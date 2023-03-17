У Британії заявили, що Сі Цзіньпіну слід переконати Путіна вивести війська з України
Президент Китаю Сі Цзіньпін повинен використати поїздку до Москви, щоб спонукати президента РФ Володимира Путіна вивести російські війська з України.
Про це заявив журналістам у п'ятницю речник прем'єр-міністра Великої Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За словами речника, якщо Китай хоче зіграти справжню роль у відновленні суверенітету України, то Лондон вітає це.
"Ми чітко розуміємо, що будь-яка мирна угода, яка не базується на суверенітеті та самовизначенні України, взагалі не є мирною угодою. Тому ми продовжуватимемо закликати Китай, як і раніше, приєднатися до інших країн світу в заклику до Путіна вивести свої війська (з України. – Ред.)", - заявив речник Сунака.
Топ коментарі
+3 Ольга Жмудовська #551244
показати весь коментар17.03.2023 16:51 Відповісти Посилання
+2 Snart
показати весь коментар17.03.2023 16:46 Відповісти Посилання
+2 Алекс Скела
показати весь коментар17.03.2023 16:51 Відповісти Посилання
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...випіть йаду і убіцца апстєну!
vin vje v turbulentnosti smerti, ce yogo metod pomerty
pri chem sdelal eto s radost'u, potomu chto takoi sposob pozvolit zabrat' s soboi mnogo zhyznei drugih ludei.
Он выходит в прямой эфир, и говорит:
-я просрал рабсею
Или как?
Ось такі в Британії є ще наївні люди... Прямо так і уявляють собі Сі, який "просить" Путіна вивести війська з України, а Байдену уступити Китаю Тайвань...
І це варіант при якому Китай може захисти рф, інакше українці будуть вимушені воювати до кінця та розірвуть рф на шматки з якого рф зшили. Наголошую українці, а не влада України.