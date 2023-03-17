У Британії заявили, що Сі Цзіньпіну слід переконати Путіна вивести війська з України ...?

Президент Китаю Сі Цзіньпін повинен використати поїздку до Москви, щоб спонукати президента РФ Володимира Путіна вивести російські війська з України.

Про це заявив журналістам у п'ятницю речник прем'єр-міністра Великої Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами речника, якщо Китай хоче зіграти справжню роль у відновленні суверенітету України, то Лондон вітає це.

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"Ми чітко розуміємо, що будь-яка мирна угода, яка не базується на суверенітеті та самовизначенні України, взагалі не є мирною угодою. Тому ми продовжуватимемо закликати Китай, як і раніше, приєднатися до інших країн світу в заклику до Путіна вивести свої війська (з України. – Ред.)", - заявив речник Сунака.