На півдні від Бахмуту росіяни замінюють "вагнерівців" на регулярну армію РФ, - розвідка Естонії

Зниження темпів бойових дій багато пов’язане з поточною погодою.

Про це заявив командувач Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Для збереження колишньої динаміки ПВК "Вагнер" завербувала ув'язнених, більшість із яких завершили 6-місячний контракт та залишили зону бойових дій, але набрати нових бійців вербувальникам так і не вдалося", - сказав він.

Гросберг також зазначив, що зараз на півдні від Бахмуту на зміну "вагнерівцям" приходять солдати регулярної армії РФ.

На зниження темпів бойових дій також вплинула зміна погодних умов, тобто нині ґрунт не витримує важкої техніки.

"Вся техніка, яка звертає з дороги, потопає в багнюці, траншеї заповнені водою. Минулого тижня вдень було градусів двадцять і йшов дощ. Грунт став дуже в'язким і вести в таких умовах бойові дії дуже складно", - пояснив Гросберг.

Якщо в степах ґрунт може висохнути за один-два тижні, то в північно-східній частині України, де він лісистий і заболочений, він сохне повільніше.

"Зниження темпів бойових дій багато в чому пов'язане з поточною погодою. Швидше за все, на початку квітня буде більше активності, причому з обох боків", - наголосив Гросберг.

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