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Новини
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Угорщина слідом за Туреччиною теж ратифікує вступ Фінляндії в НАТО окремо від Швеції

нато,швеція

Фракція правлячої партії Угорщини "Фідес" ухвалила рішення розглянути окремо питання ратифікації протоколів про вступ до Північноатлантичного альянсу Фінляндії та Швеції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву керівника фракції "Фідес" Мате Кочиша.

"Від імені групи "Фідес" хотів би повідомити вам, що ми вирішили підтримати вступ Фінляндії до НАТО. Ми перенесемо голосування в парламенті з цього питання на 27 березня, коли проголосуємо одноголосно "за"", – написав парламентар у Facebook.

Він додав, що рішення про вступ Швеції до НАТО парламент ухвалить пізніше.

Читайте: Угорська парламентська делегація підтримала заявку Швеції на вступ до НАТО

Напередодні парламент Угорщини погодив розгляд питання про прийняття нових членів Альянсу 31 березня.

Рішення "Фідесу" з’явилось на тлі оголошення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який заявив, що країна ратифікує протокол про вступ Фінляндії в Північноатлантичний альянс окремо від Швеції.

Автор: 

Угорщина (2358) НАТО (6635) Фінляндія (1339) Швеція (976)


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Топ коментарі
+10
шакаленок Табаки
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17.03.2023 17:45 Відповісти
+8
А у ******* то какие претензии к Швеции?
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17.03.2023 17:55 Відповісти
+5
Що ж їм так Швеція не вгодила? Ой дограються.
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17.03.2023 18:18 Відповісти
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шакаленок Табаки
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17.03.2023 17:45 Відповісти
А у ******* то какие претензии к Швеции?
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17.03.2023 17:55 Відповісти
Грошенят не хочуть лярдами ******* давать на шару.
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17.03.2023 18:06 Відповісти
Що ж їм так Швеція не вгодила? Ой дограються.
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17.03.2023 18:18 Відповісти
ідуть торги, мадяри ще ті спекулянти!
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17.03.2023 18:20 Відповісти
Орбан вже не знає кому ще залізти в....

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17.03.2023 18:20 Відповісти
хто б сумнівався, угорщина шавки недобиті
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17.03.2023 18:24 Відповісти
Политические проститутки
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17.03.2023 18:56 Відповісти
Орбан просто гроші збирає по світу
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17.03.2023 19:13 Відповісти
тому що хутіну в Фінляндії нічого не світить крім отримати ***** якщо шо, а в Швеції він ще планує щось мутить
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17.03.2023 19:27 Відповісти
 
 