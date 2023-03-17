Угорщина слідом за Туреччиною теж ратифікує вступ Фінляндії в НАТО окремо від Швеції

Фракція правлячої партії Угорщини "Фідес" ухвалила рішення розглянути окремо питання ратифікації протоколів про вступ до Північноатлантичного альянсу Фінляндії та Швеції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву керівника фракції "Фідес" Мате Кочиша.

"Від імені групи "Фідес" хотів би повідомити вам, що ми вирішили підтримати вступ Фінляндії до НАТО. Ми перенесемо голосування в парламенті з цього питання на 27 березня, коли проголосуємо одноголосно "за"", – написав парламентар у Facebook.

Він додав, що рішення про вступ Швеції до НАТО парламент ухвалить пізніше.

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Напередодні парламент Угорщини погодив розгляд питання про прийняття нових членів Альянсу 31 березня.

Рішення "Фідесу" з’явилось на тлі оголошення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який заявив, що країна ратифікує протокол про вступ Фінляндії в Північноатлантичний альянс окремо від Швеції.