УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10717 відвідувачів онлайн
Новини
11 391 31

Військовослужбовець у Чернівцях прийшов з гранатою і травматом на суд над сином

граната

Коли біля металошукача на пункті пропуску чоловіка запитали про заборонені предмети, він дістав з кишені і показав гранату.

Про це повідомив начальник ГУНП у Чернівецькій області Руслан Дударець, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на місцеве видання "Молодий буковинець".

Інцидент стався в Апеляційному суді Чернівецької області. Там розглядали справу сина чоловіка.

"До Апеляційного суду на судове засідання прийшов батько засудженого. Дізнавшись, що сину змінили міру запобіжного заходу на взяття під варту, він хотів пройти до нього у залу судового засідання. На пункті пропуску, де стоїть металошукач, його зупинили працівники судової охорони і запитали про заборонені предмети. Чоловік дістав з кишені гранату і показав її", - розповів Дударець.

Дивіться: На Київщині чоловік постраждав від вибуху гранати, яку приніс додому. ФОТОрепортаж

Після перемовин із працівниками судової охорони, які сказали, що не пустять його у суд, він вийшов.

"Чоловік вийшов до арки біля вхідних дверей Апеляційного суду. Ми провели з ним перемовини. Він добровільно віддав гранату і травматичний пістолет, який був при ньому. Чоловік нікому не погрожував, але висловив невдоволення, що сину призначили такий жорсткий вирок", - зазначив Дударець.

Також дивіться: На Донеччині чоловік під час вуличного конфлікту кинув гранату, загинув випадковий перехожий. ФОТО

Тепер поліція з’ясовуватиме, звідки у військовослужбовця граната. Йому може загрожувати до 8 років позбавлення волі за незаконне поводження зі зброєю.

Автор: 

граната (807) суд (11757) Чернівці (562) військовослужбовці (4831)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+39
кого ??? суддів ???
показати весь коментар
17.03.2023 15:57 Відповісти
+33
Ви зачекайте закінчення війни. Сотні тисяч бійців повернуться із фронту, побачать, що нічого клоуни не змінили в країні за ці роки, і тоді вся та суддівсько-прокурвівська писдота почне ковтати гранати народного гніву.
показати весь коментар
17.03.2023 16:03 Відповісти
+22
зная наши суды, все правильно сделал.
показати весь коментар
17.03.2023 15:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зная наши суды, все правильно сделал.
показати весь коментар
17.03.2023 15:56 Відповісти
В штрафбат
показати весь коментар
17.03.2023 15:57 Відповісти
кого ??? суддів ???
показати весь коментар
17.03.2023 15:57 Відповісти
вот жеж загадка - откуда у военного граната, в стране где идет война. да щас граната есть у каждого третего алкаша под киоском, а про военных и говорить даже нечего.
показати весь коментар
17.03.2023 15:57 Відповісти
"граната есть у каждого третего алкаша под киоском"???
показати весь коментар
17.03.2023 16:14 Відповісти
судя по новостям - да. сейчас в пьяных бытовых ссорах, вместо ножа или ножки от табуретки используют гранаты. отсюда вывод - что граната есть у всех кому не лень.
показати весь коментар
17.03.2023 16:16 Відповісти
Глупый поступок,пришел и сдался.....срок поймал... Интересно за что сына судили....
показати весь коментар
17.03.2023 15:59 Відповісти
А може він спецом, щоб сісти і не повертатися на передову?
Бо за зраду дадуть 15, а за гранату 3
показати весь коментар
17.03.2023 16:26 Відповісти
Дурак!
показати весь коментар
17.03.2023 16:03 Відповісти
Ви зачекайте закінчення війни. Сотні тисяч бійців повернуться із фронту, побачать, що нічого клоуни не змінили в країні за ці роки, і тоді вся та суддівсько-прокурвівська писдота почне ковтати гранати народного гніву.
показати весь коментар
17.03.2023 16:03 Відповісти
Ну як це - не змінили? Змінили! З демократичної країни Україну перетворили на авторитарну державу з витікаючими звідти наслідками.
показати весь коментар
17.03.2023 16:43 Відповісти
Нічого подібного не буде.
показати весь коментар
17.03.2023 17:44 Відповісти
а почему "клоуны" должны что-то менять? это прям искренняя вера в рандомное человечество. имхо, что-то поменять можно скажем по-Дарвину - всех вооружить и вперед, можно как-то управляемо, скажем, выбирать разных д*билов в разные структуры власти исключительно на год, а потом к примеру год держать в тюрьме и проверять на честность\адекватность\везучесть и т.п. можно конечно еще воспитывать новое поколение на основах морали, права, экологии, логики, уважения к личности и т.п. а потом тупо поменять всех на новых и надеяться что все пойдет в нужном векторе, но это наверное будет сложнее чем перевоспитать Хйла под старость.
показати весь коментар
17.03.2023 21:11 Відповісти
Від "українського" судді всього можна чекати, чоловік молодець, підготовився.
показати весь коментар
17.03.2023 16:16 Відповісти
Незаконне означає всупереч закону. Якому. В Україні не існує законів, які б забороняли гуляти з гранатою
показати весь коментар
17.03.2023 16:19 Відповісти
Почитай КК України ст. 263.
показати весь коментар
17.03.2023 16:45 Відповісти
В цьому випадку є таке положення:

Важливо! Відповідно до частини третьої статті 263 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2150-20#n2 КК України особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої не підлягає кримінальній відповідальності за вчинення дій, передбачених частиною першою або другою цієї статті.
показати весь коментар
17.03.2023 16:47 Відповісти
Надо в суды ходить с веревкой и мылом! Судьи большего не заслужили!
показати весь коментар
17.03.2023 16:20 Відповісти
Якби він її підірвав там, мабуть не особливо би більше отримав
показати весь коментар
17.03.2023 16:21 Відповісти
Наши прокуроришки,судьишки и их решения против воина с передовой,кто же тут прав?
показати весь коментар
17.03.2023 16:21 Відповісти
На жаль, це тільки початок...
показати весь коментар
17.03.2023 16:21 Відповісти
Гранату, пистолет, автомат и т. п. Сейчас достать не проблема. А то что случилось частный случай. Который стоит россматривать отдельно.
Часный случай
показати весь коментар
17.03.2023 16:23 Відповісти
Как глупо... А ведь деды еще учили, что огород нужно маслом поливать)
показати весь коментар
17.03.2023 16:25 Відповісти
а це не той кілер що Рєзнікова вбити хотів?
показати весь коментар
17.03.2023 16:26 Відповісти
Заблукав і приміщення перепутав.
показати весь коментар
17.03.2023 16:42 Відповісти
Не там гранату засветил - нужно чтобы судья за колечко дернул когда мантию по утру одевал
показати весь коментар
17.03.2023 16:33 Відповісти
Це тільки початок. Після війни зельоним за всі діяння повернеться.

https://www.youtube.com/watch?v=_2PlG3nMdfs Допекли!
показати весь коментар
17.03.2023 17:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JdGZMbHCw20 Воїн ЗСУ про премії народним депутатам
показати весь коментар
17.03.2023 17:27 Відповісти
Это он взятку на лапу судье хотел дать,правда без чеки.
показати весь коментар
17.03.2023 18:38 Відповісти
За що сина посадили???
показати весь коментар
17.03.2023 21:36 Відповісти
Звідки військовослужбовець взяв гранату...під час війни....Нічого тупішого в житті не читав
показати весь коментар
18.03.2023 20:09 Відповісти
 
 