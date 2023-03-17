Військовослужбовець у Чернівцях прийшов з гранатою і травматом на суд над сином

Коли біля металошукача на пункті пропуску чоловіка запитали про заборонені предмети, він дістав з кишені і показав гранату.

Про це повідомив начальник ГУНП у Чернівецькій області Руслан Дударець, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на місцеве видання "Молодий буковинець".

Інцидент стався в Апеляційному суді Чернівецької області. Там розглядали справу сина чоловіка.

"До Апеляційного суду на судове засідання прийшов батько засудженого. Дізнавшись, що сину змінили міру запобіжного заходу на взяття під варту, він хотів пройти до нього у залу судового засідання. На пункті пропуску, де стоїть металошукач, його зупинили працівники судової охорони і запитали про заборонені предмети. Чоловік дістав з кишені гранату і показав її", - розповів Дударець.

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Після перемовин із працівниками судової охорони, які сказали, що не пустять його у суд, він вийшов.

"Чоловік вийшов до арки біля вхідних дверей Апеляційного суду. Ми провели з ним перемовини. Він добровільно віддав гранату і травматичний пістолет, який був при ньому. Чоловік нікому не погрожував, але висловив невдоволення, що сину призначили такий жорсткий вирок", - зазначив Дударець.

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Тепер поліція з’ясовуватиме, звідки у військовослужбовця граната. Йому може загрожувати до 8 років позбавлення волі за незаконне поводження зі зброєю.