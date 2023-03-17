Зернова угода має бути безстроковою та продовжуватися автоматично на 120 днів, - Шмигаль
Україна наполягає, щоб зернова угода була безстроковою і продовжувалася автоматично на 120 днів.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Разом із партнерами докладаємо зусиль щодо продовження зернової ініціативи. З початку дії ініціативи нам вдалося експортувати понад 24 млн. тонн продовольства", - сказав він
За словами прем'єра, Україна є однією з ключових ланок світової продовольчої безпеки.
"Тому ми наполягаємо, щоб зернова угода була безстроковою і продовжувалась автоматично на 120 днів. Такої ж позиції дотримуються Туреччина та ООН. Спроби агресора скоротити терміни продовження – це маніпуляція задля подальшого шантажу та нагнітання глобального кризи. Маємо цього не допустити", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо топлять за неї, буцімто інших ароблем немає у країні
Вічність та ще трохи?
Згадалося древнє армійське: "Бікфордов, а точнєє, огнєпроводний шнур горіт в водє до глубини 10м. І глубже!
Щось я не бачив звітів від уряду про валютні надходження до бюджету за зернової угодою.
Знаючи жадібність зелених "небариг" напрошується висновок, що грошики пливуть до оманських офшорів.
Шмигаль лиш хоче, щоб той грошовий потік не припинявся.