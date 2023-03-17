У Білорусі до 12 років засудили екскерівниць незалежного порталу TUT.BY

Мінський міський суд засудив колишню головну редакторку найбільшого білоруського незалежного порталу TUT.BY Марину Золотову та ексгендиректорку цього медіа Людмилу Чекіну до 12 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

"Під час суду їх (Золотову та Чекіну, - ред.) тримали в наручниках. Рішення у справі ухвалила суддя Валентина Зянкевич. Суд у закритому режимі тривав понад два місяці – загалом відбулося 37 засідань", - ідеться в повідомленні.

Чековій поставили у провину "ухилення від сплати сум податків, зборів в особливо великому розмірі" та "заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці білорусі". Золотовій додали до цього статтю про "розпалення ворожнечі".

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Як зазначається, увечері 16 березня білоруське ТБ показало "розслідування" про роботу ТУТ.ВY. Пропагандистка Ксенія Лєбєдєва обіцяла розповісти, у чому винні співробітники порталу. Але, по суті, їх звинуватили тільки в тому, що у 2013-2014 роках журналісти висвітлювали події в Україні під час Майдану, у 2010 році писали про післявиборчі протести в Білорусі, про девальвації в країні, а також про репресії проти мирних білоруських протестувальників у 2020 році.