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Новини Війна
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Зернова угода має бути безстроковою та продовжуватися автоматично на 120 днів, - Шмигаль

зерно

Україна наполягає, щоб зернова угода була безстроковою і продовжувалася автоматично на 120 днів.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Разом із партнерами докладаємо зусиль щодо продовження зернової ініціативи. З початку дії ініціативи нам вдалося експортувати понад 24 млн. тонн продовольства", - сказав він

За словами прем'єра, Україна є однією з ключових ланок світової продовольчої безпеки.

"Тому ми наполягаємо, щоб зернова угода була безстроковою і продовжувалась автоматично на 120 днів. Такої ж позиції дотримуються Туреччина та ООН. Спроби агресора скоротити терміни продовження – це маніпуляція задля подальшого шантажу та нагнітання глобального кризи. Маємо цього не допустити", - підсумував він.

Читайте: Зернова угода пролонгується на 120 днів, - ООН

Автор: 

зерно (3140) Шмигаль Денис (4671) зерновий коридор (583)


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Так ви і до війни безстрокової доведете.
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17.03.2023 16:36 Відповісти
Шморгаль-безапеляционный авторитет
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17.03.2023 16:40 Відповісти
Таке враження, що окрім своїх відсотків що вони мають з тієї угоди, вони ще й вивозять під зерном золотовалютні резерви, музейні цінності, тощо.

Бо топлять за неї, буцімто інших ароблем немає у країні
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17.03.2023 16:45 Відповісти
В будучом році краіни імпортери цевже не врятує, бо Украіна нічого експорувати вже не буде.
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17.03.2023 17:09 Відповісти
Безстрокова, що подовжується - це як?
Вічність та ще трохи?

Згадалося древнє армійське: "Бікфордов, а точнєє, огнєпроводний шнур горіт в водє до глубини 10м. І глубже!
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17.03.2023 17:09 Відповісти
Скуповують збіжжя за 40% від вартості і продають зі 150% наваром. Селянам діватися нікуди - гроші треба на посівну. Багато господарств розбомблені кацапами, а ті, що цілі, ледве зводять кінці з кінцями.
Щось я не бачив звітів від уряду про валютні надходження до бюджету за зернової угодою.
Знаючи жадібність зелених "небариг" напрошується висновок, що грошики пливуть до оманських офшорів.
Шмигаль лиш хоче, щоб той грошовий потік не припинявся.
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18.03.2023 07:39 Відповісти
 
 