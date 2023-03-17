Зернова угода має бути безстроковою та продовжуватися автоматично на 120 днів, - Шмигаль

Україна наполягає, щоб зернова угода була безстроковою і продовжувалася автоматично на 120 днів.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Разом із партнерами докладаємо зусиль щодо продовження зернової ініціативи. З початку дії ініціативи нам вдалося експортувати понад 24 млн. тонн продовольства", - сказав він

За словами прем'єра, Україна є однією з ключових ланок світової продовольчої безпеки.

"Тому ми наполягаємо, щоб зернова угода була безстроковою і продовжувалась автоматично на 120 днів. Такої ж позиції дотримуються Туреччина та ООН. Спроби агресора скоротити терміни продовження – це маніпуляція задля подальшого шантажу та нагнітання глобального кризи. Маємо цього не допустити", - підсумував він.

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