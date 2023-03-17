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Новини Агресія Росії проти України
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На окупованій Херсонщині росіяни викрадають у цивільних автівки, причепи, скутери й човни, - Центр національного спротиву

мвд,росія,окупанти

Окупанти продовжують мародерити на окупованій Херсонщині, викрадаючи в людей транспортні засоби.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Автівки викрадають в Скадовському районі, також в людей забирають причепи, скутери й човни. Ворог здійснює рейди по селах й забирає майно нібито на потреби армії. Проте в більшості випадків авто потім переганяється й продається у РФ", - йдеться в повідомленні.

Також росіяни під час рейдів шукають мисливську зброю й інші цінності, які також "конфісковують". У ЦНС зазначають, що така поведінка ворога вкотре доводить, що росіяни не вірять в те, що вони на ТОТ назавжди й розграбовують регіон за можливості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вивозять з окупованих територій вкрадену побутову техніку вантажівками, якими доставлялись боєприпаси, - Міноборони

Автор: 

мародерство (341) окупація (6762) крадіжка (663) Херсонська область (5937)


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Топ коментарі
+5
я думав закормлюють морозивом і тортами
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17.03.2023 16:03 Відповісти
+4
не, блеать, они дарить будут...
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17.03.2023 16:07 Відповісти
+2
Не викрадають, а мародерять
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17.03.2023 16:05 Відповісти
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я думав закормлюють морозивом і тортами
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17.03.2023 16:03 Відповісти
Яким боком ц до Херсонщини?
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17.03.2023 16:23 Відповісти
яким треба? правим?
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17.03.2023 16:26 Відповісти
Лівим) то ж лівий берег.
не вірно сприйняв ваш пост. Сорі)
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17.03.2023 16:39 Відповісти
Та то ж" их земля ,и люди ",они ж "освобождают ".
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17.03.2023 18:56 Відповісти
Не викрадають, а мародерять
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17.03.2023 16:05 Відповісти
а те кому не хватило машин, мопедов и лодок - шьют дирижабли, и воздушные шары... *********** как то ж надо будет побыстрому
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17.03.2023 16:07 Відповісти
не, блеать, они дарить будут...
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17.03.2023 16:07 Відповісти
Ну як завжди, спочатку мародерство, а потім жест доброї волі
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17.03.2023 16:10 Відповісти
Каждый украинец должен иметь оружие.
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17.03.2023 16:17 Відповісти
Очередной "антифашист" попал в плен ЗСУ
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17.03.2023 16:24 Відповісти
Прицепы чтоб ***** вместо чумоданов подставлять
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17.03.2023 16:25 Відповісти
Дякуємо , ЗЕ ! Дякуємо !
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17.03.2023 17:40 Відповісти
Штауфенберг был боевой офицер....а в СВО участвуют ЗОМБИ московиты-насильники, мародёры, палачи, насильники, убийцы стариков, женщин и детей!!!!
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17.03.2023 18:29 Відповісти
и все молча отдадут без визга, так как это пришли кацапы долгожданные. А в Харькове военные подходят к мужику, который торгует на рынке и попросил документы предъявить, так тот так отгавкивался и оскорблял этого военного, с пренебрежением к ВСУ.
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17.03.2023 20:00 Відповісти
а какого хера "военные" на рынке подрабатывают?
у мужика на рынке ментовская крыша, вот он их и послал к ним...
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17.03.2023 20:34 Відповісти
 
 