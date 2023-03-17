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Новини Війна
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На півдні від Бахмуту росіяни замінюють "вагнерівців" на регулярну армію РФ, - розвідка Естонії

вагнерівці

Зниження темпів бойових дій багато пов’язане з поточною погодою.

Про це заявив командувач Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Для збереження колишньої динаміки ПВК "Вагнер" завербувала ув'язнених, більшість із яких завершили 6-місячний контракт та залишили зону бойових дій, але набрати нових бійців вербувальникам так і не вдалося", - сказав він.

Гросберг також зазначив, що зараз на півдні від Бахмуту на зміну "вагнерівцям" приходять солдати регулярної армії РФ.

На зниження темпів бойових дій також вплинула зміна погодних умов, тобто нині ґрунт не витримує важкої техніки.

"Вся техніка, яка звертає з дороги, потопає в багнюці, траншеї заповнені водою. Минулого тижня вдень було градусів двадцять і йшов дощ. Грунт став дуже в'язким і вести в таких умовах бойові дії дуже складно", - пояснив Гросберг.

Якщо в степах ґрунт може висохнути за один-два тижні, то в північно-східній частині України, де він лісистий і заболочений, він сохне повільніше.

"Зниження темпів бойових дій багато в чому пов'язане з поточною погодою. Швидше за все, на початку квітня буде більше активності, причому з обох боків", - наголосив Гросберг.

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Автор: 

розвідка (3894) Естонія (1656) зовнішня розвідка (482) Бахмут (1563)


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Топ коментарі
+3
навіть у естонців дитячі погляди на війну......
більшість вагнерівців залишили зону бойових дій у пакетах для сміття
головна причина провалу кацапського наступу у героїзмі наших військових та таланті воєначальників.
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17.03.2023 17:01 Відповісти
+1
А що зекам контракти витримують ? Дивно таке читати, я думала до останнього в'язня
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17.03.2023 16:59 Відповісти
+1
Краще поміняли б їх на бухло!
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17.03.2023 17:02 Відповісти
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А що зекам контракти витримують ? Дивно таке читати, я думала до останнього в'язня
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17.03.2023 16:59 Відповісти
а ще дають 5 млн на поховання
https://www.unian.net/russianworld/derzhat-trup-doma-uzhe-ne-mozhem-v-rf-ishchut-sponsora-pohoron-vagnerovca-12147027.html "Держать труп дома уже не можем": в РФ ищут спонсора похорон "вагнеровца"
такі повідомлення побічний еффект від комфортного життя
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17.03.2023 17:04 Відповісти
З самого початку домовлялись на 6 місяців
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17.03.2023 17:22 Відповісти
навіть у естонців дитячі погляди на війну......
більшість вагнерівців залишили зону бойових дій у пакетах для сміття
головна причина провалу кацапського наступу у героїзмі наших військових та таланті воєначальників.
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17.03.2023 17:01 Відповісти
Краще поміняли б їх на бухло!
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17.03.2023 17:02 Відповісти
І побільше.
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17.03.2023 18:30 Відповісти
Нам ще естонської аналітики не вистачає. Цікаво,що скажуть аналітики Португалії?
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17.03.2023 17:14 Відповісти
якого числа і в якому місці України була температура плюс 20 ? 15 березня я особисто перевіряв промерзання грунту , зверху відтануло 7 см далі промерзання 12 см ( північ Сумщини ). може в Ялті було +20 ?
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17.03.2023 17:42 Відповісти
20 градусів? Звідки ця "новина"? Схоже на лажу.
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17.03.2023 18:36 Відповісти
 
 