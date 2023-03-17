На окупованій Херсонщині росіяни викрадають у цивільних автівки, причепи, скутери й човни, - Центр національного спротиву
Окупанти продовжують мародерити на окупованій Херсонщині, викрадаючи в людей транспортні засоби.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Автівки викрадають в Скадовському районі, також в людей забирають причепи, скутери й човни. Ворог здійснює рейди по селах й забирає майно нібито на потреби армії. Проте в більшості випадків авто потім переганяється й продається у РФ", - йдеться в повідомленні.
Також росіяни під час рейдів шукають мисливську зброю й інші цінності, які також "конфісковують". У ЦНС зазначають, що така поведінка ворога вкотре доводить, що росіяни не вірять в те, що вони на ТОТ назавжди й розграбовують регіон за можливості.
Топ коментарі
+5 Alex Sav #513490
показати весь коментар17.03.2023 16:03 Відповісти Посилання
+4 Vv Tt #438850
показати весь коментар17.03.2023 16:07 Відповісти Посилання
+2 Марина Нєчаєва #561577
показати весь коментар17.03.2023 16:05 Відповісти Посилання
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не вірно сприйняв ваш пост. Сорі)
у мужика на рынке ментовская крыша, вот он их и послал к ним...