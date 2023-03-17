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Новини Війна
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У Британії заявили, що Сі Цзіньпіну слід переконати Путіна вивести війська з України

путін,цзіньпін

Президент Китаю Сі Цзіньпін повинен використати поїздку до Москви, щоб спонукати президента РФ Володимира Путіна вивести російські війська з України.

Про це заявив журналістам у п'ятницю речник прем'єр-міністра Великої Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами речника, якщо Китай хоче зіграти справжню роль у відновленні суверенітету України, то Лондон вітає це.

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"Ми чітко розуміємо, що будь-яка мирна угода, яка не базується на суверенітеті та самовизначенні України, взагалі не є мирною угодою. Тому ми продовжуватимемо закликати Китай, як і раніше, приєднатися до інших країн світу в заклику до Путіна вивести свої війська (з України. – Ред.)", - заявив речник Сунака.

Автор: 

Велика Британія (5687) Китай (4737) путін володимир (24222) Сі Цзіньпін (336)


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Топ коментарі
+3
ага, Сі для цього на третій термін йшов, заробляючи репутацію диктатора і узурпатора, щоб потім но-но-но путіну сказати
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17.03.2023 16:51 Відповісти
+2
Табакеркою?!
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17.03.2023 16:46 Відповісти
+2
Сі Цзіньпіну слід переконати Путіна

...випіть йаду і убіцца апстєну!
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17.03.2023 16:51 Відповісти
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Табакеркою?!
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17.03.2023 16:46 Відповісти
Було б непогано шоб Сі почув .
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17.03.2023 16:49 Відповісти
Хай Си скажет Путе, шо если Украина на него нападет, Си подмажется за росию.А то може Путя сцыт выводить войска.
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17.03.2023 17:14 Відповісти
Си тоже оказался туповатым дурачком, а я раньше считал его за умного. Каждый месяц в ЕС все больше и больше наращивают производство вооружений. И наращивают так, чтобы работать многие годы, ведь нужны станки, люди, так просто никто не будет тратить много денег на их изготовление и обучение персонала. Раньше ЕС был импотентом в военном плане и Китай мог ему угрожать так или иначе, захватив за пару месяцев плацдармы в той же Африке и затем показывать свои плавучие гаубицы перед испанцами и итальянцами. Теперь техники будет много, ее нужно будет куда-то девать после разгрома кацапов, например продать Сингапуру или Южной Корее. Китаю это вообще хуже всего на свете получить из ниоткуда десятки тысяч единиц тяжелой техники. Теперь Си отчаянно пытается этого не допустить, всеми силами за прекращение боевых действий, и пытается прощупать, кто на что готов. Притом он в отличие от ***** понимает, как работает страхование логистических цепочек, как ведет себя бизнес и что их интересует, и он адекватно понимает важность полного окончания войны без возможности ее повторения в будущем как нашего национального и экономического интереса, чтобы страховые компании не ломили пятикратный ценник на все наши транспортные цепочки, опасаясь случайной ракеты по фуре с товаром, застрахованным у них.
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17.03.2023 17:38 Відповісти
Сі Цзіньпіну слід переконати Путіна

...випіть йаду і убіцца апстєну!
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17.03.2023 16:51 Відповісти
на брудершафт
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17.03.2023 17:45 Відповісти
ага, Сі для цього на третій термін йшов, заробляючи репутацію диктатора і узурпатора, щоб потім но-но-но путіну сказати
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17.03.2023 16:51 Відповісти
країни неволі не можуть жити мирно з країнами волі.
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17.03.2023 16:53 Відповісти
закликати організатора нападу та патрона недофюрера недоречно.
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17.03.2023 16:52 Відповісти
два брата дегенерата: диктатор ***** и косорылая обезьяна сцы бздынь пынь... победит дружба. Кактай овладеет раССеей, теперь его очередь быть активным гомосеком. Эта игра в горбатую гору будет вечно продолжаться, если не уничтожить раССею и Кактай...
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17.03.2023 16:53 Відповісти
ta putin niza sho v sviti ne pogodyt'sya ce zrobyty

vin vje v turbulentnosti smerti, ce yogo metod pomerty
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17.03.2023 16:56 Відповісти
reshyv napast' na Ukrainu - on povinovalsya zovu smerti

pri chem sdelal eto s radost'u, potomu chto takoi sposob pozvolit zabrat' s soboi mnogo zhyznei drugih ludei.

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17.03.2023 17:01 Відповісти
Угу угу. Как будто вообще секрет секретище что все действия пуйло согласовывает с большим братом.
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17.03.2023 17:01 Відповісти
Мне интересно как это возможно без уничтожения *****.
Он выходит в прямой эфир, и говорит:

-я просрал рабсею
Или как?
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17.03.2023 17:01 Відповісти
Цзыньпин в 2022 году дал ***** разрешение на окупацию Украины. Неужели вы такие наивные думаете что *********** теперь скажет ***** отпустить Украину
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17.03.2023 17:05 Відповісти
У Британії заявили, що Сі Цзіньпіну слід переконати Путіна вивести війська з України ...?

Ось такі в Британії є ще наївні люди... Прямо так і уявляють собі Сі, який "просить" Путіна вивести війська з України, а Байдену уступити Китаю Тайвань...
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17.03.2023 17:09 Відповісти
Дуже цікаво. Новина реально є на сайти ВВС
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17.03.2023 17:41 Відповісти
Сі Цзіньпін таке саме х**ло, яке мріє про світове панування, але значно хитріше та обережніше. Відтак, немає сенсу звертатися до цієї мерзоти.
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17.03.2023 17:54 Відповісти
Це єдиний варіант.

І це варіант при якому Китай може захисти рф, інакше українці будуть вимушені воювати до кінця та розірвуть рф на шматки з якого рф зшили. Наголошую українці, а не влада України.
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17.03.2023 19:36 Відповісти
 
 