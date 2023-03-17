У Білорусі до 12 років засудили екскерівниць незалежного порталу TUT.BY
Мінський міський суд засудив колишню головну редакторку найбільшого білоруського незалежного порталу TUT.BY Марину Золотову та ексгендиректорку цього медіа Людмилу Чекіну до 12 років позбавлення волі в колонії загального режиму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".
"Під час суду їх (Золотову та Чекіну, - ред.) тримали в наручниках. Рішення у справі ухвалила суддя Валентина Зянкевич. Суд у закритому режимі тривав понад два місяці – загалом відбулося 37 засідань", - ідеться в повідомленні.
Чековій поставили у провину "ухилення від сплати сум податків, зборів в особливо великому розмірі" та "заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці білорусі". Золотовій додали до цього статтю про "розпалення ворожнечі".
Як зазначається, увечері 16 березня білоруське ТБ показало "розслідування" про роботу ТУТ.ВY. Пропагандистка Ксенія Лєбєдєва обіцяла розповісти, у чому винні співробітники порталу. Але, по суті, їх звинуватили тільки в тому, що у 2013-2014 роках журналісти висвітлювали події в Україні під час Майдану, у 2010 році писали про післявиборчі протести в Білорусі, про девальвації в країні, а також про репресії проти мирних білоруських протестувальників у 2020 році.
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В Офісі президента України створюють лояльний до чинної української влади пул блогерів, https://babel.ua/texts/54885-oligarhi-investuvali-kapitali-v-slugu-narodu-teper-namagayutsya-virishuvati-svoji-zavdannya-radnik-golovi-op-mihaylo-podolyak-pro-medvedchuka-poroshenka-i-robotu-z-shariyem-interv-yu повідомив в інтерв'ю виданню «Бабель» радник керівника ОПУ Михайло Подоляк.
«Вони самі, думаю, будуть публічно говорити про позитивні тренди у внутрішній політиці, а не просто хейтити. У нас, на жаль, 90 відсотків інформпростору - це хейт. Вважається, що негатив добре продається, що на ньому можна добре сидіти. Ця велика проблема, якій понад 20 років», - сказав Подоляк.
фото https://zaxid.net/ з соцмереж
3 березня українські інста-блогери зустрілися з з радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком
У п'ятницю, 3 березня, українські блогери зустрілися з радником голови Офісу президента https://zaxid.net/mihaylo_podolyak_tag56307/ Михайлом Подоляком , за підсумками якої деякі блогери опублікували фото нагород нібито від Головного управління розвідки (ГУР) «За сприяння воєнній розвідці». Після цього в мережі виник скандал, адже ані ОП, ані ГУР не інформували, за що саме нагородили блогерів. Пізніше Михайло Подоляк повідомив, що не вручав блогерам жодних нагород, а зустріч провели для «налагодження комунікації».
3 та 4 березня низка українських блогерів опублікували на своїх сторінках фото та відео із зустрічі з радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком. Серед них - телеведучий https://www.instagram.com/nikitadobrynin/?hl=uk Нікіта Добринін , https://www.instagram.com/sashaabo/?hl=uk Саша Бо , https://www.instagram.com/tallertv/?hl=uk Євген Таллер , https://www.instagram.com/maneken007/?hl=uk Ксюша Манекен , https://www.instagram.com/eeeeliseevna/ Настя Єлісєєва , https://www.instagram.com/tanyaparfileva/?hl=uk Таня Парфільєва , https://zaxid.net/oleksandr_zalisko_tag56705/ Олександр Заліско та інші.
В ОП про цю зустріч не повідомляли, однак, за словами самих блогерів, під час цієї зустрічі вони обговорювали «мотивацію українців та підтримку бойового духу».
«Сьогодні нас зібрали для того, аби обговорити інформаційну війну та мотивацію населення. Як не вигоріти, як не впасти в депресію і що робити, аби підтримувати бойовий дух. Це було дуже мотивуюче», - написала в Instagram блогерка Саша Бо.
Серед запрошених блогерів також був Олександр Заліско, який у листопаді 2021 року втрапив у https://zaxid.net/oleksandr_zalisko_biografiya_istoriya_blogera_do_skandalu_n1531617 скандал через гучну вечірку у львівському Будинку у День пам'яті Голодоморів.
Блогерка Оксану Волощук, відома як Ксюша Манекен, опублікувала фото нагороди від Головного управління розвідки «За сприяння воєнній розвідці України» ІІ ступеня. Нагорода датована жовтнем 2022 року. Вона не зазначила, за що саме ГУР вручило їй цю нагороду та пообіцяла розповісти вже після завершення війни.
https://zaxid.net/resources/photos/news/202303/1559111_2744410.jpg?202303042301
https://zaxid.net/news/
А за що ще ця афца отримала таку нагороду?
https://tsn.ua/glamur/skandalna-blogerka-ksyusha-maneken-otrimala-nagorodu-vid-gur-i-narvalasya-na-heyt-u-merezhi-2278024.html Скандальна блогерка та колишня ескортниця Ксюша Манекен отримала нагороду від ГУР і нарвалася на хейт Скандальна блогерка та колишня ескортниця Ксюша Манекен отримала нагороду від ГУР і нарвалася на хейт