023 15:55 Відповісти
+15
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17.03.2023 15:57 Відповісти
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вофка зе може досить з себе корчини дибіла червоножопого йоську сталіна (джугашвілі) ???
зе, його банда, 2.5 роки всіляко співпрацювали з ворогом, дивлячись ***** в дупу та було готове здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його, банду зелених зрадників гауляртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!



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17.03.2023 15:48 Відповісти
Може він розкаже, що таке ставка, бо люди собі вже такого нашифрували, кажуть вже що Залужний зайвий
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17.03.2023 15:49 Відповісти
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17.03.2023 15:57 Відповісти
Роздратування та злість при згадці Янелоха Боневтіка серед усіх моїх знайомих що на роботі що серед родичив. Воно навіть зека переплюнуло
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17.03.2023 15:51 Відповісти
Та воно зека вже обскакало давно. Яник там від подиву хрініє, типу - а що, так можна було??
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17.03.2023 15:55 Відповісти
Які можуть бути бойові дії з отакими?
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17.03.2023 15:55 Відповісти
Перемога буде! Не завдяки, а всупереч...
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17.03.2023 17:30 Відповісти

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17.03.2023 15:58 Відповісти
Ти сэр, або гей. Вже опріділись сер Гей.
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17.03.2023 16:08 Відповісти
"Якщо ти не можеш і не хочеш побороти корупцію в країні, то ти маєш її очолити" (із цитат преZeдента)
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17.03.2023 16:07 Відповісти
А в цей час, в Одесі, тітушки слуг наріду блокують волонтерський центр Гончаренко. Там плетуть маскувальні сітки для ЗСУ, котрі незабаром їдуть захищати Бахмут - https://www.5.ua/regiony/v-odesi-u-volonterskomu-tsentri-titushky-napaly-na-dvokh-deputativ-miskrady-ta-zaboronialy-liudiam-plesty-sitky-dlia-zsu-301439.html https://www.5.ua/regiony/v-odesi-u-volonterskomu-tsentri-titushky-napaly-na-dvokh-deputativ-miskrady-ta-zaboronialy-liudiam-plesty-sitky-dlia-zsu-301439.html

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17.03.2023 16:08 Відповісти
Фильм "Ставка больше, чем жизнь" (студия "Квартал-95" 2023 г.)
В роли польского разведчика "Янека" В.А.Зеленский под личиной российского агента "Ермак"
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17.03.2023 16:12 Відповісти
Оо, ''ставковий керувник''
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17.03.2023 16:15 Відповісти
На цій карті відображено проаналізовані за супутниковими знимками локації оборонних споруд ворога. Це не про звичайні окопи й бліндажі, а реальні укріпрайони. Ми хоч уявляємо, якою кров'ю такі укріплення прориваються?

І ще одне. До приходу Зеленського подібна карта могла б відобразити численні українські укріпрайони на потенційних напрямках вторгнення, хоча за Порошенка путін навіть не мріяв про перспективу великого наступу. Частина таких укріплень на Донецькому напрямку й досі стримують ворола й не дають йому просунутися вперед. А напрям з Криму взагалі був неприступною фортецею на зразок того, що ворог зараз вибудовує біля Мелітополя. Їх узагалі не можна було подолати. Так само й Маріуполь був укріплений з боку ворога й був неприступним, але ворогів умисне пропустили з тилу. Були й відведені бригади з півночі, від Києва та зняті укріпрайони...

Те саме, що ціною надзусиль доведеться зараз проривати ЗСУ, мало вберегти країну від вторгнення торік і порступово вичерпати агресивний запал путлєра. Але потім дехто вирішив знищити країну із середини. Це була найгеніальніша у своїй руйнівній силі операція...
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17.03.2023 16:18 Відповісти
Що ти розумієш у військових справах нещастя ти гірке? Не втручайся у роботу військових, бо жертв стане набагато більше. Краще приструни свою зелену шоблу, щоб незаважала фронту допомогати. Це я про центр Гончаренка. Щоб не розкрадали військовий бюджет. Це закупки яблук по 53 грн. Саме такі питання розглядай на ставці, якщо вже так не терпить в сраліна пограти.
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17.03.2023 16:31 Відповісти
ꑭ Криголам ꑭ



-Сирський в інтерв'ю "Economist": "В Україні є проблема з ************"
-"Купол" в інтерв'ю "Washington Post": "В Україні є проблема з ************"

Але Сирського нагородили черговою медалькою, а "Купола" через теж саме понизили в посаді

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17.03.2023 16:43 Відповісти
а це, свої-чужі....
і у всьому винен порох...
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17.03.2023 18:39 Відповісти
А ермак присутствовал?
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17.03.2023 16:52 Відповісти
И сообщение в Центр уже передал.
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17.03.2023 17:31 Відповісти
 
 